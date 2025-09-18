Elodie Stadium Show, da San Siro in prima serata su Canale 5: scaletta, ospiti, cosa vedremo
L’appuntamento è per questa sera con la grande energia della cantante romana nel concerto dello scorso 8 giugno: ecco tutte le anticipazioni della serata.
Non un semplice concerto, ma un vero e proprio show a tutto tondo ricco di musica e ospiti d’eccezione. È esattamente questo che vedremo stasera in prima serata su Canale 5, dove verrà trasmessa l’inedita registrazione del The Stadium Show di Elodie, l’evento andato in scena l’8 giugno a San Siro. Per la prima volta, Elodie ha calcato il palco del più grande stadio italiano, proponendo i suoi tantissimi brani di successo con performance ricche sia dal punto di vista visivo che nelle coreografie. Insieme alla cantante romana, anche diversi ospiti che duetteranno con lei infiammando il pubblico. Ecco allora nel dettaglio tutte le anticipazioni e la scaletta di ciò che vedremo stasera in tv su Canale 5.
Elodie Stadium Show, ospiti e cosa vedremo
Nel grande concerto che vedremo questa sera, Elodie farà ballare il pubblico di San Siro con alcuni dei suoi brani più famosi, e non mancheranno nemmeno grandi sorprese con ospiti d’eccezione. In particolare, vedremo salire sul palco anche Gaia, Achille Lauro e Gianna Nannini per una serata all’insegna dell’ottima musica. Il tutto condito da incredibili performance di ballo e uno spettacolo visivo mozzafiato pensato al minimo dettaglio che lascerà senza parole i telespettatori.
Elodie in concerto a San Siro: la scaletta
Il grande concerto di Elodie a San Siro si aprirà con quattro canzoni:
- Tribale
- Black Nirvana
- Guaranà / I Feel Love
- La Coda Del Diavolo
Proseguendo, la scaletta verrà suddivisa in quattro atti, durante i quali la cantante romana riproporrà i brani che hanno segnato il suo percorso artistico fino ad oggi, attraversando le sue quattro anime: Audace, Galattica, Magnetica ed Erotica, ovvero l’acronimo MEGA (Make Equality Great Again) inno all’uguaglianza e alla libertà del quale Elodie si è fatta portavoce.
Nell’Atto I (Audace) ascolteremo quindi:
- Odio Amore Chimico
- 1 Ora
- Di Nuovo
- Mi Ami Mi Odi
- Cuore Nero
- Anche stasera
- Respira
- Folle città (con Achille Lauro)
- Rolls Royce (con Achille Lauro)
- America (con Gianna Nannini)
Nell’Atto II (Galattica) Elodie si esibirà in:
- Andromeda
- Vertigine
- Niente canzoni d’amore
- Feeling
- Pensare Male
- Purple In The Sky
Nel III Atto (Erotica) la vedremo invece riproporre i seguenti brani:
- Pop Porno
- Red Light
- Ascendente
- Elle
- Strobo
- Euphoria
- Lontano da qui
- A fari spenti
Nell’Atto IV (Magnetica) che chiuderà il concerto ascolteremo invece:
- Tutta colpa mia
- Due
- Dimenticarsi alle 7
- Pazza Musica
- Ciclone (con Gaia)
- Chiamo io chiami tu (con Gaia)
- Margarita
- Bagno a mezzanotte
Quando e dove vederlo
Elodie Stadium Show andrà in onda questa sera, giovedì 18 settembre 2025, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.35 circa. Il concerto sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.
