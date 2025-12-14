Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Alberto Angela anticipa il Natale e show con Iva Zanicchi e Cocciante Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 14 dicembre, dei programmi in onda su Rai 1. In studio da Venier anche Giorgio Panariello. Fialdini con Alberto Angela.

Oggi, domenica 14 dicembre 2025, Rai 1 tornerà a intrattenere il pubblico con i suoi appuntamenti pomeridiani ormai diventati una tradizione per tante famiglie italiane. A partire dalle 14:00 andrà in onda Domenica In, con Mara Venier pronta ad accogliere il pubblico tra interviste esclusive, temi di attualità e momenti all’insegna della leggerezza e del buonumore. Subito dopo, alle 17:00, spazio a Da Noi… a Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini, che incontrerà diversi volti noti del mondo dello spettacolo, pronti a raccontarsi tra storie personali, emozioni e curiosità. Tra gli ospiti della puntata di oggi, ci saranno: Giorgio Panariello, Riccardo Cocciante, Alberto Angela e tanti altri.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 14 dicembre 2025

Se desiderate un pomeriggio all’insegna dell’intrattenimento, non dovete fare altro che sintonizzarvi su Rai 1 e non perdete questi due appuntamenti. Si parte alle 14:00 con Domenica In, talk show condotto da Mara Venier, che accoglierà nel suo studio tanti volti amati dal pubblico italiano. La puntata inizierà con Giorgio Panariello, il quale con la conduttrice ripercorrerà i momenti più importanti della sua carriera, presenterà la nuova serie RaiPlay Tutta Scena e annuncerà le nuove date della tournée teatrale E se domani. Ospite anche Iva Zanicchi, che racconterà il suo libro autobiografico Quel profumo di brodo caldo, tra ricordi personali e tradizioni familiari.

Ampio spazio alla musica con Riccardo Cocciante, al pianoforte con alcuni interpreti di Notre-Dame de Paris, e con Roberto Vecchioni, che presenterà il libro-cofanetto L’orso bianco era nero ed eseguirà il brano Parola. L’attualità sarà al centro di un confronto sulle dipendenze digitali con Mara Venier, Tommaso Cerno, l’autore Giorgio Perinetti e la psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Non mancheranno momenti di intrattenimento con Teo Mammucari e i giochi del programma, mentre Enzo Miccio si collegherà da Napoli, dalla storica via San Gregorio Armeno.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Subito dopo, alle ore 17.00, sarà la volta di Francesca Fialdini con Da Noi… a Ruota Libera. Tra gli ospiti della puntata Alberto Angela, da poco tornato in libreria con Cesare. La conquista dell’eternità; il divulgatore scientifico sarà su Rai 1 la sera di Natale con una nuova puntata di Stanotte a… dedicata a Torino. In studio arriverà anche Paolo Belli, dopo la semifinale di Ballando con le stelle. Spazio infine alla maratona Telethon, con Francesca Fialdini che incontrerà Valentina Giuffrè, testimone della malattia di Wilson, e l’attrice Serena Iansiti, testimonial Telethon.

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

Non perdetevi, dunque, questi due appuntamenti che sapranno regalarvi qualche ora di spensieratezza. Si inizia alle 14:10 con Domenica In, e alle 17:00 con Da Noi… a Ruota Libera. Potrete seguirli anche in streaming sulla piattaforma Raiplay.

