Da Noi A Ruota Libera: Francesca Fialdini ospita i Jalisse, scoop su Sanremo 2027? Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 7 giugno, del programma in onda su Rai 1. Francesca Fialdini accoglie nel suo salotto anche Cristiano Malgioglio, Elenoire Casalegno, e Marco Mazzocchi

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Ultime battute di stagione per Da noi… a ruota libera, il programma della domenica pomeriggio di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini. Anche l’appuntamento del 7 giugno, in onda dalle 17.20, conferma la formula che prevede conversazioni intime, racconti personali e percorsi di vita che incontrano sulla strada spettacolo, attualità e testimonianze fuori dal comune. In questo penultimo appuntamento stagionale arriveranno in studio artisti, volti televisivi e protagonisti di esperienze singolari.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 7 giugno 2026

Il pomeriggio televisvo di Da noi… a ruota libera apre i battenti con Cristiano Malgioglio, reduce da una intensissima stagione televisiva (da Tale e quale ad Amici). Autore di canzoni entrate nella storia della musica leggera, ha collaborato con tanti grandi artisti della nostra musica: da Mina a Ornella Vanoni, da Adriano Celentano a Raffaella Carrà, da Patty Pravo a Loredana Bertè. Dalla Francesca Fialdini ripercorrere i momenti più significativi della sua lunga carriera, dagli esordi come paroliere fino al successo televisivo; ma spazio è dedicato ad Amore di contrabbando, il suo recente singolo che unisce sonorità latine e atmosfere mediterranee.

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La puntata accoglie poi Alessandra Drusian e Fabio Ricci, ovvero i Jalisse. A quasi trent’anni dalla vittoria al Festival di Sanremo con Fiumi di parole, il duo continua a far parlare. Cosa è cambiato da quel trionfo del 1997 e come hanno vissuto negli anni la curiosa serie di esclusioni dal Festival? A tal proposito, l’attesa è tutta per possibili indiscrezioni sulla prossima edizione di Sanremo, targata Stefano De Martino? I Jalisse presenteranno un nuovo brano? Sarà finalmente la volta buona? Intanto, nel 2026 abbiamo ascoltato il loro nuovo brano, dal titolo Taratata.

Altra ospite di giornata è Elenoire Casalegno, volto noto della televisione italiana, che potrebbe ripercorrere le tappe di una carriera iniziata giovanissima e sviluppatasi tra conduzione, reality, fiction e programmi di intrattenimento. Un’occasione per raccontare il dietro le quinte di molte esperienze professionali e i cambiamenti vissuti nel mondo della tv negli ultimi decenni.

Accanto a lei sarà presente Marco Mazzocchi, giornalista e vicedirettore di Rai Sport. Con lui si parlerà inevitabilmente dei Mondiali di calcio 2026, ormai alle porte. La competizione, organizzata da Stati Uniti, Canada e Messico, sarà la prima nella storia ad accogliere 48 nazionali e rappresenta una svolta importante per il calcio internazionale. Un tema che offrirà anche lo spunto per riflettere sul momento della Nazionale italiana, ancora una volta assente dalla fase finale del torneo.

Come da tradizione, si chiude con una storia in grado di andare oltre il mondo dello spettacolo. A raccontarsi sarà Jasmine Leight Quan, protagonista di un percorso decisamente fuori dall’ordinario. Nata a Pechino, per anni ha lavorato a stretto contatto con grandi felini, occupandosi anche del recupero di tigri provenienti dai circhi. Trasferitasi successivamente in Italia, ha intrapreso una nuova avventura insieme alla sua inseparabile gatta Gigia, con la quale viaggia attraverso il Paese. Dalla loro esperienza è nato il libro Zampe in viaggio, che racconta non soltanto gli spostamenti e le scoperte lungo il percorso, ma anche il legame che può nascere tra esseri umani e animali.

Da Noi a… Ruota Libera: dove vederlo in tv e in streaming

La penultima puntata stagionale di Da noi… a ruota libera va in onda domenica 7 giugno 2026, a partire dalle 17.20 su Rai 1. I telespettatori possono guardare le puntate del programma anche in streaming, live e on demand, sulla piattaforma Raiplay.

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