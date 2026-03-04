Garlasco in Tv, la nuova strategia di Andrea Sempio e l’enigma della mamma di Chiara Poggi su Stasi La difesa si prepara a ‘rispondere’ alla perizia Cattaneo con un nuovo esperto nel team: le ultime news stasera a Chi l’ha Visto? di Federica Sciarelli

I risultati della nuova consulenza non sono ancora arrivati, ma lo scontro tra le parti si è già fatto più acceso che mai nell’ambito del delitto di Garlasco. In attesa di novità sui contenuti della perizia Cattaneo, infatti, Andrea Sempio si sta preparando a ‘rispondere’ con una nuova strategia difensiva. Tra le mille ombre che circondano il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, inoltre, resta da sciogliere il ruolo dei genitori della giovane vittima, e in particolare il loro controverso rapporto nei confronti di Alberto Stasi. Oggi mercoledì 4 marzo 2026 si tornerà a parlare di Garlasco anche a Chi l’ha visto?, condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai 3. Scopriamo le anticipazioni della puntata di stasera e tutti le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la difesa di Andrea Sempio ‘risponde’ alla perizia Cattaneo

C’è tanta attesa quanta tensione per quelli che saranno i risultati della perizia depositata da Cristina Cattaneo. Consulente tecnico incaricato dalla Procura, la dottoressa ha riesaminato tutti gli elementi e i reperti relativi al caso dell’omicidio di Chiara Poggi e l’esito delle analisi potrebbe anche ribaltare le indagini, ridefinendo soprattutto l’orario della morte della ragazza (che portò alla condanna di Alberto Stasi) così come l’arma del delitto o il concorso di più persone. La nuova consulenza, insomma, sarà a dir poco decisiva; ecco perché in giornata la difesa di Andrea Sempio si è subito riunita per un summit per ‘rispondere’ a quello che potrebbe essere un clamoroso scossone nel caso Garlasco. Stando alle prime indiscrezioni trapelata, il team difensivo di Sempio avrebbe deciso di rivolgersi a nuovo medico legale. L’avvocato Liborio Cataliotti, il consulente Armando Palmegiani e la genetista Marina Baldi includerebbero così nella squadra un nuovo esperto per valutare punti cruciali proprio come "l’orario della morte e la tipologia del mezzo lesivo".

Chi l’ha visto?, le anticipazioni, i dubbi sul comportamento della madre di Chiara Poggi

Stasera anche a Chi l’ha visto? si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. Nella puntata di oggi ci si concentrerà sulle versioni contrastanti dei vari consulenti coinvolti, ma anche e soprattutto sul misterioso comportamento della mamma di Chiara Poggi che nel 2007, pochi giorni dopo la morte della figlia, si schierò dalla parte di Alberto Stasi (chiamando anche la madre dell’ex fidanzato di Chiara), salvo poi smettere di difenderlo: perché? Spazio anche al caso di Gessica Disertore e all’omicidio di Rogoredo oltre, ovviamente, agli appelli dei familiari e alle segnalazioni dei telespettatori.

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e streaming (mercoledì 4 marzo 2025)

Condotta da Federica Sciarelli, la nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda stasera in tv. Appuntamento in prima serata su Rai 3 a partire dalle 21:20. Streaming disponibile live e on demand sulla piattaforma RaiPlay, tramite app e sito ufficiale.

