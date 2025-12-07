Chi vuol essere Milionario – Il torneo, Gerry Scotti cambia tutto: novità, maxi-premio, quante puntate sono Il quiz televisivo è pronto a tornare in prima serata da stasera in una versione mai vista prima: ecco cosa vedremo e le differenze con lo storico format.

Dopo il successo de La Ruota della fortuna in access prime time e della Ruota dei Campioni in prima serata, Gerry Scotti è pronto a debuttare su Canale 5 con una nuova versione del leggendario quiz Chi vuol essere Milionario. A partire da questa sera, domenica 7 dicembre, andrà infatti in onda in prima serata Chi vuol essere milionario – Il torneo, una formula inedita a livello mondiale che promette ancora più coinvolgimento, emozione e suspence. Ecco qualche dettaglio e anticipazione in più di ciò che vedremo stasera in tv su Canale 5.

Chi vuol essere Milionario – Il Torneo: cosa vedremo oggi 7 dicembre

Chi vuol essere Milionario è andato in onda per la prima volta nel 2000, sempre con la conduzione di Gerry Scotti che negli anni è entrato nel Guinness World Records proprio per il maggior numero di puntate presentate. Anche questa volta sarà proprio lui a debuttare in prima serata con una versione del quiz inedita, in onda per la prima volta in assoluto su Canale 5.

In questa versione torneo, nella scalata verso il milione, ciascun concorrente giocherà in competizione con gli altri finalisti, ed è proprio questa la prima novità che verrà introdotta a partire da stasera. Di fondamentale importanza sarà anche il fattore tempo, perché nella prima fase del gioco, bisognerà essere veloci nelle risposte. Il quiz si articolerà infatti in due parti: nella prima fase 10 concorrenti dovranno affrontare 15 domande di cultura generale, con a disposizione soltanto 15 secondi per rispondere a ciascuna.

Al termine di questa prima fase di Chi vuol essere milionario?, i concorrenti che avranno ottenuto il punteggio più basso (o che a parità di risposte saranno stati più lenti) verranno eliminati, mentre i 3 migliori concorrenti (con un quarto come riserva) accederanno alla seconda fase del quiz.

Chi vuol essere Milionario, tutte le (grandi) novità

Nella seconda fase del quiz, i 3 concorrenti rimasti affronteranno, uno dopo l’altro, la scalata al milione composta da 10 domande, con valore da 10mila euro fino a 1 milione di euro. Ma le novità non finiscono qui: all’inizio della scalata verrà deciso un "livello di sicurezza", che i concorrenti potranno fissare in corrispondenza di un qualsiasi valore e che garantirà loro un salvagente che, una volta superato, gli permetterà di vincere quella somma comunque vadano le cose.

Per quanto riguarda gli aiuti a disposizione, ce ne sono ora quattro invece di tre. Due sono già conosciuti: il «50 e 50», che consente di eliminare due delle quattro opzioni, lasciando solo due possibili risposte corrette, e l’aiuto del pubblico. Gli altri due sono novità: «Chiedilo al tuo esperto in studio», dove un amico presente in trasmissione assiste il concorrente, e «Chiedilo a Gerry», in cui Scotti momentaneamente abbandona il ruolo di conduttore per offrire consigli direttamente al partecipante. Ciò che vedremo saranno dunque tre scalate mozzafiato verso il milione, e solo alla fine dell’ultima scopriremo chi sarà il vincitore della puntata.

Chi vuol essere Milionario: quando inizia e quante puntate sono

La prima puntata di Chi vuol essere Milionario è in programma oggi, domenica 7 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5. Lo show andrà in onda dopo la consueta puntata de La Ruota della Fortuna, sempre con Gerry Scotti alla conduzione. L’edizione 2025 di Chi vuol essere Milionario? sarà composta da quattro puntate, ecco il calendario del programma:

prima puntata: domenica 7 dicembre

domenica 7 dicembre seconda puntata: domenica 14 dicembre

domenica 14 dicembre terza puntata: domenica 21 dicembre

domenica 21 dicembre quarta puntata: domenica 28 dicembre

