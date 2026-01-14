Anticipazioni Chi l'ha visto?, testimonianze inedite su Daniela Ruggi: di chi sono i resti umani nel casolare Federica Sciarelli torna questa sera su Rai 3 con importanti novità anche sulla morte di Mara Favro e gli aggiornamenti sulla strage di Crans-Montana.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

La scomparsa di Daniela Ruggi torna a Chi l’ha visto? Questa sera, mercoledì 14 gennaio 2026, il programma di servizio pubblico di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli si occuperà ancora della 32enne di Vitriola (Modena), sparita nel nulla a settembre 2024. I primi di gennaio di quest’anno, due escursionisti hanno trovato dei resti umani e un reggiseno in una torre abbandonata a poca distanza da casa della donna, e ora si attendono gli esami del DNA per capire se si possa effettivamente trattare di lei. In puntata anche la morte di Mara Favro: la famiglia continua a non credere si tratti di suicidio, mentre i racconti dei due indagati – il proprietario della pizzeria dove la donna lavorava e il pizzaiolo – presentano diverse incongruenze.

Anticipazioni Chi l’ha visto? stasera 14 gennaio: la scomparsa di Daniela Ruggi

La scomparsa di Daniela Ruggi è ancora avvolta dal mistero. La 32enne, il 18 settembre 2024, fu ricoverata al pronto soccorso di Sassuolo a causa di un’infezione, per poi essere dimessa e accompagnata a casa qualche ora dopo, e da quel momento di lei si sono perse le tracce. Lo scorso 1 gennaio, due escursionisti hanno trovato dei resti umani e indumenti intimi femminili all’interno di un casolare abbandonato nella frazione di Vitriola, nel comune di Montefiorino, sull’Appennino modenese, a brevissima distanza dalla casa di Ruggi. Quei resti possono essere della donna o è solo una messinscena? A questa e altre domande, mentre si attendono i test del DNA sui reperti, proverà a interrogarsi anche Chi l’ha visto?, dove questa sera ci saranno anche testimonianze inedite sul caso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi l’ha visto? gli altri casi di questa sera con Federica Sciarelli

Federica Sciarelli, questa sera, tornerà anche sulla morte di Mara Favro: i racconti dei due indagati – il proprietario della pizzeria dove la donna lavorava e il pizzaiolo – presentano diverse incongruenze e la famiglia, che non crede al suicidio, chiede di proseguire le indagini. Ora la decisione spetta al giudice, che dovrà capire se andare avanti o archiviare il caso come richiesto dalla Procura. In sommario anche gli aggiornamenti sulla strage dei ragazzi a Crans-Montana, con gli inviati sul posto e, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Quando e dove seguire la puntata

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per questa sera, mercoledì 14 gennaio, alle 21.20 su Rai 3. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, piattaforma che consente di rivedere anche le puntate precedenti.

Potrebbe interessarti anche