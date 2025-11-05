Anticipazioni ‘Chi l’ha visto’, scoop Sciarelli: ritrovato unico erede di un padre mai visto (e famoso)
In puntata il ritrovamento dell'uomo che ha ricevuto un'eredità dal padre che non ha mai conosciuto e l'arresto dell'aggressore che ha accoltellato una donna a Milano.
Nuova puntata con le inchieste e i casi di scomparsa di Chi l’ha visto? Il programma condotto da Federica Sciarelli torna su Rai 3 questa sera, mercoledì 5 novembre 2025, con un appuntamento ricco di novità. Tanti i ritrovamenti degli ultimi giorni da parte della trasmissione di servizio pubblico, non ultimo quello di una donna sparita nel nulla un anno fa. Il caso ha riacceso le speranze di tanti altri familiari che non vedono da tempo i loro cari. Tra loro la mamma di Alessandro Venturelli, il ventenne che si è allontanato cinque anni fa da Sassuolo: la donna interverrà in diretta a Chi l’ha visto? per raccontare le ultime segnalazioni avute da Torino.
Anticipazioni Chi l’ha visto? stasera 5 novembre: Alessandro Venturelli è davvero a Torino?
Nella puntata in onda mercoledì 5 novembre alle 21.20 di Chi l’ha visto?, Roberta Carassai, la mamma di Alessandro Venturelli, scomparso cinque anni fa da Sassuolo, sarà in diretta da Torino. È proprio dal capoluogo piemontese che sono partite delle segnalazioni importanti su suo figlio. L’ultima risale alla sera del 31 ottobre in cui è stato detto che un ragazzo di nome Alessandro sarebbe stato visto vicino al Duomo di Torino, tra via Milano e via XX Settembre, nei pressi della fermata del tram ‘Corte d’Appello’. Purtroppo però, nonostante le chiamate siano state diverse, nessuno ha mandato alla signora Carassai una foto o qualche altri indizio concreto. E ora si chiede: "È davvero lui?".
Chi l’ha visto? gli altri casi di questa sera con Federica Sciarelli
Spazio in puntata anche al caso dell’uomo che, a Milano, ha accoltellato una donna sconosciuta. I carabinieri hanno mostrato la foto e la sorella l’ha riconosciuto, permettendone l’arresto. Come mai circolava indisturbato se aveva già accoltellato due persone nella bergamasca?
Infine, Federica Sciarelli racconta la fine di una storia che sembrava impossibile. I telespettatori hanno fatto ritrovare l’uomo misterioso, erede senza saperlo di Malcom, il musicista deceduto a 81 anni che aveva lasciato il suo intero patrimonio a un figlio concepito durante una breve relazione con una donna di Trieste nel 1958 . Le ricerche dell’uomo che ha ricevuto una eredità dal padre che non aveva mai conosciuto si erano concentrate nel capoluogo friulano. È stato lui a contattare la redazione di Chi l’ha visto? per dire: "Sono io quel figlio mai riconosciuto".
Quando e dove seguire la puntata
L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per questa sera, mercoledì 5 novembre, alle 21.20 su Rai 3. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, piattaforma che consente di rivedere anche le puntate precedenti.
