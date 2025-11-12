Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', caccia all'uomo in diretta: Sciarelli stana il latitante Salvatore Del Campo? Nel nuovo appuntamento con la trasmissione di Rai 3, Federica Sciarelli presenta anche tutte le novità sulla morte di Mara Favro, la 51enne scomparsa oltre un anno fa in Val di Susa.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Anche questa sera, mercoledì 12 novembre 2025, su Rai 3 torna Chi l’ha visto?. Il programma di servizio pubblico , condotto da Federica Sciarelli riparte con un nuovo appuntamento ricco di notizie, aggiornamenti, e nuovi appelli di persone scomparse. Dalle novità sulla morte di Marta Favro, la 51enne scomparsa un anno fa da Chiomonte, alla fuga del latitante Salvatore Del Campo, indagato per stalking e minacce nei confronti della sua ex compagna, fino alla storia di Magic, un cane che dalla Sardegna è finito alla stazione di Pietra Ligure, lontano dal sul padrone Renè e con cui presto, grazie all’intervento dei telespettatori di Chi l’ha visto? si ricongiungerà.

Anticipazioni Chi l’ha visto? stasera 12 novembre: sulle tracce del latitante Salvatore Del Campo

Questa sera anche Chi l’ha visto? si metterà sulle tracce di Salvatore Del Campo, il 41enne siciliano evaso dai domiciliari dopo essersi tolto il braccialetto elettronico. L’uomo, che a settembre aveva raccontato la sua storia al Il Fatto Quotidiano durante la fuga, è imputato per lesioni, stalking e minacce nei confronti della ex compagna, oltre ad aver aggredito la legale di quest’ultima mettendole le mani al collo. La trasmissione di Rai 3, con Federica Sciarelli, proverà a rintracciare l’uomo grazie a una lettera arrivata in redazione.

Chi l’ha visto? gli altri casi di questa sera con Federica Sciarelli

Oltre a vari casi di segnalazione e denuncia di persone scomparse, a Chi l’ha visto? questa sera, spazio anche al caso Mara Favro, la 51enne originaria di Susa (Torino), scomparsa da Chiomonte 2024. Il suo corpo fu ritrovato senza vita a giugno dell’anno seguente, nei boschi di Gravere.

Per i familiari è stata uccisa, tesi sostenuta anche dall’indagato Luca Milione, datore di lavoro della vittima, che però continua a ripetere "Non sono stato io", suggerendo che bisogna indagare sugli altri uomini che l’avevano contattata. La famiglia si è opposta all’archiviazione, convinta che la donna fosse serena e avesse ripreso in mano la sua vita. Per la Procura, però, si tratterebbe di un suicidio.

Infine la storia di un cane, Magic, trovato alla stazione di Pietra Ligure. Viveva in simbiosi con René, in una roulotte a Cagliari, in Sardegna. Ma come è finito in Liguria? E dove si trova il suo proprietario? Grazie alla Croce Rossa e ai telespettatori di Chi l’ha visto? ci sarò un lieto fine: presto cane e padrone si ricongiungeranno.

Quando e dove seguire la puntata

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per questa sera, mercoledì 12 novembre, alle 21.20 su Rai 3. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, piattaforma che consente di rivedere anche le puntate precedenti.

