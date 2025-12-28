Da Noi a Ruota Libera, Francesca Fialdini rivede Fabio Canino dopo la beffa a Ballando a con le stelle Ospiti, musica e riflessioni nell’ultima puntata dell’anno, con il faccia a faccia tra Francesca Fialdini e Fabio Canino: ecco le anticipazioni del 28 dicembre.

Ultimo appuntamento dell’anno per Da noi a ruota libera, il talk della domenica pomeriggio di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini. Oggi domenica 28 dicembre il programma torna in onda dopo lo stop della scorsa settimana per lasciare spazio alla maratona Telethon, e lo fa con una puntata pensata per accompagnare il pubblico verso la fine del 2025 tra racconti di vita, spettacolo e musica dal vivo. Ancora una volta, la trasmissione conferma la sua vocazione: uno spazio accogliente in cui l’attualità incontra le storie personali e il racconto televisivo si fa intimo e condiviso. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della diretta odierna su Rai 1.

Fialdini faccia rivede Fabio Canino dopo la beffa a Ballando con le stelle

Oggi a Da noi a Ruota libera il momento più atteso sarà senza dubbio l’incontro tra Francesca Fialdini e Fabio Canino, che arriva a una settimana dalla finalissima di Ballando con le stelle. Una finale che ha lasciato l’amaro in bocca alla conduttrice, arrivata seconda dopo essersi vista soffiare la vittoria da Andrea Delogu per una manciata di voti. Un esito che aveva fatto discutere, soprattutto perché la giuria del programma aveva sostenuto in modo compatto la Fialdini. Proprio il giudice Canino, durante la serata finale, aveva speso parole molto nettissime per lei e per il maestro di ballo Giovanni Pernice, definendo la loro esibizione "uno spettacolo con due professionisti" e attaccando gli altri concorrenti: "Capisco che date fastidio a tanti, molti non vi sopportano perché siete più bravi di tutti ed è logico che ci sono molti che non accettano. Questa sera era uno spettacolo con due professionisti. Bravi davvero."

La vittoria di Andrea Delogu è arrivata soprattutto grazie al voto social del pubblico, ma le polemiche non sono mancate: in tanti hanno continuato a indicare Francesca Fialdini come la vincitrice più meritevole dell’edizione. Tra i più critici sull’esito del dance show di Rai 1 anche Giovanni Pernice, maestro di di Francesca Fialdini, che a distanza di giorni dalla finalissima non ha ancora smaltito la delusione: "Io sono veramente orgoglioso del percorso della mia ballerina. Francesca è risultata quella che a mio parere e penso anche di tante altre persone, quella che è riuscita a ballare meglio. Poi questa è una sfida di social ed è un entertainment show, se fosse stata solo una gara di ballo forse avremmo vinto". Oggi su a Da Noi a Ruota Libera, dunque, con tutta probabilità Fialdini e Canino tireranno un bilancio finale dell’edizione di Ballando con le stelle, con riflessioni sincere e – probabilmente – qualche inevitabile stoccata.

Anticipazioni Da noi a ruota libera: tutti gli ospiti di oggi 28 dicembre

Oltre a Canino, la puntata di domenica propone un parterre di ospiti ricco e trasversale. Spazio alla musica e alla comicità con i Gemelli di Guidonia – Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino – vincitori dell’undicesima edizione di Tale e Quale Show, pronti a raccontare il loro spettacolo teatrale Intelligenza musicale 2.0. Non mancherà un volto storico della televisione italiana come Alessandro Greco, che ripercorrerà una carriera lunga e variegata, dagli anni Novanta fino alle esperienze più recenti tra radio e tv. Nello studio di Francesca Fialdini arriverà anche Bruno Vespa, che presenta il suo nuovo libro Finimondo, dedicato ai grandi snodi della storia contemporanea e agli attuali equilibri geopolitici. A traghettare idealmente il pubblico verso il 2026 sarà Francesco Gagliano, noto come Il principe astrologo, con le sue previsioni per l’anno nuovo. A chiudere la puntata, la musica dal vivo di Franco Cosa, concorrente di The Voice Senior, con interpretazioni che hanno già conquistato pubblico e critica.

Da Noi a Ruota libera: orario e streaming

Oggi Da noi a ruota libera va in onda a partire dalle 17.20 su Rai 1, subito dopo la puntata di Domenica In di Mara Venier. Il programma è disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, per chi preferisce seguirlo online o recuperarlo dopo la messa in onda.

