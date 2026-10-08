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Doc 4 - Nelle tue mani (8 ottobre), Luca Argentero sfida il suo nemico e in ospedale scoppia il caos: cosa vedremo stasera

Le anticipazioni della seconda puntata di DOC - Nelle tue mani 4, in onda stasera 8 ottobre: Andrea torna a sfidare Campigli, mentre nuove tensioni travolgono il Policlinico.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Il ritorno di Andrea Fanti al Policlinico Ambrosiano non sembra destinato a essere affatto semplice. Dopo aver ritrovato un ospedale molto diverso da quello che aveva lasciato, Doc continua a scontrarsi con una gestione che sente sempre più lontana dal suo modo di intendere la medicina. E mentre il mistero legato alle morti sospette comincia a prendere forma, anche i rapporti tra i protagonisti diventano più complicati. Nella seconda puntata di DOC – Nelle tue mani 4, in onda stasera, 8 ottobre su Rai 1, gli episodi 3 e 4 porteranno infatti Andrea, Giulia e gli altri medici davanti a nuovi problemi. Tra Campigli, casi delicati e tensioni sentimentali, al Policlinico la situazione è pronta a esplodere.

DOC 4 – Nelle tue mani (7 ottobre), anticipazioni episodio 3: Andrea Fanti torna a scontrarsi con Campigli

Nel terzo episodio, intitolato Coordinazione, Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti dovrà fare i conti con nuove rivelazioni che riguardano Stefano Campigli. Il direttore sanitario rappresenta ormai agli occhi di Doc tutto ciò che non funziona nella nuova organizzazione dell’Ambrosiano: meno risorse, più pressione sul personale e un approccio che rischia di mettere in secondo piano il rapporto umano con i pazienti.

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Le nuove informazioni faranno riaccendere l’ostilità di Andrea, ma la sua reazione potrebbe avere conseguenze anche su Giulia. Il comportamento di Doc rischierà infatti di compromettere un progetto sul quale la nuova primaria di Medicina Interna ha investito tempo ed energie. Per Giulia si aprirà così una situazione particolarmente delicata: da una parte la necessità di difendere il reparto, dall’altra il legame con Andrea e il suo modo di vedere la professione. Nel frattempo, Riccardo verrà coinvolto dalla Dirigenza in una campagna dedicata alla difesa del Servizio Sanitario Nazionale. La nuova esposizione lo renderà più conosciuto, ma la popolarità si trasformerà presto in un problema quando dovrà occuparsi del caso di un paziente, un ex vigile del fuoco, che richiede tutta la sua attenzione.

DOC 4, anticipazioni episodio 4: il piano di Andrea mette in crisi il reparto

Il quarto episodio, Maledetto lunedì, porterà invece nuovi sviluppi nell’indagine che attraversa questa stagione. Giulia e Campigli saranno costretti ad allontanarsi dal Policlinico proprio mentre la situazione interna diventa sempre più delicata. La loro vicinanza non lascerà indifferente Damiano, che inizierà a vivere con crescente insofferenza il rapporto tra i due. Andrea, rimasto in reparto, vedrà nell’assenza di Giulia e Campigli l’occasione perfetta per provare a cambiare nuovamente le regole. Doc deciderà infatti di riportare Medicina Interna alla vecchia organizzazione, autorizzando nuovi ricoveri e cercando di dimostrare che il modello che aveva sempre seguito può ancora funzionare.

Ma la scelta avrà un prezzo. L’aumento dei ricoveri finirà per mettere sotto pressione tutta la squadra, facendo crescere stanchezza, malcontento e tensioni tra i membri del reparto. A rischiare maggiormente di rimanere coinvolta sarà Martina, già alle prese con il difficile ritorno all’Ambrosiano e con un rapporto ancora irrisolto con Riccardo.

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