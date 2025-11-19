'Chi l’ha visto?', caso Emanuele Orlandi: la soffiata sul luogo della sepoltura. Dove si scava Oltre agli ultimi aggiornamenti sulla cittadina vaticana scomparsa 42 anni fa, anche il caso di Alessandra Venturelli e una mamma che ha ritrovato suo figlio.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Nuovo appuntamento con i casi di Chi l’ha visto? Questa sera, mercoledì 19 novembre 2025, torna la consueta puntata con il programma di servizio di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli. Tra i temi della serata si torna ancora una volta su Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana scomparsa nel nulla il 22 giugno 1983 a Roma, quando aveva solo 15 anni. Gli scavi in essere sotto la Casa del Jazz nella Capitale, partiti da una richiesta di verifica dell’ex giudice Guglielmo Muntoni, potrebbero portate alla luce segreti nascosti da anni, come i resti di del giudice Paolo Adinolfi e quelli della 15enne sparita 10 anni prima. In puntata stasera, anche gli aggiornamenti su Antonio e Stefano Maiorana, padre e figlio scomparsi 18 anni fa dal cantiere dove lavoravano, e Alessandro Venturelli, il ventenne che si è allontanato cinque anni fa da Sassuolo.

Anticipazioni Chi l’ha visto? stasera 19 novembre: nuovi scavi a Roma, si cerca il corpo di Emanuela Orlandi

Gli scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, costruita sul bene sequestrato a Enrico Nicoletti, il cassiere della banda della Magliana, potrebbero portare alla luce tracce del giudice Paolo Adinolfi o di Emanuela Orlandi. Questo sarà uno degli argomenti al centro del nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, in onda stasera su Rai 3. A voler andare a fondo della vicenda anche l’ex giudice Guglielmo Muntoni, che ha richiesto la verifica proprio nell’area confiscata un tempo alla criminalità organizzata.

Per entrambe le scomparse, quella del giudice e quella della 15enne, si è indagato a lungo su un possibile coinvolgimento della Banda, e anche Pietro Orlandi, fratello della cittadina vaticana, dichiarò che in passato un giudice gli disse che i resti di sua sorella avrebbero potuto trovarsi proprio lì sotto. A Storie Italiane, Orlandi sottolineò: "Mi dissero qualche anno fa: c’è un ex magistrato, non più in attività, che è convinto del fatto che i resti di tua sorella possano essere lì. Ci sono più corpi lì sotto, mi disse all’epoca questa persona". Sempre alla trasmissione di Eleonora Daniele, nella puntata in onda ieri mattina, Pietro si è lanciato in un attacco frontale a Massimo Giletti a causa di uno scoop sul caso Orlandi lanciato lunedì sera a Lo Stato delle Cose: "Ha fatto un servizio vergognoso".

Chi l’ha visto? gli altri casi di questa sera con Federica Sciarelli

Federica Sciarelli questa sera si occuperà anche del caso di Antonio e Stefano Maiorana, padre e figlio scomparsi 18 anni fa dal cantiere dove lavoravano a Isola delle Femmine (Palermo): la ex moglie di Antonio e mamma di Stefano, Rossella Accardo – in studio in diretta a Chi l’ha visto?- chiede che si riaprano le indagini.

Infine, la scomparsa di Alessandro Venturelli: ancora segnalazioni da Torino ma finora nessun riscontro. Ma la storia di Alessandro ha permesso a una mamma di riconoscere suo figlio tra i giovani scambiati per lui: "Mi ha avvisato un’amica che stava guardando Chi l’ha visto?: tuo figlio è a Torino…sono scoppiata a piangere. Erano cinque mesi che non avevo sue notizie".

Quando e dove seguire la puntata

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per questa sera, mercoledì 19 novembre, alle 21.20 su Rai 3. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, piattaforma che consente di rivedere anche le puntate precedenti.

