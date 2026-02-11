Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', scoop di Federica Sciarelli: testimonianza choc di un latitante Questa sera un'inviata di Federica Sciarelli si metterà in contatto con Salvatore Del Campo, evaso dai domiciliari e indagato per stalking e minacce.

Federica Sciarelli torna sull’incredibile storia di Salvatore Del Campo, l’uomo indagato per stalking e minacce nei confronti della sua ex compagna. Il 41enne siciliano era evaso dai domiciliari dopo essersi tolto il braccialetto elettronico, e attualmente è ancora latitante. Questa sera, mercoledì 11 febbraio 2026, sentiremo la sua diretta testimonianza su Rai 3, dopo che un’inviata di Chi l’ha visto? è riuscita a contattarlo. Spazio in trasmissione anche al caso di Greta Spreafico, la cantante di Erba sparita quasi quattro anni fa con la sua auto, e a quello dello sconosciuto di Rovigo, del tutto somigliante al Sidney il ragazzo olandese scomparso nove anni fa.

Anticipazioni Chi l’ha visto? stasera 11 febbraio 2026: la testimonianza del latitante indagato per stalking

Questa sera a Chi l’ha visto? si torna sul caso di Salvatore Del Campo, il latitante accusato di stalking e lesioni, che da mesi ha fatto perdere le sue tracce. Il programma di servizio pubblico di Rai 3 già mesi fa si era messo alla ricerca del 41enne evaso dai domiciliari dopo essersi tolto il braccialetto elettronico, e ora un’inviata di Federica Sciarelli è riuscita a contattarlo. A novembre era stato condannato, e adesso dichiara: "Voglio che i giudici sentano le mie ragioni".

Chi l’ha visto? gli altri casi di questa sera con Federica Sciarelli

Federica Sciarelli stasera tornerà anche sul caso di Greta Spreafico, la cantante di Erba sparita quasi quattro anni fa con la sua auto. Nonostante due persone siano state indagate, la Procura chiede nuovamente l’archiviazione. La famiglia si oppone e sostiene che il movente sia legato al testamento che Greta aveva redatto prima di sparire.

Infine, grande attesa per il caso dello sconosciuto di Rovigo. La somiglianza con Sidney, il ragazzo olandese scomparso nove anni fa, è sorprendente. Ma sarà lui? La madre dall’Olanda ha chiesto aiuto a Chi l’ha visto? per il confronto dei DNA, che sarà reso noto dalla genetista Marina Baldi.

Quando e dove seguire la puntata

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per questa sera, mercoledì 12 novembre, alle 21.20 su Rai 3. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, piattaforma che consente di rivedere anche le puntate precedenti.

