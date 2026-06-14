Da Noi A Ruota Libera, Francesca Fialdini chiude il suo programma: cosa succede oggi Le anticipazioni e gli ospiti di oggi, domenica 14 giugno, del programma in onda su Rai 1. Francesca Fialdini conclude l'annata e incontra nel suo studio Orietta Berti e i Gemelli di Guidonia

CONDIVIDI

Ultimo giro di giostra per Da noi… a Ruota Libera. Domenica 14 giugno, alle 17.20 su Rai 1, Francesca Fialdini ci accompagna nell’appuntamento conclusivo di questa stagione del talk che, settimana dopo settimana, ha raccontato storie di successo, cambiamenti personali e percorsi professionali. Anche oggi, naturalmente, vediamo personaggi noti del mondo dello spettacolo e dell’informazione, che condividono con la padrona di casa esperienze, ricordi e progetti per il futuro.

Anticipazioni Domenica In oggi, domenica 14 giugno 2026

Francesca Fialdini saluta il pubblico di Rai 1 dando appuntamento ai prossimi progetti, mentre gli ospiti dell’ultima puntata garantiscono uno spaccato con varie sfumature del mondo dello spettacolo, dell’informazione e della musica italiana.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra gli ospiti più attesi c’è senza dubbio Orietta Berti, protagonista di una delle carriere più longeve della musica italiana. Dalla stagione delle grandi melodie degli anni Sessanta fino alle collaborazioni con artisti delle nuove generazioni, la cantante emiliana si reinventa con naturalezza. In studio racconta la nascita del nuovo singolo Quadri Cuori Picche Fiori, realizzato insieme a Il Rosso e IAEM, ma anche il rapporto speciale che la lega al pubblico televisivo, che negli ultimi anni l’ha resa una presenza fissa e amatissima nei principali programmi d’intrattenimento.

La Fialdini dialoga poi con i Gemelli di Guidonia, il trio composto dai fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino. Il nome con cui sono diventati famosi può trarre in inganno: non sono gemelli, ma fratelli accomunati dalla passione per la musica e per lo spettacolo. Dopo aver conquistato il grande pubblico grazie alle imitazioni e alla vittoria a Tale e Quale Show, hanno costruito una carriera che li ha portati tra televisione, radio e tournée teatrali. Nel corso dell’intervista ripercorrono le tappe della loro avventura artistica, raccontando aneddoti divertenti legati ai personaggi imitati e ai progetti che li attendono nei prossimi mesi. Qualche sprazzo canoro è d’obbligo!

Tra gli ospiti della puntata anche Manuela Moreno, volto storico dell’informazione Rai. Giornalista apprezzata, è adesso pronta a vivere una nuova esperienza professionale: dal 29 giugno è infatti al timone dell’edizione estiva de La vita in diretta, contenitore pomeridiano presentato, nel corso dell’anno, da Alberto Matano. Con Francesca Fialdini parla, dunque, delle aspettative legate a questo nuovo incarico, del giornalismo contemporaneo e di come mantenere equilibrio tra cronaca, attualità e racconto umano, ingredienti che caratterizzano il programma del pomeriggio di Rai 1.

Chiude la puntata (e la stagione) Gabriele Corsi, altro artista che spazia tra radio, televisione, comicità e scrittura. Dopo essere stato una delle voci italiane dell’ultimo Eurovision Song Contest, insieme a Elettra Lamborghini, approda in studio per presentare il suo libro Un uomo da poco. Il romanzo affronta con leggerezza e ironia temi molto attuali, come le insicurezze personali, il bisogno di cambiamento e la ricerca della felicità. L’intervista potrebbe, dunque, trasformarsi in un’occasione per conoscere meglio il lato più intimo del conduttore, spesso nascosto dietro la sua vena umoristica.

Da Noi a… Ruota Libera: dove vederlo in tv e in streaming

L’ultima puntata stagionale di Da noi… a ruota libera va in onda domenica 14 giugno 2026, a partire dalle 17.20 su Rai 1. Le puntate del programma condotto da Francesca Fialdini sono visibili anche in streaming, live e on demand, sulla piattaforma Raiplay.

Potrebbe interessarti anche