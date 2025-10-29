Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', Piera Maggio e il nuovo appello per Denise Pipitone: "Ecco come è oggi" La mamma della bambina rapita nel 2004 torna con una nuova foto realizzata a computer negli USA: "Mia figlia va cercata".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto? Il programma condotto da Federica Sciarelli torna su Rai 3 questa sera, mercoledì 29 ottobre 2025, con una puntata in parte dedicata a Denise Pipitone. La piccola, ora 25enne, è stata rapita il 1° settembre del 2004 a Mazara Del Vallo (Sicilia) quando aveva 4 anni, e da allora di lei più nessuna traccia. I genitori, Piera Maggio e Piero Pulizzi, non hanno più notizie di lei da 21 anni: tante le segnalazioni ricevute nel corso del tempo, ma mai nessuna ha portato al ritrovamento di Denise. Lo scorso 26 ottobre, la giovane ha compiuto 25 anni e la speranza di ritrovarla non si è mai spenta, tanto che ora, è stata creata una nuova immagine in age progression, ossia una ricostruzione al computer che mostrerebbe come sarebbe oggi la bambina, diffusa sui canali ufficiali insieme all’appello di massima condivisione.

Anticipazioni Chi l’ha visto stasera 29 ottobre: Piera Maggio e le ultime novità su Denise Pipitone

Piera Maggio, la mamma della piccola Denise, scomparsa 21 anni fa, non ha mai smesso di sperare: "Mia figlia va cercata", ha detto a Chi l’ha visto?, dove sarà anche ospite questa sera. In studio, insieme a Federica Sciarelli, la mamma della bambina, ora 25enne, ha portato quello che potrebbe essere il nuovo volto di Denise, realizzato da una specialista forense americana esperta in elaborazione di immagini. Attraverso lo studio di vecchie foto e dei tratti dei genitori, il viso è stato ricreato al computer e si spera possa essere il più possibile somigliante con la Denise di oggi. La speranza di Piera Maggio è che la figlia possa riconoscersi in queste foto e tornare a casa.

Chi l’ha visto? gli altri casi di questa sera con Federica Sciarelli

Questa sera a Chi l’ha visto?, spazio anche alla storia di Andrea Prospero, lo studente di 19 anni trovato senza vita in un bed & breakfast di Perugia. In tribunale il giudice ha respinto le richieste del coetaneo accusato di istigazione al suicidio. Il giovane romano rimane agli arresti domiciliari: aveva conosciuto in chat Andrea e sarebbe colui che lo aveva invitato a prendere le pasticche, dicendogli che non avrebbe sofferto.

Infine, il caso di Nessy Guerra, la donna bloccata in Egitto con la sua bambina. "Qui ci scappa il morto", ha detto il suo ex compagno Tamer in un video che ha diffuso in rete. E Nessy ha ancora più paura e chiede alle istituzioni di aiutarla a ritornare in Italia con la figlia. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Quando e dove seguire la puntata

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per questa sera, mercoledì 29 ottobre, alle 21.20 su Rai 3. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, piattaforma che consente di rivedere anche le puntate precedenti.

