Caso Liliana Resinovich, svolta a un passo: sequestrata la GoPro di Visentin. Le lacrime della sorella Oltre alle nuove indagini sulla morte della 63enne anche numerosi appelli di persone scomparse: tutti i casi di stasera su Rai 3.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Continuano le inchieste, i reportage e le ricerche di persone scomparse di Chi l’ha visto?. Questa sera, mercoledì 8 ottobre 2025, il programma di servizio pubblico di Rai 3, condotto da Federica Sciarelli, va in onda con un nuovo appuntamento e tanti aggiornamenti sui casi di cronaca nera che stanno scuotendo l’Italia. In studio si torna sul delitto di Liliana Resinovich e il recente sequestro della telecamera del marito, Sebastiano Visentin, unico indagato per la morte della donna. Poi gli appelli di alcune mamme che non ritrovano più i figli e la scomparsa di Andrea, svanito nel nulla a 83 dopo una telefonata alla moglie, e di Nicola, sparito dopo aver conosciuto una donna sui social.

Liliana Resinovich, a Chi l’ha visto? gli ultimi aggiornamenti su Visentin e la telecamera sequestrata

Dopo quasi quattro anni dalla morte di Liliana Resinovich, gli inquirenti hanno deciso di sequestrare la GoPro del marito, Sebastiano Visentin, unico indagato per l’omicidio della donna. Come è emerso i primi di settembre, però, la scheda di memoria della telecamera era stata formattata il giorno della riapertura delle indagini sulla morte della 63enne, scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e trovata cadavere il 5 gennaio 2022.

Le precedenti analisi delle schede non erano sufficienti? Che cosa cercano gli inquirenti? A queste domande si cercherà di rispondere stasera a Chi l’ha visto?, soprattutto perché nella sd card avrebbero dovuto esserci proprio i video risalenti al giorno della scomparsa di Resinovich, quando Visentin disse di essere andato in bici a provare la nuova GoPro. Nessuno di quei filmati, però è presente nella scheda e Visentin dice di aver trasferito tutto in un hard disk, consegnato anche alle autorità.

Intanto, la Squadra Mobile di Trieste ha sequestrato la GoPro di Sebastiano Visintin, marito della donna e unico indagato per la sua morte. Il provvedimento, disposto dal pm Ilaria Iozzi, è stato eseguito il 3 ottobre. Al centro delle indagini c’è la scheda di memoria, che conteneva i video girati da Visintin il giorno della scomparsa, poi cancellati: la formattazione risale al 13 giugno 2023, lo stesso giorno in cui il gip Luigi Dainotti aveva respinto la richiesta di archiviazione e ordinato nuove indagini.

Sul tema è intervenuta ieri in un’altra trasmissione Tv, Silvia Radin, la cugina di Liliana Resinovich, che al programma Ignoto X (La7) ha detto in lacrime; "Le ricerche ci hanno dato ragione, ma non è una soddisfazione, perché Liliana non torna: è stata massacrata, soffocata e imbustata. Non è una vittoria questa, semplicemente conoscevamo Liliana".

Chi l’ha visto? tutti i casi della puntata (8 ottobre 2025)

Questa sera a Chi l’ha Visto?, Federica Sciarelli parlerà anche di numerosi casi di scomparsa. Si inizia dalla richiesta di aiuto di una mamma: "Sto cercando mio figlio da sola, in posti anche pericolosi, nessuno mi aiuta". Per poi passare all’appello di un’altra donna che chiede addirittura che il Dna del figlio venga inserito in una banca dati in modo da non impazzire ogni volta che ritrovano un cadavere.

E ancora, la scomparsa di Andrea, 83 anni: dopo pranzo vuole tornare alla macchina per riposare ma si perde. Chiama la moglie e le dice: "Vedo una strada bianca". Infine, la storia di Nicola: dopo una strana vacanza a Termoli per incontrare una donna conosciuta sui social, svanisce nel nulla. Ma ora qualcuno pensa di averlo visto il giorno dopo.

Quando e dove seguire la puntata

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per questa sera, mercoledì 8 ottobre, alle 21.20 su Rai 3. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, piattaforma che consente di rivedere anche le puntate precedenti.

