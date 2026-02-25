'Chi l’ha visto?', Federica Sciarelli ‘sfida’ Sanremo con uno scoop su Emanuela Orlandi: i nuovi documenti svelati Tutte le anticipazioni della puntata in onda oggi mercoledì 25 febbraio 2026 in prima serata su Rai 3: spuntano documenti inediti su Emanuela Orlandi

Federica Sciarelli non si ferma. Autentica certezza del prime time del mercoledì, anche nella settimana del Festival di Sanremo torna in onda Chi l’ha visto? con una puntata speciale. Appuntamento, come sempre, fissato per le ore 21:20, in prima serata su Rai 3. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata di oggi mercoledì 25 febbraio 2026 e tutti i dettagli.

Chi l’ha visto?, lo speciale: tutte le anticipazioni, il mistero delle ragazze scomparse a Villa Epstein

Nella puntata speciale di Chi l’ha visto? in onda oggi mercoledì 25 febbraio 2026 si tornerà a parlare di uno dei casi più chiacchierati della storia recente della cronaca nera statunitense e mondiale. Le autorità del New Mexico stanno infatti indagando sullo ‘Zorro Ranch’ di Jeffrey Epstein. Secondo alcune accuse l’imprenditore e criminale avrebbe fatto seppellire due ragazze nella sua villa, situata a una cinquantina di chilometri da Santa Fe. Stando alla ricostruzione di una fonte anonima si tratterebbe di due ragazze straniere (e non è da escludere italiane), che sarebbero state strangolate dopo un rapporto sessuale violento.

Gli altri casi e le inchieste di stasera su Rai 3

Stasera a Chi l’ha visto? si tornerà anche sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. Nel corso della puntata di oggi condotta da Federica Sciarelli verranno svelati alcuni documenti inediti del Sisde dai quali sembravano essere state tolte alcune pagine e che verranno commentati in studio in diretta con il fratello Pietro e il cugino Pietro Meneguzzi insieme all’avvocato Laura Sgrò. Spazio, come sempre, anche gli appelli dei familiari e le segnalazioni dei telespettatori.

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e streaming (mercoledì 25 febbraio 2025)

Condotta da Federica Sciarelli, la nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda stasera in tv. Appuntamento in prima serata su Rai 3 a partire dalle 21:20. Streaming disponibile live e on demand sulla piattaforma RaiPlay, tramite app e sito ufficiale.

