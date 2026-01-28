Chi l'ha visto?, Sciarelli torna su Garlasco e il retroscena sul pc di Chiara Poggi: cosa nasconde Oltre alle ultime novità su Garlasco, anche un importante spazio dedicato al femminicidio di Federica Torzullo e allo sconosciuto di Rovigo.

A Chi l’ha visto? si torna a parlare del Delitto di Garlasco. Stasera, mercoledì 28 gennaio 2026, la trasmissione di servizio pubblico di Rai 3 si occuperà di nuovo delle indagini sulla morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto nel 2007. Tra le novità sul caso ci sarebbe la richiesta da parte dei legali di Andrea Sempio per un incidente probatorio sui pc di Alberto Stasi, e quello della vittima, per cercare nuovi elementi e forse anche un movente del delitto. Federica Sciarelli, poi, darà spazio anche al femminicidio di Federica Torzullo e alla storia dello sconosciuto di Rovigo, un giovane molto simile a Sidney Lute, ragazzo scomparso nel 2016 in Olanda quando aveva solo 19 anni. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Anticipazioni Chi l’ha visto? stasera 28 gennaio: si torna sul Delitto di Garlasco

Le novità sul Delitto di Garlasco tornano a Chi l’ha visto? Questa sera Federica Sciarelli parlerà della nuova consulenza informatica richiesta dalla famiglia Poggi ai suoi consulenti, Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, utile secondo loro a ricostruire in modo dettagliato gli accessi di Chiara al computer di Stasi la sera prima dell’omicidio della figlia. E mentre questa decisione pone nuovi nuovi interrogativi, la volontà di analizzare il pc della vittima, e anche quello di Alberto Stasi, emerge anche nella richiesta dei legali di Andrea Sempio, che avrebbero chiesto al gip l’incidente probatorio su tutti i dispositivi. Se per i primi queste nuove analisi potrebbero essere utili nel caso ci fosse una revisione a carico di Stasi, mentre per i secondi servirebbero a sostenere la tesi di innocenza del loro assistito.

Chi l’ha visto? gli altri casi di questa sera con Federica Sciarelli

Federica Sciarelli darà poi spazio al femminicidio di Federica Torzullo, che ha inevitabilmente portato con sé altre due vittime: i genitori del marito, Claudio Carlomagno – reo confesso del terribile delitto. L’avvocato dell’uomo ribadisce l’importanza delle altre vite da tutelare e a Chi l’ha visto? si pone un interrogativo: "È giusto lasciare soli i familiari del carnefice?"

E ancora, lo sconosciuto di Rovigo è Sidney Lute, il ragazzo scomparso a 19 anni dall’Olanda? Ultime ore per la genetista Marina Baldi che sta studiando il DNA del giovane che vive nella cittadina veneta, un ragazzo che capisce benissimo l’italiano ma che si è chiuso in un misterioso mutismo.

Quando e dove seguire la puntata

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per questa sera, mercoledì 14 gennaio, alle 21.20 su Rai 3. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, piattaforma che consente di rivedere anche le puntate precedenti.

