Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: la Venier con il sex symbol del nostro cinema, Fialdini con Leo Gassmann Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 12 aprile, dei talk di Rai 1. Dalla Venier Scamarcio e Malika Ayane; Fialdini incontra anche Francesco Arca e Miriam Dalmazio

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Per l’intera stagione televisiva, la domenica pomeriggio di Rai 1 attraversa un lungo e doppio binario ben definito: da una parte il grande contenitore popolare, vivace e ricco di nomi noti; dall’altra uno spazio più raccolto, dove il racconto è generalmente intimo e personale. Anche oggi, 12 aprile, la rete ammiraglia costruisce così un percorso che tocca il mondo dello spettacolo, l’attualità e le storie di vita, accompagnando il pubblico per tutto il pomeriggio con Domenica In e Da noi… a ruota libera.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 12 aprile 2026

Dalle 14.00, dagli Studi Fabrizio Frizzi, Mara Venier torna al centro del suo salotto televisivo, dove ospita Riccardo Scamarcio, in studio per raccontare il film Alla festa della rivoluzione, diretto da Arnaldo Catinari e in uscita nelle sale a metà aprile. Un progetto che rilegge un frammento storico legato alla figura di Gabriele D’Annunzio, intrecciando ambizione, ideali e tensioni politiche. Da idolo teen ad attore maturo e apprezzato dalla critica, nonché uno dei sex symbol del nostro cinema, Scamarcio si racconta tra pubblico e privato.

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Spazio poi a una storia familiare e artistica con Ambra Orfei, figlia di Nando Orfei, erede di una delle dinastie circensi più celebri, che ripercorre il proprio cammino: circo, spettacolo ma anche vita privata; memoria e identità, riportando al centro il fascino di un mondo dove sua nonna Moira è stata una leggenda.

Mara Venier incontra poi Maurizio Ferrini. I tempi d’oro con Renzo Arbore, il rilancio a Che tempo che fa, dove è una colonna con la sua Signora Coriandoli, lo vediamo oggi nella veste di scrittore, per presentare il suo nuovo romanzo A Carnevale ogni omicidio vale.

Dal mondo della musica arriva invece Malika Ayane, con l’interpretazione del brano Animali notturni, già ascoltato sul palco del Festival di Sanremo. Vincitrice per due volte del Premio della critica Mia Martini all’Ariston, l’artista è attualmente in scena anche il sabato sera con Canzonissima, sempre su Rai 1.

Ono degli incontri più personali è quello con Pierluigi Diaco, che ripercorre le tappe della sua carriera televisiva, oggi legata al programma BellaMa’, in onda nel daytime di Rai 2. Spazio anche all’attualità: al centro del confronto, il tema dell’uso degli smartphone tra i più giovani, discusso insieme a Serena Bortone, Salvo Sottile e al professor Vittorio Occorsio.

A completare la puntata, il racconto di Enzo Miccio su una celebre storia d’amore del passato (oggi tocca a Nino Manfredi e la moglie Erminia) e il consueto momento ludico con La cassaforte, con Teo Mammucari. Il finale si apre invece all’esterno, con un collegamento speciale da Piazza del Popolo per celebrare un anniversario importante della Polizia di Stato.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Dalle 17.20 il pomeriggio cambia ritmo con Francesca Fialdini, che accompagna il pubblico in uno spazio televisivo più riflessivo e raccolto. Ad aprire la puntata è Barbara Bouchet, protagonista del film Finale: allegro diretto da Emanuela Piovano. Attrice protagonista del nostro cinema di genere (soprattutto negli anni ’70), adesso si confronta con un ruolo che indaga sul senso del tempo e la possibilità di cambiare rotta anche quando tutto sembra già scritto.

Segue la musica di Leo Gassmann, reduce dall’esperienza sanremese con Naturale e ora impegnato a presentare il nuovo progetto discografico Vita Vera Paradiso, anticipato dal singolo Oltre. Anche lui è attualmente nel cast di Canzonissima.

Il pomeriggio prosegue con Francesco Arca e Miriam Dalmazio, protagonisti, insieme a Filippo Scicchitano, della fiction La Buona Stella, da domani sera in prima serata su Rai 1, una storia che tocca mistero e sentimenti, mettendo in dialogo vite diverse e scelte imprevedibili.

In chiusura, il condutore, televisivo e radiofonico, Max Laudadio racconta il suo percorso personale, protagonista del libro Il Cantico delle formiche, nato da un’esperienza di cambiamento che lo ha portato a riconsiderare priorità e stile di vita.

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

Domenica In va in onda oggi, domenica 12 aprile dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, seguita da Da noi… a ruota libera dalle 17.20. Entrambi i programmi sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay.

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