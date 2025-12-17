Anticipazioni Chi l'ha visto?, la scomparsa di Marianna Cendron: un mistero lungo 12 anni
Federica Sciarelli torna su Rai 3 con un nuovo appuntamento: spazio anche al caso di Alessandro Venturelli e Karol.
Federica Sciarelli torna su Rai 3 con un nuovo appuntamento di Chi l’ha visto? Questa sera, mercoledì 17 dicembre 2025, il programma di servizio pubblico si occuperà di alcuni casi di scomparsa che ancora, dopo anni, non trovano risposta, oltre a vari appelli e segnalazioni. Tra questi c’è Marianna Cendron, una ragazza di Paese (Treviso) originaria della Bulgaria e adottata da piccolina col fratello, sparita nel nulla a diciott’anni il 27 febbraio del 2013 dopo il turno di lavoro al Golf Club di Castefranco. In puntata anche l’appello del papà di Alessandro Venturelli e di Nicola Salinetti, entrambi scomparsi. Infine le parole in studio della sorella di Karol, il turista polacco scomparso tra le nevi del Gran Sasso.
Anticipazioni Chi l’ha visto? stasera 17 dicembre: il caso Marianna Cendron
A Chi l’ha visto? questa sera il caso di Marianna Cendron, la ragazza di 18 anni scomparsa il 27 febbraio del 2013 a Paese, in provincia di Treviso. Sono oltre 12 anni che i genitori aspettano sue notizie: una scomparsa definita, all’inizio, come allontanamento volontario, il caso è stato poi archiviato, ma di lei non si sa più nulla, e non è stata ritrovata neanche la bicicletta bianca con cui si spostava abitualmente. Un studio, in diretta, continuano a chiedersi: "Dov’è finita nostra figlia?".
Chi l’ha visto? gli altri casi di questa sera con Federica Sciarelli
Federica Sciarelli tornerà anche sulla scomparsa di Alessandro Venturelli, con il padre del giovane che lancerà un appello anche alle istituzioni: "Quando un genitore si rivolge allarmato alle forze dell’ordine, dovrebbero credergli e iniziare subito le ricerche… non pensare a un allontanamento volontario". Stessa richiesta dalla madre di Nicola Salinetti che ha lasciato tutte le sue cose ed è sparito.
Infine il caso di Karol, il turista polacco scomparso tra le nevi del Gran Sasso. Uno dei suoi due cani è tornato ma dell’uomo nessuna traccia, si è rifugiato in una grotta? La speranza e l’appello della sorella a Chi l’ha visto?. E come sempre le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.
Quando e dove seguire la puntata
L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per questa sera, mercoledì 17 dicembre, alle 21.20 su Rai 3. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, piattaforma che consente di rivedere anche le puntate precedenti.
