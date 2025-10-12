Domenica In e Da noi a ruota libera: Mara Venier 'ripesca' Montesano dopo le polemiche, Fialdini con Edwige Fenech Si preannunciano momenti davvero emozionanti nelle due trasmissioni della domenica pomeriggio di Rai1: ecco chi vedremo a "Domenica In" e "Da noi a ruota libera" domenica 12 ottobre.

IPA

Domenica è sinonimo di intrattenimento per chi ama sintonizzarsi su Rai1 grazie ai due programmi che sono ormai diventati un appuntamento fisso per i telespettatori, Domenica In, in onda a partire dalle 14, a cui farà seguito Da noi a ruota libera, previsto subito dopo, alle 17.20.

Non ci sarà certamente modo di annoiarsi grazie a due volte amati dal pubblico come Mara Venier e Francesca Fialdini, che sanno sempre mettere a punto un menu ricco di ospiti interessanti, in grado di regalare emozioni a chi si sintonizzerà davanti alla Tv. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti delle puntate in onda oggi, domenica 12 ottobre 2025.

Anticipazioni Domenica In (oggi 12 ottobre 2025): gli ospiti di Mara Venier

Il nuovo cast corale di "Domenica In", composto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari sta pian piano ottenendo consensi grazie alla capacità di catturare l’interesse di un pubblico variegato, variando tra la cronaca e l’intrattenimento puro, ideali per chi vuole trascorrere un pomeriggio all’insegna del relax.

Non mancherà, come accaduto in queste prime settimane, il talk show in cui la "zia Mara" sarà affiancata dal giornalista, volto a dare un aggiornamento sulle condizioni di Vittorio Sgarbi, reduce da un lungo periodo di depressione che lo aveva portato a un lungo ricovero presso l’ospedale Gemelli di Roma. Questo ha portato a una presa di posizione da parte di una delle sue figlie, Evelina, convinta che lui non sia più in grado di gestirsi autonomamente, per questo ha proposto di nominare per lui un amministratore di sostegno che possa aiutarlo, pur avendo una compagna di cui lui si fida ciecamente. In questo frangente saranno presenti Vladimir Luxuria, Barbara Alberti e Simona Izzo, mentre da Milano interverrà Vittorio Feltri, direttore de "Il Giornale".

Successivamente sarà il momento per celebrare un attore amatissimo, anche se qualche anno fa finito al centro delle polemiche per alcune sue dichiarazioni relative al Covid, Enrico Montesano. L’attore romano lo scorso giugno ha da poco festeggiato il suo 80esimo compleanno, approfitterà dell’occasione per ricordare alcuni dei momenti più importanti della sua carriera e non solo, e magari tornerà a parlare della controversa squalifica da Ballando con le stelle rimediata nel 2022 per aver indossato durante le prove una maglietta con le insegne della X MAS (il reparto della marina militare che divenne simbolo del fascismo) e che riportava il motto "Memento Audere Semper". A seguire, oggi a Domenica In Mara Venier ne approfitterà anche per intervistare Rita Rusic, attrice e produttrice cinematografica di origine croata ma italiana d’adozione, ex moglie di Mario Cecchi Gori da cui ha divorziato nel 2000 dopo 26 anni insieme.

Spazio anche a un momento leggerezza con un momento speciale curato da Teo Mammucari, che sarà protagonista di un numero di magia insieme al Mago Silvan, personaggio tv famossissimo negli anni ’90, che questo pomeriggio tornerà su Rai 1 a 88 anni suonati.

Anticipazioni Da noi a ruota libera (12 ottobre 2025): gli ospiti di Francesca Fialdini

Dopo Mara Venier, la linea su Rai 1 passerà a Francesca Fialdini che, dopo aver condotto giovedì sera la puntata speciale di Attenti al libro su Rai 3 (QUI il recap) tornerà nelle sue solite vesti di padrona di casa di Da Noi a ruota libera. Tanti ospiti interessanti previsti nella puntata odierna. Il programma sarà ovviamente incentrato come sempre su diverse interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, che hanno saputo rimettersi in gioco, ribaltare il destino e "far girare la ruota" grazie al coraggio e alla determinazione.

Tra le interviste più attese c’è quella a Edwige Fenech, artista versatile e icona della commedia all’italiana degli anni ’80, che successivamente si è messa in evidenza anche come produttrice. Non poteva ovviamente mancare un angolo dedicato a "Ballando con le stelle", a cui sta partecipando anche la conduttrice, pronta ad accogliere Beppe Convertini, concorrente bistrattato spesso dalla giuria, che sarà insieme alla sua maestra Veera Kinnunen.

Spazio poi a Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, attualmente impegnati a teatro con "Indovina chi viene a cena". Si chiude poi con Tiziana Torti e Lorenzo Greco, madre e figlio, racconteranno la loro storia di rinascita attraverso il romanzo "La distanza che ci unisce", un libro a due voci che affronta il tema della violenza familiare e del coraggio di ricominciare.

