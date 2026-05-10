Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: da Venier Antonacci e la vedova del campione, Fialdini con Carmen Russo Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 10 maggio, dei talk di Rai 1. Mara Venier ospita Antonacci e Arianna Mihajlovic Fialdini con Carmen Russo

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Anche oggi, domenica 10 maggio, il pomeriggio di Rai 1 si divide tra il grande contenitore di Mara Venier e le interviste dal taglio più personale di Francesca Fialdini. Musica, attualità, spettacolo e racconti di vita: Domenica In e Da noi… a ruota libera accompagnano il pubblico con una lunga maratona di ospiti molto diversi tra loro, e condensano in una manciata di ore leggerezza, emozioni e momenti di riflessione.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 10 maggio 2026

Dalle 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier tdialoga con Biagio Antonacci, una delle voci più amate del nostro panorama musicale, che si racconta attraverso musica e ricordi, ripercorrendo una carriera costruita tra canzoni diventate classici del pop italiano e collaborazioni prestigiose. Il cantautore milanese presenta anche il nuovo singolo You&Me, anticipazione del prossimo progetto discografico e del tour Unplugged 2026. Nato artisticamente tra la periferia di Rozzano e i piccoli locali degli anni Ottanta, è riuscito negli anni a imporsi come figura di rilievo della musica italiana.

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Nel giorno della Festa della Mamma, spazio poi ad Arianna Mihajlovic, che ripercorre la lunga storia vissuta accanto a Sinisa Mihajlovic, scomparso nel dicembre 2022 dopo una dura battaglia contro la malattia. Ricordi familiari, momenti difficili e immagini private, per una intervista che si concentra anche sul legame costruito insieme ai loro figli e sulla forza con cui la famiglia ha affrontato gli ultimi anni. Insieme hanno avuto 5 figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas.

Katia Ricciarelli si concede invece a una conversazione che attraversa carriera e vita privata. Dall’esordio nei grandi teatri internazionali fino alla lunga relazione con José Carreras e al matrimonio con il grande Pippo Baudo, il soprano ripercorre alcune delle tappe più importanti della sua storia artistica. L’occasione serve anche per parlare dei nuovi progetti dedicati alla formazione dei giovani talenti della lirica.

Per l’ampia pagina riservata all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commentano i principali fatti della settimana insieme a Salvo Sottile e Giovanna Botteri, mentre Vittorio Feltri interviene in collegamento. Come di consueto, Enzo Miccio propone una finestra sulle nuove tendenze legate a moda ed eleganza, mentre Teo Mammucari coinvolge il pubblico con il gioco telefonico La cassaforte di Domenica In.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

A seguire, dalle 17.20, Francesca Fialdini accoglie nuovi protagonisti nel salotto di Da noi… a ruota libera, programma che punta su storie personali e percorsi umani molto diversi.

Tra gli ospiti della puntata c’è Carmen Russo, un nome storico della televisione italiana, che ripercorre gli anni trascorsi tra varietà, teatro e programmi di successo. Nel corso dell’intervista si parla anche del rapporto con Enzo Paolo Turchi, compagno nella vita e nel lavoro da quasi quarant’anni, con cui continua a condividere esperienze televisive e progetti artistici. I due hanno una figlia di nome Maria, nata nel 2013.

La Fialdini incontra poi Michele Bravi, reduce dall’ultima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Prima o poi. Il cantautore racconta il momento professionale che sta vivendo tra musica, televisione (lo abbiamo visto anche a Canzonissima) e il nuovo Commedia Musicale Tour, spettacolo teatrale con cui tornerà presto dal vivo.

Spazio anche a Erasmo Genzini, protagonista del film Lapponia I love iù, in onda prossimamente domenica prossima, 17 maggio, su Rai 1. L’attore anticipa qualcosa del personaggio di Carmine, ragazzo napoletano cresciuto in una realtà complicata che si ritrova improvvisamente catapultato in un contesto completamente diverso come quello della Lapponia.

Nel corso della puntata trova posto anche la storia di Emilia Mascolo, conosciuta come Nonna Rock, che dopo anni trascorsi insegnando, ha deciso di inseguire il sogno della musica, trasformando un dolore personale in una nuova occasione di rinascita che l’ha portata fino all’esperienza di The Voice Senior. In coda il programma mostra le immagini del concerto romano di Fabrizio Moro dello scorso 2 maggio. Il cantautore ha mantenuto la promessa fatta proprio durante una precedente ospitata da Francesca Fialdini, invitando sul palco Giorgina, giovane ragazza non udente già conosciuta dal pubblico della trasmissione, che ha interpretato i suoi brani nella lingua dei segni davanti al pubblico del live.

Domenica In: dove vederlo in tv e in streaming

Domenica In va in onda oggi, domenica 10 maggio, a partire dalle 14.00 – e fino alle 17.10 – su Rai 1. Dalle 17.20 va invece in onda la nuova puntata di Da noi… a Ruota Libera. I programmi sono disponibili per la visione anche in streaming e on demand su RaiPlay.

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