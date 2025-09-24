Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', giallo Elena Vergari: di chi sono le ossa ritrovate dall'inviato Stasera su Rai 3 anche la testimonianza drammatica di Antonietta Gargiulo, unica sopravvissuta alla strage del marito, dove sono morte le sue figlie.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Federica Sciarelli torna questa sera, mercoledì 24 settembre 2025, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha visto?. Tanti i casi di questa puntata: dalla presenza in studio di Antonietta Gargiulo, la donna che nel 2018 fu colpita con tre colpi di pistola dal marito, il quale dopo andò a uccidere le loro due figlie e infine si tolse la vita. Spazio poi agli aggiornamenti sulla scomparsa di Elena Vergari, dopo che l’inviato del programma ha ritrovato delle ossa, seguendo gli indizi di una lettera anonima. E ancora, il dramma degli accumulatori seriali e gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Anticipazioni Chi l’ha visto stasera 24 settembre: parla Antonietta Gargiulo, sopravvissuta alla strage del marito

"Quando ho saputo che le bambine erano morte sono stata per giorni a guardare il soffitto, non volevo collaborare con i medici. Poi è stato come se Alessia e Martina mi avessero chiesto di non lasciarmi andare, di non morire, perché altrimenti la loro storia sarebbe morta con me". Queste la parole di Antonietta Gargiulo a Federica Sciarelli nella puntata di questa sera di Chi l’ha visto?. La donna è l’unica sopravvissuta alla strage del suo ex marito, che il 28 febbraio del 2018, le sparò tre colpi di pistola con la sua arma da carabiniere, colpendola all’addome, alla scapola e al viso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Erano le sei del mattino e la donna come ogni giorno era nel garage per prendere la macchina e andare al lavoro. Le sue due figlie, Alessia e Martina, ancora addormentate, si sarebbero svegliate poco dopo per andare a scuola, ma furono raggiunte e uccise dal padre: prima la più piccola quando ancora nel lettone poi la più grande, mentre preparava lo zaino. L’uomo si suicidò sparandosi, ma Antonietta Gargiulo scoprì tutto solo al suo risveglio in ospedale dopo otto giorni e a tutt’oggi non è stata ancora riconosciuta vittima di femminicidio.

Chi l’ha visto?, caso Elena Vergari: si indaga sulle ossa ritrovate

A Chi l’ha visto? stasera si torna a parlare della scomparsa di Elena Vergari, la casalinga di 47 anni sparita il 5 giugno 2005, a Ladispoli (Roma), dopo una litigio con il marito. Dopo le inquietanti parole della lettera anonima in possesso del programma, dove si parla di omicidio e non di sparizione, e dove viene addirittura indicato il luogo per ritrovare il cadavere della 47enne, un inviato di Federica Sciarelli si è recato nei luoghi nominati nella missiva. Qui sono state ritrovare delle ossa e ancora non si sa ancora se siano umane o no.

Nel messaggio viene raccontato cosa sarebbe successo a Elena Vergari: "È ancora buio. L’auto piccola, nera, volta a sinistra e si posiziona fra la rete del campetto e il cassonetto. Qui l’uomo (si legge cancellato) finge di abbracciarla, invece la soffoca. Poi la chiude in un sacco e tenta di metterlo nel cassonetto, ma non riesce. Allora va avanti fino alla zona dei ruderi e la getta nella botola".

Nel frattempo, il fratello di Elena in studio chiede che il caso venga riaperto.

Quando e dove seguire la puntata

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per questa sera, mercoledì 24 settembre, alle 21.20 su Rai 3. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, piattaforma che consente di rivedere anche le puntate precedenti.

Potrebbe interessarti anche