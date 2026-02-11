Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', scoop di Federica Sciarelli: testimonianza choc di un latitante

Questa sera un'inviata di Federica Sciarelli si metterà in contatto con Salvatore Del Campo, evaso dai domiciliari e indagato per stalking e minacce.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Chi l'ha visto 11 febbraio 2026
Ufficio Stampa Rai

Federica Sciarelli torna sull’incredibile storia di Salvatore Del Campo, l’uomo indagato per stalking e minacce nei confronti della sua ex compagna. Il 41enne siciliano era evaso dai domiciliari dopo essersi tolto il braccialetto elettronico, e attualmente è ancora latitante. Questa sera, mercoledì 11 febbraio 2026, sentiremo la sua diretta testimonianza su Rai 3, dopo che un’inviata di Chi l’ha visto? è riuscita a contattarlo. Spazio in trasmissione anche al caso di Greta Spreafico, la cantante di Erba sparita quasi quattro anni fa con la sua auto, e a quello dello sconosciuto di Rovigo, del tutto somigliante al Sidney il ragazzo olandese scomparso nove anni fa.

Anticipazioni Chi l’ha visto? stasera 11 febbraio 2026: la testimonianza del latitante indagato per stalking

Questa sera a Chi l’ha visto? si torna sul caso di Salvatore Del Campo, il latitante accusato di stalking e lesioni, che da mesi ha fatto perdere le sue tracce. Il programma di servizio pubblico di Rai 3 già mesi fa si era messo alla ricerca del 41enne evaso dai domiciliari dopo essersi tolto il braccialetto elettronico, e ora un’inviata di Federica Sciarelli è riuscita a contattarlo. A novembre era stato condannato, e adesso dichiara: "Voglio che i giudici sentano le mie ragioni".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Chi l’ha visto? gli altri casi di questa sera con Federica Sciarelli

Federica Sciarelli stasera tornerà anche sul caso di Greta Spreafico, la cantante di Erba sparita quasi quattro anni fa con la sua auto. Nonostante due persone siano state indagate, la Procura chiede nuovamente l’archiviazione. La famiglia si oppone e sostiene che il movente sia legato al testamento che Greta aveva redatto prima di sparire.

Infine, grande attesa per il caso dello sconosciuto di Rovigo. La somiglianza con Sidney, il ragazzo olandese scomparso nove anni fa, è sorprendente. Ma sarà lui? La madre dall’Olanda ha chiesto aiuto a Chi l’ha visto? per il confronto dei DNA, che sarà reso noto dalla genetista Marina Baldi.

Quando e dove seguire la puntata

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per questa sera, mercoledì 12 novembre, alle 21.20 su Rai 3. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, piattaforma che consente di rivedere anche le puntate precedenti.

Potrebbe interessarti anche

Chi l'ha visto anticipazioni 28 gennaio 2026

Chi l'ha visto?, Sciarelli torna su Garlasco e il retroscena sul pc di Chiara Poggi: cosa nasconde

Oltre alle ultime novità su Garlasco, anche un importante spazio dedicato al femmini...
Chi l'ha visto?, anticipazioni puntata 12 novembre

Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', caccia all'uomo in diretta: Sciarelli stana il latitante Salvatore Del Campo?

Nel nuovo appuntamento con la trasmissione di Rai 3, Federica Sciarelli presenta anc...
Chi l'ha visto 21 gennaio 2026

Anticipazioni Chi l'ha visto?, il femminicidio di Federica Torzullo: l'ipotesi di premeditazione del marito

Questa sera, su Rai 3, Federica Sciarelli si occuperà anche della scomparsa dell'ing...
Chi l'ha visto 14 gennaio 2026

Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', nuova svolta sul caso Daniela Ruggi: di chi sono i resti umani nel casolare

Federica Sciarelli torna questa sera su Rai 3 con importanti novità anche sulla mort...
Chi l'ha visto anticipazioni 26 novembre 2025

Anticipazioni Chi l'ha visto?, l'omicidio di Anastasia e Andromeda: tutti i dettagli e gli interrogativi sul processo

Dal processo contro Francis Kaufmann al ritrovamento del teschio di Daniela Ruggi, e...
Chi l'ha visto 17 dicembre 2025

Anticipazioni Chi l'ha visto?, la scomparsa di Marianna Cendron: un mistero lungo 12 anni

Federica Sciarelli torna su Rai 3 con un nuovo appuntamento: spazio anche al caso di...
Chi l'ha visto 10 dicembre 2025

Chi l'ha visto?, la verità su Tatiana Tramacere: testimonianze choc in diretta da Nardò

In studio con Federica Sciarelli anche le novità sul caso Resinovich e la scomparsa ...
Garlasco Chi l'ha visto? cosa successo puntata 12 novembre 2025 polemiche social

Chi l'ha visto?, è caos dopo lo scivolone su Garlasco: "Nemmeno le scuse". E l'assenza di Lovati crea scompiglio

Nella puntata di Chi l'ha visto? Sciarelli non fa riferimento al delitto di Garlasco...
Chi l'ha visto 3 dicembre 2025

Anticipazioni Chi l'ha visto?, colpo di scena sul caso Resinovich, ma il fratello di Liliana non ci sta: "Ho querelato"

In studio con Federica Sciarelli anche i casi di Romina Del Gaudio e di Marco, il gi...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Enrico Cremonesi

Enrico Cremonesi
Denise Albani genetista del Delitto di Garlasco

Denise Albani
Damiano Gavino

Damiano Gavino
Tomasi

Tomasi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963