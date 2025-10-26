Da Noi a Ruota Libera, Fialdini ‘interroga’ Andrea Delogu e Nikita Perotti dopo le voci sul flirt: cosa vedremo Anticipazioni Da Noi a ruota libera, gli ospiti della puntata in onda oggi 26 ottobre 2025 su Rai 1. Nello studio di Fialdini anche Raf e una star a quattro zampe.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Ammettiamolo, che domenica sarebbe senza i consueti appuntamenti pomeridiani su Rai 1? Ci riferiamo a Domenica In e Da Noi… a Ruota Libera, il primo in onda alle 14:00, il secondo dalle ore 17:00. Francesca Fialdini accoglierà nel suo studio numerosi personaggi famosi appartenenti al mondo dello spettacolo e non solo, che non esiteranno a raccontarsi a cuore aperto. Tra gli ospiti che vedremo: Raf, Nikita Perotti, l’attivista per i diritti delle donne Cristina Irrera e molti altri. Di seguito, tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Da Noi a Ruota Libera oggi, domenica 26 ottobre 2025

Domenica 26 ottobre, alle 17.00 su Rai 1, torna l’appuntamento con Da Noi… a Ruota Libera, il talk del pomeriggio condotto da Francesca Fialdini, che mescola storie di vita, emozioni e leggerezza, dando spazio sia a personaggi dello spettacolo sia a persone comuni. Tra gli ospiti di questa puntata ci sarà Raf, che celebra i 40 anni di carriera con il tour Self Control 40th. Il cantautore parlerà di musica, ricordi e nuovi progetti, regalando al pubblico momenti di nostalgia e ispirazione. Dal mondo di Ballando Con Le Stelle arrivano anche Andrea Delogu e Nikita Perotti, pronte a condividere aneddoti divertenti e qualche retroscena dello show condotto da Milly Carlucci. Probabilmente, la conduttrice del talk show farà una domanda diretta a Delogu riguardo la sua situazione sentimentale, dopo le voci di un presunto flirt con il suo maestro. Nonostante si fosse lasciata da poco con il suo fidanzato, Luigi Bruno, nelle scorse ore si è parlato di un possibile ritorno di fiamma tra i due, un rumors che rende ancora più imprevedibili la vita sentimentale della conduttrice.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spazio, poi, anche a storie commoventi: Marley, un pastore tedesco cieco dalla nascita e cane da salvataggio della Protezione Civile, sarà in studio con Carlotta e Marco, la coppia che lo ha adottato, raccontando il coraggio e l’amore che li unisce. La puntata affronterà inoltre il tema dell’odio sui social, con Cristina Irrera, attivista per i diritti delle donne, che condividerà la sua esperienza e come ha trasformato il dolore in forza. Infine, Chiara Amirante, fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti, presenterà il suo nuovo libro Liberi di amare. La vocazione, un invito a riscoprire valori autentici e amore vero.

Dove vedere in tv e in streaming Da Noi a Ruota Libera

Se non volete perdervi Da Noi a Ruota Libera, sintonizzatevi su Rai 1 alle ore 17:00, oggi, domenica 26 ottobre. Potrete seguirlo anche in streaming (così come Domenica In) sulla piattaforma RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche