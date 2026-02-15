Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Chi vuol essere Milionario - Il Torneo, le anticipazioni del 15 febbraio: Gerry Scotti cala (ma non molla)

Domenica 15 febbraio Gerry Scotti torna su Canale 5 con Chi vuol essere milionario – Il Torneo: colpi di scena, strategie e la corsa al milione.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Oggi, domenica 15 febbraio, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con Chi vuol essere milionario – Il Torneo, il celebre quiz condotto da Gerry Scotti. Anche questa puntata promette suspense, strategie e momenti di tensione mentre i concorrenti cercano di scalare la classifica verso il montepremi da un milione di euro. Dopo l’ultima puntata, vinta da Pierre Aldo con 300mila euro, i nuovi sfidanti sono pronti a dare il massimo, mostrando preparazione, sangue freddo e astuzia. Non mancheranno colpi di scena e sorprese che terranno il pubblico incollato allo schermo.

Come funziona il torneo di Chi vuol essere milionario

Il meccanismo del torneo resta simile a quello delle puntate precedenti: dieci concorrenti si affrontano in una fase di qualificazione composta da tre manches da cinque domande ciascuna. Le domande spaziano tra storia, attualità, scienza, spettacolo e curiosità, e la pressione aumenta minuto dopo minuto. Solo i tre migliori della fase iniziale avranno la possibilità di tentare la scalata al montepremi massimo, mentre chi viene eliminato entro le prime domande lascia spazio al concorrente riserva, pronto a sorprendere con una performance da protagonista.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Come sempre, Gerry Scotti accompagna i concorrenti con il suo stile unico, alternando incoraggiamenti e ironia, trasformando ogni risposta corretta o sbagliata in un momento di grande tensione televisiva. La strategia e la capacità di gestire la pressione diventano cruciali, e il pubblico può assistere a veri e propri duelli di ingegno e intuizione.

Anticipazioni della puntata del 15 febbraio

Dopo la decima puntata, dove Pierre Aldo ha portato a casa 300mila euro come seconda vincita più alta dell’edizione 2026, la puntata di domenica 15 febbraio si preannuncia ricca di sfide altrettanto emozionanti. I concorrenti in gara dovranno affrontare domande sempre più difficili, bilanciando rischio e prudenza, mentre il torneo continua a mettere alla prova nervi, strategia e preparazione.

Recap dei vincitori dell’edizione 2026

Finora, l’edizione 2026 di Chi vuol essere milionario ha visto diversi concorrenti raggiungere cifre importanti, ma solo una volta Gerry Scotti ha assegnato il premio massimo da un milione di euro:

Il torneo ha confermato la capacità di Chi vuol essere milionario di sorprendere il pubblico, tra colpi di scena e strategie vincenti. Nonostante un leggero calo di ascolti rispetto all’inizio dell’edizione (la puntata di domenica scorsa è calata al 14,5% di share) il format resta uno dei più amati del weekend, grazie anche alla conduzione coinvolgente di Gerry Scotti.

Potrebbe interessarti anche

chi vuol essere milionario puntata 8 febbraio

Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Pierre Aldo: vincita (storica) dopo l’eliminazione, Gerry Scotti incredulo

Eliminato nelle qualifiche, il carabiniere Pierre Aldo viene ripescato e vince 300mi...
Chi vuol essere milionario campione alberto cosa successo puntata 1 febbraio 2026

Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Alberto: quanto ha vinto e perché ha fatto impazzire Gerry Scotti

Il farmacista Alberto trionfa nella nona puntata di Chi vuol essere milionario e Ger...
Chi vuol essere milionario, cosa successo puntata 25 gennaio 2026: il campione Riccardo

Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Riccardo: maxi-vincita e flop storico al Torneo

Il videomaker Riccardo trionfa (senza rivali) e incassa 150mila euro: ecco cosa è su...
chi vuol essere milionario cosa successo puntata 11 gennaio

Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Andrea: il lavoro in serie A e la mossa (storica) di Gerry Scotti

L'emiliano Andrea si ferma all'ottava domanda e incassa 150mila euro: ecco cosa è su...
Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione luigi (puntata 18 gennaio 2026)

Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Luigi: l'intervento (decisivo) di Gerry Scotti e della moglie

L’ingegnere Luigi si ferma alla sesta domanda e incassa 70mila euro: ecco cosa è suc...
Chi vuol essere milionario chi è campione Antonio puntata 28 dicembre

Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Antonio: la vincita faraonica e il rimprovero di Gerry Scotti

Il medico 30enne Antonio vince il torneo e incassa 150mila euro: ecco cosa è success...
Chi vuol essere milionario, il campione Federico: cosa è successo puntata 21 dicembre

Chi vuol essere milionario, trionfa Federico e Gerry Scotti show: "Si chiama cu*o". Poi la bordata a Maria De Filippi

Il 43enne Federico conquista il torneo e vince 150mila euro: ecco cosa è successo ne...
'Chi vuol essere milionario', Vittoria Licari vince un milione di euro (tra le polemiche): chi è la nuova campionessa

'Chi vuol essere milionario', Vittoria Licari vince un milione di euro (tra le polemiche): chi è la nuova campionessa

Domenica 14 dicembre puntata storica per il quiz di Gerry Scotti: due concorrenti le...
Ascolti 25 gennaio 2026

Ascolti tv ieri (25 gennaio): Gerry Scotti cala, Maria De Filippi certezza

): Prima di Noi chiude al 12,4% di share, Chi Vuol Essere Milionario scende al 15,8%...

HeyLight

Identikit del viaggiatore 2026

Pianificazione, budget e strumenti di pagamento flessibili

LEGGI

Personaggi

Gabriella Perino

Gabriella Perino
Luigi Punzo

Luigi Punzo
Lara Granata

Lara Granata
Gerry Scotti La Ruota della Fortuna

Diego Fornaciari

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963