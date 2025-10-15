Anticipazioni 'Chi l’ha visto?', scoop di Federica Sciarelli: "documenti inediti" svelati sul caso Manuela Murgia Nella puntata in onda stasera su Rai 3 e condotta da Federica Sciarelli spazio anche alla scomparsa di Giovanni Cuvello, morto in ospedale: le anticipazioni

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Torna in onda Chi l’ha visto?. Appuntamento fisso della prima serata del mercoledì di Rai 3, il programma condotto da Federica Sciarelli stasera dedicherà ampio spazio al caso Manuela Murgia, riaperto la scorsa primavera a più di vent’anni dalla tragica scomparsa della giovane studentessa cagliaritana. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata di oggi mercoledì 15 ottobre 2025 e tutti i dettagli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi l’ha visto?, le anticipazioni di stasera 15 ottobre: il caso Manuela Murgia

La mattina del 4 febbraio 2025 Manuela Murgia, detta Manuela, usciva di casa per non farvi più ritorno. Il suo cadavere venne ritrovato il giorno seguente nella gola del canyon di Tuvixeddu, all’interno della necropoli punica di Cagliari. Le indagini sono state archiviate due volte per suicidio, ma il mistero intorno alla morte della donna non è mai risolto; la scorsa prima primavera, infatti, il caso è stato riaperto e ora l’ex fidanzato Enrico Aster è indagato. Si è trattato di un suicidio o di un omicidio? Oggi mercoledì 15 ottobre 2025 a Chi l’ha visto? verranno mostrati documenti e testimonianze inedite: in studio da Federica Sciarelli ci saranno anche le sorelle di Manuela, Elisa e Anna.

Gli altri casi e le inchieste di stasera su Rai 3

Oggi 15 ottobre a Chi l’ha visto? si tornerà a parlare anche della tragica storia di Paolo, preso in giro dai bulli per il suo aspetto gentile e toltosi la vita a soli 14 anni alla viglia del rientro in classe lo scorso settembre. Questa volta sarà il fratello maggiore del giovane di Latina a parlare: "Erano anni diversi, altri studenti, ma quand’ero piccolo hanno bullizzato anche me". Spazio anche alla scomparsa di Giovanni Cuvello, per la quale i familiari avevano lanciato diversi appelli proprio a Chi l’ha visto?. Giovanni è stato ritrovato morto all’interno dell’ospedale, che non aveva mai lasciato. Una scomparsa a dir poco misteriosa e i familiari vogliono arrivare alla verità. Come sempre, infine, spazio a tutti gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e streaming (mercoledì 15 ottobre 2025)

Condotta da Federica Sciarelli, la nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda stasera in tv. Appuntamento in prima serata su Rai 3 a partire dalle 21:20. Streaming disponibile live e on demand sulla piattaforma RaiPlay, tramite app e sito ufficiale.

Potrebbe interessarti anche