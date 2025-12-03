Anticipazioni Chi l'ha visto?, colpo di scena sul caso Resinovich, ma il fratello di Liliana non ci sta: "Ho querelato" In studio con Federica Sciarelli anche i casi di Romina Del Gaudio e di Marco, il giovane 'erede a sua insaputa'.

Continuano le inchieste di Chi l’ha visto? Questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025, Federica Sciarelli e i suoi inviati tornano con un nuovo appuntamento del programma di servizio pubblico dedicato ai casi di scomparsa e cronaca che stanno scuotendo l’Italia intera. Ampio spazio, durante la puntata, agli aggiornamenti sulla morte di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e trovata cadavere il 5 gennaio 2022. Dopo che il marito, e unico indagato per la sua morte, Sebastiano Visintin ha affermato che un ristoratore è andato da lui per raccontargli di aver dato dei sacchi neri alla moglie, simili a quelli che coprivano il suo corpo, a parlare ora è Sergio Resinovich, fratello della vittima, che ha deciso di querelare il pizzaiolo.

Anticipazioni Chi l’ha visto? stasera 3 dicembre: coso Resinovich e la querela di Sergio, fratello della vittima

Il caso di Liliana Resinovich torna a Chi l’ha visto? La donna, secondo quanto detto in Procura da Visentin, chiese dei sacchi neri a un ristoratore due anni prima della sua morte. Il racconto del pizzaiolo, fatto di sua sponte al marito della vittima, però non convince Sergio Resinovich che ha annunciato un esposto: "Ogni tanto qualcuno si fa avanti per avvalorare la tesi del suicidio – ha detto nel programma -, ma per ora l’unico indagato resta il marito".

Il fratello di Liliana ha anche spiegato all’Ansa di essere andato per vie legali: "Presenterò una querela presso gli organi competenti nei confronti del pizzaiolo Alfonso Buonocore", sottolineando di non credere a nulla di quanto dichiarato ma anzi, sostiene che si stia cercando di alterare la verità sulla morte della sorella:

Non se ne può più di farse come questa, nessun rispetto per la mia defunta sorella, vittima di un omicidio. Qui c’è un serio tentativo di inquinare le prove e di intralciare il corso delle indagini.

Chi l’ha visto? gli altri casi di questa sera con Federica Sciarelli

In studio con Federica Sciarelli anche il caso di Romina Del Gaudio che scompare dal centro di Aversa e i suoi resti vengono ritrovati dopo 47 giorni in un bosco a Carditello. Dopo 21 anni, ancora nessuna spiegazione per la sua morte, ma ora spuntano documenti e testimonianze inedite. Lo zio in studio in diretta: "Bisogna indagare ancora. Quando è morta Romina siamo morti tutti".

Infine, grazie ai telespettatori, Chi l’ha visto? ha rintracciato Marco, l’erede a sua insaputa. Lo cercava una donna svedese, perché suo marito, che non aveva voluto riconoscere il bimbo concepito con una ragazza italiana, in punta di morte lo aveva lasciato suo erede. Lei ha rispettato questa volontà, lo ha cercato tramite il programma di Rai 3 ed è venuta in Italia per abbracciarlo: "Voglio proteggerti come avrebbe fatto tua madre".

Quando e dove seguire la puntata

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per questa sera, mercoledì 3 dicembre, alle 21.20 su Rai 3. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, piattaforma che consente di rivedere anche le puntate precedenti.

