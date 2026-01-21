Trova nel Magazine
Anticipazioni Chi l'ha visto?, il femminicidio di Federica Torzullo: l'ipotesi di premeditazione del marito

Questa sera, su Rai 3, Federica Sciarelli si occuperà anche della scomparsa dell'ingegnere Antonio Menegon e dell'omicidio di Franka Ludwig.

La scomparsa di Federica Torzullo è finita nel peggiore dei modi. La donna, svanita nel nulla lo scorso 8 gennaio Anguillara Sabazia (Roma), è stata ritrovata cadavere nell’azienda di suo marito Claudio Carlomagno. A occuparsi del caso torna questa sera, mercoledì 21 gennaio 2026, anche il nuovo appuntamento di Chi l’ha visto?. Il programma di servizio pubblico di Rai 3, condotto da Federica Sciarelli, racconterà di questo delitto efferato per cui ora si trova in carcere proprio il marito della vittima, mentre gli inquirenti stanno analizzando il suo computer per capire se ci fosse premeditazione. In studio, poi, spazio anche alla misteriosa scomparsa dell’ingegnere Antonio Menegon, esperto e paladino della lotta contro gli autovelox non omologati e all’omicidio di Franka Ludwig.

Anticipazioni Chi l’ha visto? stasera 21 gennaio: il femminicidio di Federica Torzullo

A Chi l’ha visto? questa sera si parlerà del femminicidio di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, ritrovata senza vita domenica scorsa nell’azienda del marito. Mentre ieri è stata effettuata l’autopsia sul corpo, nei prossimi giorni ci sarà l’udienza di convalida del fermo del coniuge, Claudio Agostino Carlomagno, indagato dalla Procura di Civitavecchia per omicidio aggravato e occultamento di cadavere della moglie. L’uomo ora rischia l’ergastolo secondo il nuovo articolo 577 bis del codice penale che prevede questa condanna per un femminicidio "per motivi di odio, discriminazione di genere, o per reprimere la sua libertà, i suoi diritti o la sua personalità, come il rifiuto di una relazione". Per adesso l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere e gli inquirenti stanno analizzando anche il suo computer per capire se avesse premeditato di uccidere la moglie.

Chi l’ha visto? gli altri casi di questa sera con Federica Sciarelli

Federica Sciarelli questa sera si occuperà anche della misteriosa scomparsa dell’ingegnere Antonio Menegon, esperto e paladino della lotta contro gli autovelox non omologati: nel suo ufficio sono rimasti i cellulari, il portafoglio, il pc acceso, ma di lui nessuna traccia. Cosa gli è successo? La sua scomparsa è legata al suo impegno contro gli autovelox irregolari?

Infine, l’omicidio di Franka Ludwig, la 52enne tedesca uccisa per intascare il premio delle assicurazioni, che proprio il compagno l’aveva spinta a stipulare. Il sospetto degli inquirenti è che l’uomo, arrestato insieme a una complice, possa essere responsabile di altri crimini. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Quando e dove seguire la puntata

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per questa sera, mercoledì 14 gennaio, alle 21.20 su Rai 3. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, piattaforma che consente di rivedere anche le puntate precedenti.

