Elodie Stadium Show, da San Siro in prima serata su Canale 5: scaletta, ospiti, cosa vedremo L’appuntamento è per questa sera con la grande energia della cantante romana nel concerto dello scorso 8 giugno: ecco tutte le anticipazioni della serata.

Non un semplice concerto, ma un vero e proprio show a tutto tondo ricco di musica e ospiti d’eccezione. È esattamente questo che vedremo stasera in prima serata su Canale 5, dove verrà trasmessa l’inedita registrazione del The Stadium Show di Elodie, l’evento andato in scena l’8 giugno a San Siro. Per la prima volta, Elodie ha calcato il palco del più grande stadio italiano, proponendo i suoi tantissimi brani di successo con performance ricche sia dal punto di vista visivo che nelle coreografie. Insieme alla cantante romana, anche diversi ospiti che duetteranno con lei infiammando il pubblico. Ecco allora nel dettaglio tutte le anticipazioni e la scaletta di ciò che vedremo stasera in tv su Canale 5.

Elodie Stadium Show, ospiti e cosa vedremo

Nel grande concerto che vedremo questa sera, Elodie farà ballare il pubblico di San Siro con alcuni dei suoi brani più famosi, e non mancheranno nemmeno grandi sorprese con ospiti d’eccezione. In particolare, vedremo salire sul palco anche Gaia, Achille Lauro e Gianna Nannini per una serata all’insegna dell’ottima musica. Il tutto condito da incredibili performance di ballo e uno spettacolo visivo mozzafiato pensato al minimo dettaglio che lascerà senza parole i telespettatori.

Elodie in concerto a San Siro: la scaletta

Il grande concerto di Elodie a San Siro si aprirà con quattro canzoni:

Tribale

Black Nirvana

Guaranà / I Feel Love

La Coda Del Diavolo

Proseguendo, la scaletta verrà suddivisa in quattro atti, durante i quali la cantante romana riproporrà i brani che hanno segnato il suo percorso artistico fino ad oggi, attraversando le sue quattro anime: Audace, Galattica, Magnetica ed Erotica, ovvero l’acronimo MEGA (Make Equality Great Again) inno all’uguaglianza e alla libertà del quale Elodie si è fatta portavoce.

Nell’Atto I (Audace) ascolteremo quindi:

Odio Amore Chimico

1 Ora

Di Nuovo

Mi Ami Mi Odi

Cuore Nero

Anche stasera

Respira

Folle città (con Achille Lauro)

Rolls Royce (con Achille Lauro)

America (con Gianna Nannini)

Nell’Atto II (Galattica) Elodie si esibirà in:

Andromeda

Vertigine

Niente canzoni d’amore

Feeling

Pensare Male

Purple In The Sky

Nel III Atto (Erotica) la vedremo invece riproporre i seguenti brani:

Pop Porno

Red Light

Ascendente

Elle

Strobo

Euphoria

Lontano da qui

A fari spenti

Nell’Atto IV (Magnetica) che chiuderà il concerto ascolteremo invece:

Tutta colpa mia

Due

Dimenticarsi alle 7

Pazza Musica

Ciclone (con Gaia)

Chiamo io chiami tu (con Gaia)

Margarita

Bagno a mezzanotte

Quando e dove vederlo

Elodie Stadium Show andrà in onda questa sera, giovedì 18 settembre 2025, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.35 circa. Il concerto sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

