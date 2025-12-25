Concerto di Natale 2025 con Federica Panicucci e ospiti pazzeschi: chi canta e scaletta completa
Il Concerto di Natale condotto da Federica Panicucci, in programma dalle 21.20 su Canale 5, vedrà tanti ospiti italiani e internazionali. Ecco la scaletta della serata e la lista di tutti gli ospiti.
La sera del 25 dicembre 2025 Canale 5 proporrà in prima serata, a partire dalle 22.10, lo speciale Concerto di Natale. L’evento, registrato presso l’Auditorium Conciliazione di Roma, vedrà alla guida della serata Federica Panicucci. Sul palco si alterneranno artisti di fama nazionale e internazionale per celebrare la musica e la solidarietà. La manifestazione avrà infatti uno scopo benefico, sostenendo una raccolta fondi dedicata a due iniziative umanitarie. I progetti, rivolti all’infanzia, sono promossi dall’organizzazione Missoni Don Bosco. A fare da cornice musicale alle esibizioni sarà l’Orchestra del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino.
Anticipazioni Concerto di Natale su Canale 5, chi canta e la scaletta
Il Concerto di Natale in Vaticano tornerà su Canale 5 per una serata all’insegna della musica e della solidarietà, a partire dalle 21.20. L’evento di quest’anno propone un cast di artisti italiani e internazionali impegnati anche in progetti sociali, rendendo la serata un’occasione di intrattenimento e riflessione. Accanto alle esibizioni musicali, sarà presente il suggestivo Presepe Vivente di Vetralla, arricchendo l’atmosfera natalizia.
Gli artisti che parteciperanno sono:
- Orietta Berti
- Michele Bravi
- Clara
- Riccardo Cocciante
- Gigi D’Alessio
- Sal Da Vinci
- Serena Rossi
- Davide "Boosta" Dileo
- Piccolo Coro Le Dolci Note
- Veneto Pipe Band
Gli ospiti e il progetto di beneficenza con Missioni Don Bosco
Il Concerto di Natale in Vaticano proporrà anche quest’anno un messaggio di solidarietà grazie al sostegno di Missioni Don Bosco. Dal 13 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026 sarà attivo il numero solidale 45589 per le donazioni a favore dei progetti umanitari. L’iniziativa 2025 si concentra su Pointe-Noire, in Repubblica del Congo, dove gravi disuguaglianze sociali colpiscono soprattutto il quartiere di Côte-Mateve. Qui mancano servizi fondamentali come acqua potabile, elettricità, strutture sanitarie e scuole. Per questo motivo i missionari salesiani promuovono la costruzione di una nuova scuola primaria. La struttura sarà in grado di accogliere 350 bambini dai 6 ai 12 anni.
L’obiettivo è offrire ambienti sicuri, materiali scolastici adeguati e opportunità di istruzione di qualità. Il progetto punta a garantire un futuro migliore ai piccoli della comunità locale. Ogni donazione contribuirà direttamente alla realizzazione della scuola e al sostegno dei bambini più vulnerabili.
Oltre ai cantanti ci saranno tanti ospiti internazionali come Claude (Paesi Bassi), Sheryl Crow (USA), Hevia (Spagna), Kamrad (Germania) e Noa (Israele), insieme a Stephanie Radu e Alin Stoica (Romania), Ilhna (Malta) e il gruppo gospel Marquinn Middleton & The Miracle Chorale (USA).
Dove vedere il "Concerto di Natale in Vaticano 2025" in tv e in streaming
Stasera in tv su Canale 5, il "Concerto di Natale 2025" sarà trasmesso a partire dalle ore 22.10, subito dopo la puntata de La Ruota della Fortuna che nell’emissione natalizia avrà una durata allungata rispetto al solito. Lo show è disponibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.
