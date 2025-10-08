Circo Massimo, Giannini debutta con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: ospiti e cosa vedremo
L’appuntamento è per questa sera con la prima puntata del nuovo programma di canale Nove: ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni.
Questa sera, mercoledì 8 ottobre, il giornalista Massimo Giannini debutterà su canale Nove con il nuovo programma Circo Massimo, uno spazio di approfondimento volto a raccontare e capire il mondo che verrà attraverso testimoni del tempo che cambia e la forza delle idee. Una prima puntata che, per l’occasione, vedrà la presenza di due volti ormai iconici del canale di Warner Bros. Discovery: ecco tutte le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv sul Nove.
Circo Massimo, cosa vedremo stasera (8 ottobre): tutti gli ospiti
Per un debutto con i fiocchi, tra i primi ospiti di Giannini a Circo Massimo troveremo la coppia più amata di canale Nove: Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Il conduttore di Che Tempo Che Fa e la comica, attrice e autrice prenderanno parte a questa prima puntata confrontandosi e dialogando con altri ospiti. Ma ovviamente si tratta solo dell’inizio, perché nel corso della serata tra gli ospiti troveremo anche lo scrittore Roberto Saviano, la storica dell’ebraismo Anna Foa e la scrittrice Viola Ardone.
Dialogando con i molteplici ospiti in studio e in collegamento, con un taglio divulgativo e la consueta competenza giornalistica, Massimo Giannini cercherà di dare vita ad uno spazio dedicato al confronto, un luogo aperto dove a prevalere sul chiacchiericcio sarà l’intelligenza dei fatti. L’obbiettivo sarà infatti mettere un punto fermo al flusso inarrestabile delle notizie per rallentare e ridare tempo alla discussione. In questa prima e imperdibile puntata, Circo Massimo partirà da alcuni tra i temi più delicati, urgenti e improrogabili del dibattito mondiale: le terribili guerre di cui continuiamo ad avere notizia ogni giorno, i "semi dell’odio" e il lungo e complesso cammino verso la pace.
Circo Massimo, chi è il conduttore Massimo Giannini
Massimo Giannini è un giornalista, saggista e conduttore radiofonico e televisivo romano. Nei tanti anni di carriera ha collaborato con note testate giornalistiche del calibro de Il Sole 24 Ore, La Stampa e La Repubblica, ricoprendo anche ruoli di rilievo dal punto di vista dirigenziale. In televisione ha condotto Ballarò su Rai 3 ed è stato spesso ospite di programmi come Che Tempo Che Fa, Omnibus, Piazzapulita e Otto e mezzo.
Quando e dove vederlo
La prima puntata di Circo Massimo andrà in onda questa sera, mercoledì 8 ottobre 2025, in prima serata sul canale Nove alle ore 21.30 circa. La puntata sarà poi disponibile anche e in streaming su Discovery+. Il programma, per il quale sono attualmente previste 4 puntate da circa 90 minuti l’una, è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery.
