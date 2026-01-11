Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, colpaccio di Mara Venier: Valeria Marini e la madre fanno pace in diretta Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 11 gennaio, dei talk di Rai 1. La Venier accoglie anche Marco Gialdini; Nek dalla Fialdini

La domenica pomeriggio di Rai 1 si avvale di un doppio patto con il pubblico e si affida a due format che, pur diversi per ritmo e impostazione, hanno in comune la vocazione di raccontare storie. Grandi nomi dello spettacolo, attualità che interpella la coscienza collettiva e momenti di intrattenimento: anche quello dell’11 gennaio si preannuncia come un pomeriggio denso di contenuti ed emozioni. Si parte alle 14.00 con Domenica In, per poi proseguire alle 17.20 con Da noi… a ruota libera, in un continuum televisivo caro a molti telespettatori.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 11 gennaio 2026

Al centro della scena dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier accoglie Luisa Ranieri, protagonista di un’intervista molto ricca. Già celebre Lolita Lobosco del piccolo schermo, l’attrice presenta La Preside, nuova serie in arrivo su Rai 1 domani sera, 12 gennaio, e diretta da Luca Miniero. Il racconto prende spunto dalla figura reale di Eugenia Carfora e narra una storia di resistenza quotidiana e riscatto sociale, ambientata in un contesto scolastico complesso della periferia napoletana. Sempre più orientato verso personaggi femminili forti, la Ranieri racconterà qualcosa anche del suo versante privato.

Il cinema trova spazio con Marco Giallini, uno dei fuoriclasse della nostra commedia che introduce Prendiamoci una pausa, lungometraggio corale in uscita il 15 gennaio. Diretto da Christian Marazziti, il film affronta con ironia un momento tanto comune quanto poco raccontato nelle relazioni sentimentali: la famosa "pausa di riflessione". Un tema contemporaneo, che si avvale di un cast molto variegato (si va da Claudia Gerini a Fabio Volo).

Momento intimo e familiare per Valeria Marini, in studio insieme alla madre Gianna Orrù. Le due ripercorrono un periodo difficile del loro rapporto, segnato anche dalla cocente truffa finanziaria subita dalla Orrù nel 2018. Il racconto è sicuramente occasione per riflettere sui legami familiari, sulle fratture e sulla possibilità di ricucirle, come dimostra il recente riavvicinamento culminato nelle festività trascorse di nuovo insieme. Possiamo dire che, in qualche modo, la Venier sancisce in diretta la pace tra le due.

Musica italiana con Drupi, che si esibisce in studio con brani entrati nell’immaginario collettivo come Sereno è e Piccola e fragile. Un omaggio a una carriera lunga oltre cinquant’anni, capace di attraversare confini linguistici e generazioni, ma mantenendo una cifra emotiva riconoscibile.

Per la pagina dedicata all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno parlano della tragedia di Crans-Montana insieme a Salvo Sottile, Giovanni Terzi, Roy De Vita e, in collegamento, l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace. Uno spazio che vuole interrogare sulle responsabilità, senza rinunciare al rispetto per le vittime.

A stemperare i toni troviamo invece il gioco de La cassaforte di Domenica In con Teo Mammucari, mentre Enzo Miccio accompagna il pubblico in un racconto dedicato a una delle coppie per antonomasia dello spettacolo italiano: Adriano Celentano e Claudia Mori.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Alle 17.20 la linea passa a Francesca Fialdini, che con Da noi… a ruota libera prosegue il pomeriggio puntando sull’ascolto e sulla profondità delle storie. Ospite centrale della puntata è Nek, reduce da un periodo televisivo particolarmente intenso. Con la conduttrice, il cantautore ripercorre la sua carriera, che lo vede attualmente impegnato come coach di The Voice Kids e, prossimamente, con un ricchissimo tour.

In studio anche Elenoire Casalegno, che racconta un percorso professionale fatto di continue trasformazioni e di una presenza sempre più attenta ai temi sociali, come dimostra il suo impegno recente in iniziative solidali (Telethon).

Spazio poi alla fiction con Linda Caridi e Romana Maggiora Vergano, protagoniste di Prima di noi, nuova serie di Rai 1 diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella. Attraverso la saga della famiglia Sartori, la serie attraversa quasi un secolo di storia italiana, mostrando come i grandi eventi collettivi si riflettano nella vita quotidiana e nelle dinamiche familiari.

Torna anche la testimonianza di Daniele Scardini, il bambino vittima di bullismo già ascoltato nella scorsa puntata. La sua storia tocca di petto un tema urgente, nel segno della sensibilizzazione e dell’empatia.

A chiudere il pomeriggio è la musica emergente di Leonardo De Andreis, giovane artista diventato virale grazie al brano Soltero. Classe 2000, da Pomezia, già concorrente nel 2018 di Sanremo Young.

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

Domenica In va in onda domenica 11 gennaio alle 14.00 su Rai 1, seguita da Da noi… a ruota libera alle 17.20. Entrambi i programmi sono trasmessi in diretta televisiva e disponibili anche in streaming su RaiPlay, dove è possibile rivedere le puntate on demand.

