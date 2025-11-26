Anticipazioni Chi l'ha visto?, Liliana Resinovich e il mistero dei sacchi neri: la svolta raccontata da Visintin In studio stasera 26 novembre anche la storia di Claudio Mandia e quella di Marzia Capezzuti, con tutti gli aggiornamenti e le nuove testimonianze.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Federica Sciarelli torna con un nuovo appuntamento di Chi l’ha visto? Questa sera, mercoledì 26 novembre 2025, su Rai 3 la trasmissione di servizio pubblico torna su alcuni casi di cronaca rimasti irrisolti. Dalle novità emerse sul caso di Liliana Resinovich, dopo il racconto di Sebastiano Visentin sull’uomo che gli ha confidato la richiesta della donna di avere due sacchi neri, agli aggiornamenti sulla morte di Claudio Mandia, il ragazzo che si è tolto la vita dopo essere stato messo in punizione ed espulso dalla scuola che frequentava negli USA. Infine, spazio anche alla vicenda di Marzia Capezzuti, la giovane donna sequestrata e torturata da una famiglia a Pontecagnano: la figlia di Barbara Vacchiano ha parlato in tribunale, urlando alla madre "Assassina".

Anticipazioni Chi l’ha visto? stasera 26 novembre: il mistero dei sacchi neri nel caso Resinovich

Stasera a Chi l’ha visto? si torna sul caso di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e trovata cadavere il 5 gennaio 2022. A quattro anni dalla sua morte, il marito Sebastiano Visintin afferma che un uomo è andato da lui per raccontargli di aver dato dei sacchi neri alla moglie, simili a quelli che coprivano il suo corpo. L’incontro con tutta la confessione, è avvenuto sabato scorso, e lo stesso Visintin, dopo averlo registrato con il cellulare, ha portato tutto il materiale in Questura. In diretta il fratello della donna, Sergio, che si è da sempre battuto per la verità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi l’ha visto? gli altri casi di questa sera con Federica Sciarelli

Federica Sciarelli questa sera torna anche sulla morte di Claudio Mandia, il ragazzo che si è tolto la vita dopo essere stato messo in punizione ed espulso dalla scuola che frequentava nel 2022. Stava per compiere 18 anni ed era partito felice per studiare a New York in un’istituto prestigioso, ma da lì non è più tornato. I genitori, che erano partiti per andarlo a riprendere, scesi dall’aereo scoprirono che si era ucciso. Da quel giorno, non hanno mai smesso di lottare per avere giustizia e chiedono: "Come mai non siamo stati avvertiti che aveva minacciato il suicidio in caso di espulsione?". In studio, oltre a testimonianze e documenti inediti, anche il papà del ragazzo. E poi il caso di Marzia Capezzuti, la giovane donna sequestrata e torturata da una famiglia a Pontecagnano: giorni fa nell’udienza della Corte di assise di Salerno, Annamaria, la figlia dell’imputata Barbara Vacchiano si è rivolta alla madre urlandole "Assassina". Attimi di estrema tensione in aula: "Io sono sua figlia, ho il diritto di chiamarla assassina", ha risposto la giovane all’avvocato che l’aveva ripresa.

Quando e dove seguire la puntata

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per questa sera, mercoledì 26 novembre, alle 21.20 su Rai 3. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, piattaforma che consente di rivedere anche le puntate precedenti.

Potrebbe interessarti anche