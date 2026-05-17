Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: da Venier il Professore della musica, Fiordaliso e la Banfi da Fialdini Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 17 maggio, dei talk di Rai 1. Mara Venier ospita Vecchioni e Gabbani, Fialdini con Fiordaliso e Rosanna Banfi

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Domenica 17 maggio il pomeriggio di Rai 1 torna come d’abitudine a frullare intrattenimento, musica, attualità e racconti personali con i due appuntamenti storici della rete ammiraglia: Domenica In, condotto da Mara Venier, e Da noi… a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini. Interviste intime, grandi nomi dello spettacolo e spazio all’approfondimento: il pubblico ritroverà anche questa settimana un lungo racconto, con emozioni, memoria televisiva e storie di vita.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 17 maggio 2026

Dalle 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier accoglie Roberto Vecchioni per una lunga conversazione che attraversa musica, carriera e aspetti più privati della sua vita. Il cantautore milanese, tra le figure più autorevoli della cultura italiana, ripercorre il suo cammino artistico tra poesia e canzone d’autore, raccontando il legame con la letteratura classica e gli anni trascorsi come insegnante di latino e greco nei licei. Nel corso dell’intervista spazio anche alla musica dal vivo con due brani simbolo del suo repertorio: Ho conosciuto il dolore e Chiamami ancora amore, il pezzo con cui conquistò il Festival di Sanremo nel 2011. La chiacchierata con la Venier tocca inevitabilmente anche la sfera familiare. Vecchioni parla del rapporto con la moglie Daria Colombo, scrittrice e giornalista che gli è stata accanto per tutta la vita, e del dolore affrontato dopo la scomparsa del figlio Arrigo, morto nel 2023.

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Ospite della puntata anche Francesco Gabbani, che presenta il nuovo singolo estivo Summer funk. Il cantante toscano ripercorre alcune tappe fondamentali della sua carriera, soffermandosi sulle collaborazioni artistiche che hanno segnato il suo percorso, compresa quella con Ornella Vanoni, per la quale ha firmato l’emozionante brano Un sorriso dentro al pianto.

Spazio poi a Francesca Fialdini, che interviene per presentare la nuova stagione di Fame d’amore, la docuserie dedicata ai disturbi del comportamento alimentare in onda da questa sera in seconda serata su Rai 3. I nuovi episodi seguiranno, per la prima volta, anche persone che stanno affrontando un disagio senza essere ancora entrate in un percorso terapeutico.

Ospiti in studio arriva anche Rosa Chemical, protagonista insieme alla madre Rosa di un’intervista dal tono ironico e familiare. L’artista si esibisce con il nuovo singolo Mammamì, dopo un periodo che lo ha visto dividersi tra musica, televisione e l’esperienza a Ballando con le stelle, dove aveva partecipato come concorrente nel 2024.

Per celebrare i cinquant’anni di Domenica In, Pino Strabioli dedica invece un omaggio speciale a Raffaella Carrà, ricordando l’edizione 1986-1987 del programma condotta dalla celebre showgirl. In collegamento da Castelfranco Veneto interviene Franco Antonello, che racconta il progetto letterario Sull’isola che non c’era, nato per dare voce ai ragazzi autistici.

Si parla di attualità, con Mara Venier e Tommaso Cerno, impegnati ad analizzare i temi più discussi della settimana insieme alle giornaliste Candida Morvillo e Maria Corbi. Nel finale, Enzo Miccio commenta la serata conclusiva dell’Eurovision Song Contest 2026, mentre Teo Mammucari torna con il gioco telefonico La cassaforte di Domenica In.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Dalle 17.20 Francesca Fialdini apre le porte del suo salotto televisivo con nuove storie e protagonisti provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e della fiction.

Tra gli ospiti della puntata c’è Fiordaliso, interprete simbolo dagli anni Ottanta in poi. La cantante ripercorre il successo di Non voglio mica la luna, il rapporto costruito con il pubblico e i momenti più significativi della sua lunga carriera artistica. Reduce da una tournée in Australia, racconta anche i prossimi appuntamenti live che la porteranno nuovamente in concerto in tutta Italia.

Francesca Fialdini incontra poi Rosanna Banfi, attrice che negli anni è diventata anche un nome impegnato nella sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica dopo la malattia affrontata nel 2009. Figlia di Lino Banfi, parla del legame speciale con il padre e delle esperienze professionali più recenti, comprese quelle vissute nel mondo della televisione e dell’intrattenimento.

Nel corso della trasmissione spazio anche a Ludovica Ciaschetti e Francesco Montanari, protagonisti del film tv Un futuro aprile, in onda il 21 maggio su Rai 1 in occasione della Giornata della Legalità. La pellicola ricostruisce la strage mafiosa di Pizzolungo del 1985 e il drammatico intreccio umano nato attorno alla vicenda del giudice Carlo Palermo e di Margherita Asta.

A chiudere il talk Claudio Lauretta, imitatore e trasformista conosciuto per le sue interpretazioni di personaggi celebri della politica e dello spettacolo. In tempi recenti lo abbiamo visto nei panni di Gerry Scotti a Stasera tutto è possibile, con Stefano De Martino.

Domenica In: dove vederlo in tv e in streaming

Domenica In va in onda oggi, domenica 17 maggio, a partire dalle 14.00 – e fino alle 17.10 – su Rai 1. Dalle 17.20 va invece in onda la nuova puntata di Da noi… a Ruota Libera. I programmi sono disponibili per la visione anche in streaming e on demand su RaiPlay.

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