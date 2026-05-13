Garlasco in Tv, il (complicato) quadro accusatorio contro Sempio: tutti gli elementi che possono scagionare Stasi La difesa ribadisce che il tutto sarebbe stato ‘cucito’ addosso al 37enne vigevanese negli anni: le ultime news stasera a Chi l’ha Visto? di Federica Sciarelli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La situazione di Andrea Sempio sta precipitando. Con la chiusura delle indagini preliminari da parte della Procura di Pavia, la posizione del 37enne vigevanese indagato per l’omicidio di Chiara Poggi si è complicata: secondo gli inquirenti il quadro accusatorio è solido e potrebbe dimostrare la sua colpevolezza, stando alla difesa il tutto sarebbe stato ‘cucito’ su Sempio nel corso degli anni. Oggi mercoledì 13 maggio 2026 si tornerà a parlare del caso Garlasco anche a Chi l’ha visto?, condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai 3. Scopriamo le anticipazioni della puntata di stasera e tutti le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: la situazione di Andrea Sempio, gli indizi contro di lui

La chiusura delle indagini preliminari ha aperto una nuova fase per il già chiacchieratissimo caso Garlasco. Stando ai pm sarebbe stato Andrea Sempio l’aggressore che, con un "annientamento furioso" avrebbe ucciso Chiara Poggi il 13 agosto del 2007. Per la difesa si tratterebbe invece di una precisa strategia per puntare il dito contro il 37enne vigevanese e scagionare Alberto Stasi. Anche la famiglia Poggi rimane fermamente convinta della colpevolezza dell’ex fidanzato di Chiara. Ma cosa potrebbe incastrare Sempio? Il quadro accusatorio – come detto – è intricato. Tra gli elementi chiave ci sarebbero le telefonate del 7 e dell’8 agosto; l’uomo ha sempre dichiarato di avere cercato l’amico Marco Poggi, ma per i pm si sarebbe trattato di un tentativo di avvicinare Chiara. Resta poi l’incognita del presunto malore del 2008, proprio quando pressato riguardo la questione alibi, oltre al celebre Dna trovato sotto le unghie della vittima (compatibile con il ramo paterno di Sempio) e l’impronta 33. Tra i mille punti interrogativi anche gli investigatori privati assunti nel 2016, le presunte menzogne del 2017, gli appunti sull’omicidio buttati via nel 2025 e, ovviamente, lo scontrino del parcheggio di Vigevano. La pista più gettonata, al momento, è quella di un rifiuto sentimentale, dal momento che secondo i pm Sempio avrebbe provato un’attrazione non corrisposta verso Chiara.

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Chi l’ha visto?, le anticipazioni, i dubbi sul comportamento della madre di Chiara Poggi

Stasera anche a Chi l’ha visto? si tornerà a parlare del delitto di Garlasco. Nella puntata di oggi – condotta da Federica Sciarelli – si parlerà proprio del quadro accusatorio contro Sempio e della ‘risposta’ della difesa. Spazio anche alla scomparsa di Sonia Bottacchiari con i suoi due figli e al mistero della morte di mamma e figlia a Campobasso, oltre ovviamente a tutti gli appelli e richieste di aiuto in diretta da parte di persone in difficoltà.

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e streaming (mercoledì 13 maggio 2026)

Condotta da Federica Sciarelli, la nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda stasera in tv. Appuntamento in prima serata su Rai 3 a partire dalle 21:20. Streaming disponibile live e on demand sulla piattaforma RaiPlay, tramite app e sito ufficiale.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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