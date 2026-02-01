Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Lino Guanciale contro il boss da Mara Venier, Fialdini con Pilar Fogliati Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 1° febbraio, dei talk di Rai 1. Dalla Venier anche uno speciale Sanremo; Fialdini in compagnia di Serena Rossi

La domenica pomeriggio di Rai 1 è come un lungo racconto capace di contenere cinema, musica, attualità e storie personali. Anche il 1° febbraio la rete costruisce un percorso senza strappi, affidandosi prima allo storico programma Domenica In, condotto da Mara Venier; e e poi vira su toni più intimi con Da noi… a ruota libera, presentato da Francesca Fialdini. Al centro della scena, comunque, restano le persone e le loro esperienze.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 1° febbraio 2026

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier ci accompagna, dalle 14.00, lungo un pomeriggio nel quale incontriamo ospiti come Christian De Sica e Lillo Petrolo, protagonisti della nuova commedia gialla Agata Christian – Delitto sulle nevi, in arrivo al cinema il 5 febbraio. Il film, diretto da Eros Puglielli, gioca con i meccanismi del giallo classico: un celebre criminologo viene invitato in un elegante chalet di montagna per lanciare un gioco da tavolo, ma l’evento prende una piega imprevista perché la finzione lascia spazio a un mistero reale.

Spazio anche alla fiction di impegno civile con Lino Guanciale, che presenta la miniserie L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, coproduzione Rai Fiction diretta da Michele Soavi. In onda il 3 e 4 febbraio in prima serata, il racconto segue il colonnello Lucio Gambera e il lavoro del ROS nella fase decisiva della lunga caccia al boss mafioso Matteo Messina Denaro.

La musica è protagonista con Nicola Di Bari e il tenore Vittorio Grigolo, che si esibiscono insieme in De vez en cuando, brano pubblicato in occasione dell’anniversario della nascita di Diego Armando Maradona e a cinque anni dalla sua scomparsa. E torna inoltre la finestra dedicata al Festival di Sanremo, ormai alle porte. Sul palco, a poche settimane dal via del Festival di Sanremo 2026, vediamo artisti che hanno attraversato decenni di canzone italiana: Bobby Solo, Paolo Mengoli, Michele, Marco Carta, Scialpi, Pierdavide Carone e Francesca Alotta, che riportano in scena successi che fanno parte dell’immaginario collettivo nonostante le critiche social incassate dallo stasso blocco la scorsa settimana.

Per l’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno dialogano con Francesco Giorgino, Giovanni Terzi e la psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Immancabile anche lo spazio dedicato allo stile e alla memoria, con Enzo Miccio che ripercorre le vicende sentimentali di Carlo d’Inghilterra, dal matrimonio con Lady Diana fino all’unione con Camilla, oggi Regina consorte. Il consueto momento di leggerezza vede Teo Mammucari alle prese con il gioco La cassaforte di Domenica In.

Le anticipazioni e gli ospiti di Da Noi a… Ruota Libera

Dalle 17.20 il testimone passa a Francesca Fialdini, con un talk raccolto, all’insegna di confidenze e percorsi personali. Ospite centrale della puntata è Serena Rossi, attrice (amata dal pubblico della rete grazie a Mina Settembre) e cantante, impegnata in questi mesi nel tour teatrale SereNata a Napoli. Lo spettacolo, da cui è nato anche un album, è un omaggio affettuoso alla tradizione musicale partenopea e alle sue radici familiari.

Passando alla serialità Rai, la Fialdini incontra Pilar Fogliati, Matteo Martari e Giulio Scarpati, volti della terza stagione di Cuori. I nuovi episodi raccontano un momento cruciale della medicina moderna, quando intuizione e coraggio precedevano spesso la tecnologia. Scarpati è al suo debutto nella serie.

Francesco Pannofino, attore e doppiatore celeberrimo, ci racconta il suo sostegno alla campagna Ferma il Gelo, promossa con l’UNHCR per garantire aiuti essenziali alle popolazioni rifugiate durante l’inverno.

La puntata si chiude con la storia di rinascita di Sarah Silvestri, che racconta il legame speciale che l’ha unita al grande stilista Valentino Garavani, una presenza discreta ma decisiva nella sua vita dopo la perdita del padre. Un sostegno che le ha permesso di credere nel futuro e di realizzare il suo sogno professionale.

Domenica In e Da Noi a… Ruota Libera: dove vederli in tv e in streaming

Domenica In va in onda oggi, domenica 1° febbraio, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, seguita da Da noi… a ruota libera dalle 17.20. Entrambi i programmi sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay.

