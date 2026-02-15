Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, Carlo Conti svela Sanremo 2026 (con scoop): cosa vedremo Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 15 febbraio, dei talk di Rai 1. La Venier il collegamento con Carlo Conti per esclusive su Sanremo; Fialdini accoglie la Cinquetti

La domenica pomeriggio di Rai 1 propone come d’abitudine un nuovo doppio appuntamento capace di far incontrare leggerezza e memoria, spettacolo e racconto civile. Oggi, 15 febbraio, dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma va in onda Domenica In, condotto da Mara Venier. A seguire, spazio alle storie e ai percorsi di rinascita di Da noi… a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 15 febbraio 2026

Manca ormai poco per il Festival di Sanremo 2026 e, per l’occasione, l’apertura – alle 14.00 in punto – è affidata a un collegamento con Carlo Conti, chiamato a raccontare clima, aspettative e curiosità sulla nuova edizione della kermesse. Un passaggio che rende ancor più viva l’attesa per le serate dal 24 febbraio. Le apparizioni pre-Sanremo di Conti prevedono succulente anticipazioni e, dunque, anche per l’occasione ci aspettiamo qualche chicca sanremese in anteprima.

Si parla di musica anche con Nek, reduce dall’esperienza televisiva di The Voice Kids (talent dedicato alle giovanissime voci, terminato proprio ieri sera con la vittoria del suo allievo Matteo Trullu) e, adesso, pronto a partire per il tour europeo. In studio ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera (Festival di Sanremo incluso), tra successi generazionali e un approccio più personale, accompagnato da un’esibizione dal vivo.

Il cinema trova spazio con Anna Ferzetti, che presenta Domani interrogo di Umberto Carteni, in uscita il 19 febbraio. Una commedia ambientata in un liceo romano che si muove tra ironia e riflessione sul ruolo educativo della scuola. L’attrice è anche nel cast de La grazia di Paolo Sorrentino, accanto a Toni Servillo.

Momento di forte intensità con il ricordo di Claudio Villa: l’ex moglie Patrizia Baldi e le figlie Andrea Celeste e Aurora ripercorrono la vita privata di uno dei protagonisti della musica del Belpaese, nel centenario della nascita: ne esce un ritratto intimo oltre il mito.

Segue un tributo a Sammy Basso, scomparso nel 2024. I genitori Amerigo e Laura presentano il libro Sammy, una vita da abbracciare, testimonianza di un percorso segnato dalla progeria ma illuminato da coraggio e determinazione.

L’attualità è commentata in studio con Antonio Caprarica e Giovanni Terzi. A completare il pomeriggio, il racconto sentimentale firmato da Enzo Miccio, dedicato all’amore turbolento ma immortale tra Elizabeth Taylor e Richard Burton, e l’ironia di Teo Mammucari con il gioco telefonico La cassaforte.

Da noi a… Ruota Libera: gli ospiti di oggi

Dalle 17.20 la linea passa a Francesca Fialdini, che costruisce un salotto a base di dialoghi e percorsi personali.

Tra gli ospiti c’è Gigliola Cinquetti, voce simbolo della canzone italiana, vincitrice per due volte del Festival di Sanremo: con Non ho l’età (1964, poi vincitore anche dell’Eurovision Song Contest), e Dio, come ti amo… (1966). Con lei si parlerà di musica e di scelte di vita lontane dai riflettori.

Spazio poi alla comicità con Valeria Graci, attrice brillante che alterna teatro e televisione, pronta a raccontarsi tra carriera e dimensione familiare; e nota anche come membro del duo comico Katia (ovvero Katia Follesa) & Valeria, per anni protagoniste di Zelig.

Torna anche Enzo Miccio, già presenza fissa di Domenica In e qui in una veste più personale: di conseguenza, non può mancare gusto estetico e aneddoti professionali che lo hanno reso un volto celebre del piccolo schermo.

Atmosfere internazionali con Amii Stewart, interprete di successi disco diventati celebri, che parla con la Fialdini del legame speciale costruito negli anni con l’Italia.

E poi una testimonianza di fede e impegno sociale con Don Davide Banzato, sacerdote e divulgatore, impegnato nel dialogo con i giovani e nella promozione di percorsi di crescita personale.

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

Domenica In va in onda oggi, domenica 15 febbraio, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, seguita da Da noi… a ruota libera dalle 17.20. Entrambi i programmi sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay.

