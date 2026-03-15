Domenica In e Da Noi a ruota libera: Venier e Matano piangono la collega, poi il pasticcio Rai su Riccardo Cocciante Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 15 marzo, dei talk di Rai 1. La Venier ospita Matano per ricordare la Bonaccorti; la Fialdini accoglie Marisa Laurito

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Su Rai 1 non è domenica senza gli abituali contenitori di musica, cinema, ricordi e storie di vita. Anche oggi il palinsesto della rete ammiraglia propone il tradizionale doppio appuntamento con Domenica In e Da noi… a ruota libera, due programmi che negli anni hanno costruito un bel rapporto con il pubblico del weekend.

Dalle 14.00, negli studi romani intitolati a Fabrizio Frizzi, Mara Venier accompagna gli spettatori per tre ore abbondanti. Più tardi, dalle 17.20, il testimone passa a Francesca Fialdini, che nel suo salotto televisivo lascia spazio a racconti personali e testimonianze legate alla cultura, allo sport e alla solidarietà.

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Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 15 marzo 2026

La puntata si apre con un momento di forte (e inevitabile) emozione. Mara Venier ricorda infatti Enrica Bonaccorti, scomparsa pochi giorni fa all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. In studio, insieme alla conduttrice, anche Alberto Matano per rendere omaggio a una figura che ha attraversato oltre quarant’anni di televisione italiana: conduzione, ma anche teatro e scrittura. I funerali si sono svolti alla Chiesa degli Artisti a Roma, con la partecipazione della figlia Verdiana e di numerosi colleghi e amici che hanno voluto salutarla.

Il pomeriggio prosegue con la musica d’autore grazie alla presenza di Riccardo Cocciante, che ripercorre alcuni dei capitoli più significativi della sua carriera. Il cantautore dona anche un momento musicale al pianoforte interpretando Ho vent’anni con te, titolo del suo nuovo album di inediti. Cocciante è inoltre tornato a portare in scena uno dei suoi progetti più celebri, l’opera popolare Notre Dame de Paris, che continua a essere rappresentata in tutto il mondo. Si parlerà anche della sua partecipazione a Canzonissima, lo show di Rai 1 in partenza il prossimo sabato. Proprio Cocciante ha fatto esplodere una polemica nei giorni scorsi chiarendo che non sarà concorrente del programma, ma solo un ospite speciale, a differenza di quanto annunciato dalla Rai.

Dal mondo del cinema arriva invece Virginia Raffaele, protagonista della commedia Un bel giorno, diretta e interpretata da Fabio De Luigi e nelle sale dal 5 marzo. Il film racconta l’incontro tra Tommaso, padre single alle prese con quattro figlie, e Lara, una donna brillante che irrompe nella sua routine familiare portando con sé nuove possibilità ma anche qualche segreto.

Spazio poi alla musica più giovane con Leo Gassmann, che si racconta dopo la recente partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Naturale. Il cantante sarà anche tra i protagonisti del ritorno di Canzonissima, storico programma del servizio pubblico che tornerà su Rai 1 a distanza di oltre mezzo secolo dall’ultima edizione condotta nel 1975 da Raffaella Carrà insieme a Cochi e Renato, Topo Gigio e Mike Bongiorno.

Tocca poi ad un momento di comicità con Peppe Iodice, tra i protagonisti del programma Stasera tutto è possibile condotto su Rai 2 da Stefano De Martino. L’attore presenta anche il film Mi batte el corazon diretto da Francesco Prisco, in arrivo al cinema dal 19 marzo.

Come di consueto, uno spazio è dedicato anche all’attualità con il commento dei principali fatti della settimana insieme al giornalista Tommaso Cerno. Nel finale del programma, Pino Strabioli ripercorre alcuni momenti simbolo dei cinquant’anni di storia di Domenica In, mentre Teo Mammucari animà lo studio con il suo gioco telefonico La cassaforte di Domenica In.

Da noi a… Ruota Libera: gli ospiti di oggi

Dalle 17.20 il pomeriggio di Rai 1 prosegue con Da noi… a ruota libera, il programma di Francesca Fialdini che mette al centro le storie personali e i percorsi professionali dei suoi ospiti.

Tra i protagonisti della puntata c’è Marisa Laurito. L’attrice e cantante ripercorre la sua lunga carriera (la compagnia teatrale di Eduardo De Filippo, la televisione, la musica e le collaborazioni importanti come quella con Renzo Arbore. L’artista parla anche della sua esperienza alla guida del Teatro Trianon Viviani di Napoli, di cui è stata direttrice artistica per sei stagioni.

Il programma ospita poi la storia di Maria Stella Maglio, ottantacinquenne scelta tra i tedofori della staffetta della fiamma per i Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026. Vedova del medico Antonio Maglio, considerato uno dei pionieri del movimento paralimpico, è accompagnata dall’atleta paralimpico Oney Tapia, vincitore di Ballando con le stelle nel 2017 insieme alla maestra Veera Kinnunen.

Tra gli ospiti anche Maria Esposito, giovane attrice diventata celebre grazie al personaggio di Rosa Ricci nella serie Mare Fuori. Con Francesca Fialdini parla della sesta stagione della fiction, già disponibile su RaiPlay e in onda su Rai 2, e della sua recente esperienza cinematografica nel film Io sono Rosa Ricci, che racconta il passato del personaggio.

La puntata si conclude con un incontro dedicato ai giovani del Rione Sanità di Napoli. Un gruppo di ragazzi impegnati in un progetto artistico e culturale che punta a valorizzare il quartiere attraverso iniziative creative e sociali, con il coinvolgimento dello scultore Jago.

Dove vedere i programmi

Domenica In va in onda domenica 15 marzo dalle 14.00 su Rai 1, seguita alle 17.20 da Da noi… a ruota libera. Entrambi i programmi sono disponibili anche in streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay

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