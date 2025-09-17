'Chi l'ha visto?' anticipazioni, scoop sul caso Elena Vergari: inviato trova i resti di ossa in un campo La donna era svanita nel nulla nel 2005, ma ora un inviato di Federica Sciarelli ha trovato dei resti di ossa nel luogo indicato nella missiva.

A vent’anni dalla scomparsa di Elena Vergari, il caso potrebbe riaprirsi. Questa sera, mercoledì 17 settembre 2025, nella seconda puntata della nuova stagione di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli ci farà conoscere tutti gli ultimi aggiornamenti sulla casalinga di 47 anni sparita il 5 giugno 2005, a Ladispoli (Roma), dopo un litigio con il marito. Il programma di servizio pubblico di Rai 3, infatti, è venuto a conoscenza di una lettera anonima che potrebbe ribaltare tutto: la donna non sarebbe scomparsa nel nulla, ma vittima di un omicidio.

Elena Vergari non è scomparsa ma è morta: tutte le novità a Chi l’ha visto?

La scomparsa di Elena Vergari, la 47enne svanita nel nulla a Ladispoli nel 2005 potrebbe nascondere dei misteri. Chi l’ha visto? è entrato in possesso di una lettera anonima che stravolgerebbe tutto, in quando nella missiva ci sarebbe scritto che la donna non è andata via a bordo di una Mercedes nera con targa straniera, ma sarebbe stata uccisa e il suo corpo occultato in un luogo preciso. A trovare la lettera in possesso del programma pare sia stato il fratello di Elena, Paolo Vergari, dopo aver effettuato un accesso agli atti. Alla luce di quanto emerso, inoltre, un inviato di Federica Sciarelli è andato sul luogo indicato nello scritto e ha notato la presenza di ossa e di terra smossa. Avvisata la Polizia che è intervenuta sul posto con il medico legale per verificare se si tratta di resti umani o di animali

Anticipazioni Chi l’ha visto?, gli altri casi della puntata di stasera (17 settembre 2025)

Nella puntata di Chi l’ha visto?, in onda stasera su Rai 3, anche la scomparsa di Nicola. Il giovane, di cui nessuno ha più notizia da metà agosto scorso, fece vedere a tutto il paese le foto di una giovane e bella donna, e ora si pensa possa essere caduto in una trappola. In trasmissione, poi anche la donna che ha messo in difficoltà i suoi vicini, accumulando diversi sacchi di spazzatura: "Sono una accumulatrice seriale", ha confessato a Federica Sciarelli, che cercherà di trovare una soluzione al problema. A seguire gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Quando e dove seguire la puntata

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per questa sera, mercoledì 17 settembre, alle 21.20 su Rai 3. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, piattaforma che consente di rivedere anche le puntate precedenti.

