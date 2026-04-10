Dalla strada al palco 2026, la rivoluzione “Special” (ma Nek non c'è): giudici, anticipazioni e cosa farà Bianca Guaccero Nuova formula, niente conduttore e una giuria d’eccezione: tutte le anticipazioni su “Dalla strada al palco Special”, tra ospiti e sorprese.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Torna in prima serata su Rai 1 "Dalla strada al palco", ma lo fa con un’edizione completamente rinnovata e ribattezzata "Special". Il celebre people show dedicato agli artisti di strada cambia pelle, puntando ancora di più sulle storie e sulle emozioni dei performer. La nuova stagione, al via da questa sera – venerdì 10 aprile alle 21.30, promette spettacolo, talento e una narrazione più corale. Non solo esibizioni, ma veri e propri racconti di vita che trasformano il palco in una piazza viva e sorprendente. Tra le novità più importanti, spicca l’addio di Nek e l’assenza di un conduttore unico: una scelta che segna un cambio di rotta radicale rispetto alle edizioni passate. A guidare lo show, infatti, sarà un gruppo di volti amatissimi della televisione italiana.

Dalla Strada al Palco 2026, l’addio a Nek (e ai conduttori): cosa cambia e chi sono i giudici

La rivoluzione più evidente di questa edizione riguarda la conduzione. Dopo essere stato il volto simbolo del programma nelle prime 4 stagioni, Nek non sarà presente. Al suo posto, nesun padrone di casa vera e proprio: "Dalla strada al palco Special" sceglie una formula corale e più dinamica. Al centro della scena ci sarà un panel di quattro protagonisti dello spettacolo, definiti "passanti importanti": Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero. Proprio Guaccero cambia ruolo rispetto allo scorso anno: da co-conduttrice al fianco di Nek diventa giudice, vedendo in parte ridimensionato il suo ruolo nello show.

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Accanto a loro, una tribuna composta da sei bambini provenienti da tutta Italia contribuirà a commentare e votare le esibizioni. Un doppio sguardo, tra spontaneità e competenza, che renderà il giudizio ancora più coinvolgente. Il programma, ideato da Carlo Conti, si evolve così in un racconto collettivo, dove artisti e pubblico diventano parte di un’unica grande festa.

Le anticipazioni della prima puntata: due super ospiti

La prima puntata di Dalla strada al palco 2026 si preannuncia ricca di emozioni grazie alla presenza di ospiti di altissimo livello come il tenore Placido Domingo e Fiorella Mannoia. Il cuore dello show resta la competizione tra artisti di strada provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Ogni settimana si esibiranno davanti al pubblico in studio e alla giuria dei "passanti importanti", che decreteranno il miglior performer della serata.

Il vincitore della prima serata accederà direttamente alla finale, dove si contenderà il titolo di miglior artista di strada d’Italia e un premio di 10.000 euro in gettoni d’oro. Inoltre, a ogni puntata la giuria avrà la possibilità di ripescare un altro artista da portare all’ultimo appuntamento. Ad accompagnare le performance ci sarà la band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi, pronta a valorizzare le esibizioni con arrangiamenti originali e duetti sorprendenti con artisti affermati.

Dalla strada al palco, quante puntate sono

La quinta edizione di Dalla Strada al Palco va in onda a a partire da venerdì 10 aprile su Rai 1. L’edizione durerà sei puntate, tutte in onda il venerdì sera su Rai 1; la finalissima è prevista il 22 maggio 2026. Ecco il calendario completo delle puntate

Prima puntata: 10 aprile 2026;

10 aprile 2026; Seconda puntata: 17 aprile 2026;

17 aprile 2026; Terza puntata: 24 aprile 2026

24 aprile 2026 Quarta puntata: 1 maggio 2026;

1 maggio 2026; Quinta puntata: 8 maggio 2026;

8 maggio 2026; Sesta puntata: 15 maggio 2026

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