Chi vuol essere Milionario - Il Torneo, le anticipazioni del 15 febbraio: Gerry Scotti cala (ma non molla) Domenica 15 febbraio Gerry Scotti torna su Canale 5 con Chi vuol essere milionario – Il Torneo: colpi di scena, strategie e la corsa al milione.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Oggi, domenica 15 febbraio, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con Chi vuol essere milionario – Il Torneo, il celebre quiz condotto da Gerry Scotti. Anche questa puntata promette suspense, strategie e momenti di tensione mentre i concorrenti cercano di scalare la classifica verso il montepremi da un milione di euro. Dopo l’ultima puntata, vinta da Pierre Aldo con 300mila euro, i nuovi sfidanti sono pronti a dare il massimo, mostrando preparazione, sangue freddo e astuzia. Non mancheranno colpi di scena e sorprese che terranno il pubblico incollato allo schermo.

Come funziona il torneo di Chi vuol essere milionario

Il meccanismo del torneo resta simile a quello delle puntate precedenti: dieci concorrenti si affrontano in una fase di qualificazione composta da tre manches da cinque domande ciascuna. Le domande spaziano tra storia, attualità, scienza, spettacolo e curiosità, e la pressione aumenta minuto dopo minuto. Solo i tre migliori della fase iniziale avranno la possibilità di tentare la scalata al montepremi massimo, mentre chi viene eliminato entro le prime domande lascia spazio al concorrente riserva, pronto a sorprendere con una performance da protagonista.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come sempre, Gerry Scotti accompagna i concorrenti con il suo stile unico, alternando incoraggiamenti e ironia, trasformando ogni risposta corretta o sbagliata in un momento di grande tensione televisiva. La strategia e la capacità di gestire la pressione diventano cruciali, e il pubblico può assistere a veri e propri duelli di ingegno e intuizione.

Anticipazioni della puntata del 15 febbraio

Dopo la decima puntata, dove Pierre Aldo ha portato a casa 300mila euro come seconda vincita più alta dell’edizione 2026, la puntata di domenica 15 febbraio si preannuncia ricca di sfide altrettanto emozionanti. I concorrenti in gara dovranno affrontare domande sempre più difficili, bilanciando rischio e prudenza, mentre il torneo continua a mettere alla prova nervi, strategia e preparazione.

Recap dei vincitori dell’edizione 2026

Finora, l’edizione 2026 di Chi vuol essere milionario ha visto diversi concorrenti raggiungere cifre importanti, ma solo una volta Gerry Scotti ha assegnato il premio massimo da un milione di euro:

Il torneo ha confermato la capacità di Chi vuol essere milionario di sorprendere il pubblico, tra colpi di scena e strategie vincenti. Nonostante un leggero calo di ascolti rispetto all’inizio dell’edizione (la puntata di domenica scorsa è calata al 14,5% di share) il format resta uno dei più amati del weekend, grazie anche alla conduzione coinvolgente di Gerry Scotti.

Potrebbe interessarti anche