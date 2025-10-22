Garlasco in Tv, scoop Sciarelli con Andrea Sempio, la verità sui soldi a Lovati e la paura: “Sono rassegnato” Nella puntata in onda oggi mercoledì 22 ottobre su Rai 3 condotta da Federica Sciarelli parla il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi: anticipazioni

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Spazio al delitto di Garlasco stasera a ‘Chi l’ha visto?’. Nella puntata di oggi mercoledì 22 ottobre 2025 del programma condotto da Federica Sciarelli, infatti, andrà in onda una lunga intervista esclusiva ad Andrea Sempio. L’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi racconterà la sua verità sull’ipotesi corruzione, sui soldi del suo avvocato Massimo Lovati e sul futuro del caso che da anni tiene gli italiani inchiodati davanti alla Tv. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio a ‘Chi l’ha visto?’ (22 ottobre): le anticipazioni

Federica Sciarelli torna a occuparsi del delitto di Garlasco e stasera a ‘Chi l’ha visto?’ andrà in onda una lunga intervista ad Andrea Sempio, realizzata dall’inviato Vittorio Romano. Il 37enne vigevanese – ancora unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi – ha individuato un nuovo legale (Liborio Cataliotti) dopo la revoca del mandato difensivo di Massimo Lovati e si aprirà proprio sull’operato del suo ex avvocato e non solo. "Ho chiesto a Lovati se aveva dato lui i soldi nostri a qualcuno" racconterà Sempio su Rai 3 parlando della maxi-inchiesta parallela e l’intera ipotesi corruzione di cui si parla con sempre più insistenza. Sul futuro delle indagini, invece, l’uomo non negherà tutta la sua paura dell’ignoto e di quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane: "Mi sento come un soldato in trincea. Aspetto che potrà capitare di tutto. Sei rassegnato, e aspetti che passi".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli altri casi e le inchieste di stasera su Rai 3

Oltre al caso di Garlasco, stasera 22 ottobre a ‘Chi l’ha visto?’ si tornerà a parlare anche della tragica vicenda di Mario Biondo, il cameraman italiano (marito della presentatrice spagnola Raquel Sanchez Silva) trovato impiccato nella sua abitazione il 30 maggio del 2013. Dodici anni dopo, per la prima volta il Tribunale di Madrid ha riconosciuto che la causa del decesso potrebbe non essere un suicidio, proprio come sempre sostenuto dalla famiglia (che infatti ha chiesto la riapertura del caso). Spazio anche al caso di Mara Favro, per il quale la Procura ha chiesto l’archiviazione incontrando invece l’opposizione dei familiari. In studio in diretta anche il fratello e l’avvocato Fabrizio Pace, presidente di Penelope Piemonte. Come sempre, infine, tutti gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e streaming (mercoledì 22 ottobre 2025)

Condotta da Federica Sciarelli, la nuova puntata di ‘Chi l’ha visto?’ va in onda stasera in tv. Appuntamento in prima serata su Rai 3 a partire dalle 21:20. Streaming disponibile live e on demand sulla piattaforma RaiPlay, tramite app e sito ufficiale.

Potrebbe interessarti anche