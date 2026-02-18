Anticipazioni 'Chi l’ha visto', il caso Liliana Resinovich dopo la morte di Sterpin: la reazione di Visentin Anticipazioni di Chi l’ha visto del 18 febbraio su Rai 3: il caso Resinovich, la vicenda di Nessy Guerra, Chef Milza e nuovi sviluppi sul caso Epstein.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Oggi, mercoledì 18 febbraio alle 21.20 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, pronta a tornare sui casi più intricati della cronaca italiana e internazionale. La puntata si apre con il caso di Liliana Resinovich, la donna trovata morta a Trieste nel 2022, seguito da vicende giudiziarie all’estero e inchieste ancora aperte in Italia. Dalle dichiarazioni postume di Claudio Sterpin alla vicenda giudiziaria di Nessy Guerra in Egitto, fino al misterioso "Chef Milza", la trasmissione propone aggiornamenti e testimonianze inedite.

Anticipazioni Chi l’ha visto 18 febbraio: il caso Resinovich e la morte di Claudio Sterpin

La puntata di Chi l’ha visto? riprende il caso Resinovich con una svolta significativa dopo la morte di Claudio Sterpin, l’amico di Liliana scomparso il 14 febbraio all’età di 86 anni. Sterpin, che aveva fornito importanti dichiarazioni in incidente probatorio sul rapporto con la donna e sul marito Sebastiano Visintin, non potrà più testimoniare direttamente in tribunale. Visintin, unico indagato per l’omicidio della moglie, ha raccontato a La Vita in Diretta il dispiacere per non aver potuto confrontarsi con Sterpin: "Purtroppo, il signor Sterpin avrà dei segreti che si porterà sempre con sé", ha detto. Sebastiano ha aggiunto di aver tentato più volte di parlare con lui per chiarire il rapporto tra Sterpin e Liliana, ma la morte dell’uomo ha chiuso ogni possibilità di confronto diretto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nonostante questo, le indagini non subiranno ritardi: le dichiarazioni di Sterpin erano già cristallizzate e potranno essere utilizzate nel processo se Visintin verrà rinviato a giudizio. L’intervista offre inoltre una visione personale di Visintin sul rapporto tra la moglie e Sterpin, che lui definisce "un’amicizia", pur ammettendo di avere dei dubbi residui sulle dinamiche tra i due.

Vicenda Nessy Guerra e il caso "Chef Milza"

Subito dopo, la trasmissione si concentra sul caso di Nessy Guerra, bloccata in Egitto insieme alla figlia, accusata dal suo ex marito Tamer di adulterio. Il reato, inesistente in Italia, in Egitto è considerato gravissimo e potrebbe avere conseguenze sulla custodia della bambina. L’accusa di Tamer, già condannato in Italia per lesioni e stalking, complica ulteriormente la situazione legale di Nessy.

In parallelo, prosegue l’inchiesta sul cosiddetto "Chef Milza", l’uomo fiorentino sospettato di aver orchestrato l’omicidio della compagna per intascare il premio assicurativo. La trasmissione ricostruisce possibili precedenti: prima della compagna, potrebbe esserci stata un’altra vittima, la badante della madre. Chi l’ha visto? mostra testimonianze inedite e aggiornamenti sulle indagini, mentre gli inquirenti cercano altre potenziali vittime. Infine, la puntata approfondisce il caso Jeffrey Epstein, i cui files potrebbero portare alla luce vittime italiane. Epstein frequentava spesso Milano per conoscere giovani modelle, e molti documenti sono ora oggetto di analisi. La trasmissione fa il punto sulle piste italiane e sulle possibili implicazioni per le indagini europee.

Potrebbe interessarti anche