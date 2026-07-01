Federica Sciarelli, l’addio a 'Chi l’ha visto?' sarà speciale: la scelta simbolica per l’ultima puntata. Cosa vedremo stasera Mercoledì 1 luglio 2026 Federica Sciarelli saluta Chi l’ha visto? dopo 22 anni: nell’ultima puntata torna il caso di Elisa Claps, simbolo del suo percorso nel programma. Ecco le anticipazioni

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Federica Sciarelli si prepara a salutare Chi l’ha visto?. La puntata in onda stasera – mercoledì 1 luglio 2026 – su Rai 3 sarà l’ultima della giornalista alla guida dello storico programma dopo 22 anni, e la scelta del caso al centro della serata non è casuale: si tornerà sulla vicenda di Elisa Claps, una delle storie che più hanno segnato il suo percorso alla conduzione.

Accanto alla madre della giovane, Filomena Iemma, Sciarelli chiuderà così un lungo capitolo televisivo tornando a un caso simbolo del suo modo di intendere il programma: dare voce alle famiglie delle persone scomparse e continuare a cercare risposte anche dopo molti anni. Ecco le anticipazioni della puntata.

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Sciarelli chiude Chi l’ha visto? con il caso simbolo di Elisa Claps

Tra le tante vicende raccontate negli anni da Chi l’ha visto?, quella di Elisa Claps rappresenta senza dubbio una delle più legate alla storia professionale di Federica Sciarelli. La giovane di Potenza scomparve il 12 settembre 1993 e il suo corpo venne ritrovato soltanto 17 anni dopo nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità.

Fin dall’inizio della sua esperienza alla guida del programma, iniziata nel 2004, Sciarelli ha seguito da vicino la battaglia della famiglia Claps, dando spazio alle richieste di verità della madre Filomena e del fratello Gildo. La conduttrice ha raccontato negli anni una vicenda segnata da dubbi, silenzi e domande rimaste aperte per molto tempo, fino alla condanna di Danilo Restivo per l’omicidio della ragazza.

Proprio per questo il ritorno sul caso Elisa Claps nell’ultima puntata assume un significato particolare. La presenza di Filomena Iemma in studio sembra rappresentare una chiusura del cerchio per Sciarelli, che ha costruito una parte importante del suo percorso televisivo raccontando storie di famiglie alla ricerca della verità.

La madre di Elisa, ancora oggi, continua a chiedere che vengano chiariti tutti gli aspetti della vicenda e che si faccia luce sulle eventuali responsabilità rimaste senza risposta. Un tema che sarà affrontato anche nell’ultima puntata della conduttrice di Chi l’ha visto?, proprio come accaduto molte volte durante la sua lunga gestione del programma.

Anticipazioni Chi l’ha visto?, i casi dell’ultima puntata (1 luglio)

La puntata d’addio di Federica Sciarelli non sarà però dedicata soltanto al caso Claps. Questa sera la trasmissione di Rai 3 affronterà anche altre importanti vicende di cronaca, con nuovi elementi e documenti inediti.

Uno dei blocchi principali della serata riguarderà il caso della giudice Francesca Ercolini, trovata morta nella sua abitazione quattro anni fa. La vicenda era stata inizialmente archiviata come suicidio, ma dopo la riesumazione del corpo e una nuova autopsia sono emersi nuovi elementi che hanno portato alla riapertura delle indagini e all’iscrizione nel registro degli indagati di sei persone.

Nel corso della serata si tornerà anche sulla morte di Alessandra Ollari, trovata senza vita in un prato vicino alla propria abitazione sette mesi dopo la scomparsa. Una nuova consulenza antropologica avrebbe evidenziato che la donna sarebbe stata uccisa, anche se la Procura ha chiesto l’archiviazione del caso per la mancanza di elementi sufficienti a individuare con certezza il responsabile.

L’addio di Federica Sciarelli: chi arriva al suo posto a Chi l’ha visto?

Con la puntata del 1 luglio si chiude dunque un’epoca per Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli ha guidato il programma per oltre due decenni, trasformandolo in uno degli appuntamenti più riconoscibili della televisione italiana e legando il proprio nome alle storie delle persone scomparse e ai grandi casi di cronaca. Il futuro della giornalista, però, potrebbe essere ancora in Rai. L’azienda ha comunicato che sono in corso riflessioni insieme alla conduttrice per individuare un nuovo percorso professionale, lasciando aperta la possibilità di un altro progetto televisivo.

Resta invece da definire chi raccoglierà la sua eredità alla guida di Chi l’ha visto?. Nelle ultime settimane sono circolati diversi nomi per la successione, ma al momento non è stata ancora annunciata una scelta ufficiale.

Tra le ipotesi emerse figurano Massimo Giletti, Salvo Sottile, Giorgia Cardinaletti e Francesca Fagnani. Nelle ultime ore, però, sarebbero emersi due nomi in particolare: Francesca Fialdini e Stefano Coletta. La scelta del successore di Federica Sciarelli potrebbe quindi arrivare da questo ballottaggio finale, accompagnata da una svolta ancor più radicale riguardo la linea editoriale del programma, che dal prossimo anno dovrebbe tornare a concentrarsi esclusivamente sui casi di persone scomparse sganciandosi dal racconto dei fatti di cronaca nera.

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