Anticipazioni Chi l'ha visto?, il femminicidio di Federica Torzullo: l'ipotesi di premeditazione del marito
Questa sera, su Rai 3, Federica Sciarelli si occuperà anche della scomparsa dell'ingegnere Antonio Menegon e dell'omicidio di Franka Ludwig.
La scomparsa di Federica Torzullo è finita nel peggiore dei modi. La donna, svanita nel nulla lo scorso 8 gennaio Anguillara Sabazia (Roma), è stata ritrovata cadavere nell’azienda di suo marito Claudio Carlomagno. A occuparsi del caso torna questa sera, mercoledì 21 gennaio 2026, anche il nuovo appuntamento di Chi l’ha visto?. Il programma di servizio pubblico di Rai 3, condotto da Federica Sciarelli, racconterà di questo delitto efferato per cui ora si trova in carcere proprio il marito della vittima, mentre gli inquirenti stanno analizzando il suo computer per capire se ci fosse premeditazione. In studio, poi, spazio anche alla misteriosa scomparsa dell’ingegnere Antonio Menegon, esperto e paladino della lotta contro gli autovelox non omologati e all’omicidio di Franka Ludwig.
Anticipazioni Chi l’ha visto? stasera 21 gennaio: il femminicidio di Federica Torzullo
A Chi l’ha visto? questa sera si parlerà del femminicidio di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, ritrovata senza vita domenica scorsa nell’azienda del marito. Mentre ieri è stata effettuata l’autopsia sul corpo, nei prossimi giorni ci sarà l’udienza di convalida del fermo del coniuge, Claudio Agostino Carlomagno, indagato dalla Procura di Civitavecchia per omicidio aggravato e occultamento di cadavere della moglie. L’uomo ora rischia l’ergastolo secondo il nuovo articolo 577 bis del codice penale che prevede questa condanna per un femminicidio "per motivi di odio, discriminazione di genere, o per reprimere la sua libertà, i suoi diritti o la sua personalità, come il rifiuto di una relazione". Per adesso l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere e gli inquirenti stanno analizzando anche il suo computer per capire se avesse premeditato di uccidere la moglie.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Chi l’ha visto? gli altri casi di questa sera con Federica Sciarelli
Federica Sciarelli questa sera si occuperà anche della misteriosa scomparsa dell’ingegnere Antonio Menegon, esperto e paladino della lotta contro gli autovelox non omologati: nel suo ufficio sono rimasti i cellulari, il portafoglio, il pc acceso, ma di lui nessuna traccia. Cosa gli è successo? La sua scomparsa è legata al suo impegno contro gli autovelox irregolari?
Infine, l’omicidio di Franka Ludwig, la 52enne tedesca uccisa per intascare il premio delle assicurazioni, che proprio il compagno l’aveva spinta a stipulare. Il sospetto degli inquirenti è che l’uomo, arrestato insieme a una complice, possa essere responsabile di altri crimini. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.
Quando e dove seguire la puntata
L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per questa sera, mercoledì 14 gennaio, alle 21.20 su Rai 3. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, piattaforma che consente di rivedere anche le puntate precedenti.
Potrebbe interessarti anche
Garlasco in TV, i computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi 'testimoni fondamentali'
Stasera a Quarto Grado Gianluigi Nuzzi torna con una nuova puntata dedicata al delit...
Federica Torzullo in Tv, Infante: "Sentiremo mai la mancanza di quest'uomo?". Contestato il femminicidio, è la prima volta
Milo Infante ha dedicato gran parte della puntata di Ore 14 di martedì 20 gennaio 20...
Federica Torzullo in Tv, il marito fa scena muta e Milo Infante sbotta: "Come pensava di farla franca?".
Ore 14 ha dedicato ampio spazio nella puntata di lunedì 19 gennaio 2026 al delitto d...
Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', nuova svolta sul caso Daniela Ruggi: di chi sono i resti umani nel casolare
Federica Sciarelli torna questa sera su Rai 3 con importanti novità anche sulla mort...
Anticipazioni Chi l'ha visto?, la scomparsa di Marianna Cendron: un mistero lungo 12 anni
Federica Sciarelli torna su Rai 3 con un nuovo appuntamento: spazio anche al caso di...
Chi l'ha visto?, la verità su Tatiana Tramacere: testimonianze choc in diretta da Nardò
In studio con Federica Sciarelli anche le novità sul caso Resinovich e la scomparsa ...
Anticipazioni Chi l'ha visto?, colpo di scena sul caso Resinovich, ma il fratello di Liliana non ci sta: "Ho querelato"
In studio con Federica Sciarelli anche i casi di Romina Del Gaudio e di Marco, il gi...
Anticipazioni Chi l'ha visto?, Liliana Resinovich e il mistero dei sacchi neri: la svolta raccontata da Visintin
In studio stasera 26 novembre anche la storia di Claudio Mandia e quella di Marzia C...