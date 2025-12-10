Chi l'ha visto?, la verità su Tatiana Tramacere: testimonianze choc in diretta da Nardò In studio con Federica Sciarelli anche le novità sul caso Resinovich e la scomparsa di Domenico Manzo con l'intervento in diretta della figlia.

Chi l’ha visto? torna questa sera, mercoledì 10 dicembre 2025, con un nuovo appuntamento. In diretta con la consueta conduzione di Federica Sciarelli, il programma di servizio pubblico di Rai 3 si occuperà, tra gli altri casi, anche del ritrovamento di Tatiana Tramacere, la 27enne sparita per 11 giorni a Nardò e ritrovata nella mansarda di un amico, Dragos Gheormescu. Proprio quell’amico che, intervistato da Raffaella Griggi, aveva detto: "Non le ho fatto del male. Spero che torni, ci manca a tutti". Tutta l’Italia si era preoccupata insieme ai familiari per la sorte di questa giovane e ora ci si interroga su cosa sia successo in quei giorni. Spazio in puntata anche alla scomparsa di Domenico Manzo e alle novità sul caso di Liliana Resinovich.

Anticipazioni Chi l’ha visto? stasera 10 dicembre: nuove testimonianze sul caso Tatiana Tramacere

Federica Sciarelli, nella puntata in onda stasera di Chi l’ha visto?, sarà in diretta da Nardò con nuove testimonianze inedite per la storia di Tatiana Tramacere. La ragazza era scomparsa per 11 giorni prima di essere ritrovata nella mansarda dell’amico Dragos Gheormescu. Pare che il suo sia stato un allontanamento volontario, le cui ragioni sono ancora da ricostruire, e per ora per gli inquirenti non pare ci sia alcuna ipotesi di reato. Sulla vicenda si è sollevata una bufera mediatica, tra chi ora vorrebbe far pagare le spese delle ricerche alla 27enne e chi invece, come la famiglia, ha tirato un sospiro di sollievo nel saperla sana e salva. Ma nonostante tutti ci si interroga su cosa sia successo in quei giorni.

Chi l’ha visto? gli altri casi di questa sera con Federica Sciarelli

In puntata anche gli aggiornamenti sul caso di Liliana Resinovich: il fratello ha querelato Alfonso Buonocore che afferma che Liliana gli aveva chiesto due sacchi neri nel 2019, due anni prima di scomparire, ma che un carabiniere gli aveva consigliato di farsi gli affari suoi. Ma questo fantomatico carabiniere muore nel 2020 – sempre a detta di Buonocore – quando Liliana non era ancora scomparsa.

E poi la scomparsa di Domenico Manzo che si allontana arrabbiato durante la festa di compleanno della figlia Romina. Tra pochi giorni l’udienza preliminare: sono imputati per sequestro due amici di Romina e per favoreggiamento Romina stessa che sarà in studio in diretta a Chi l’ha visto?: "Non c’entro nulla, sono la prima a voler sapere cosa è successo a mio padre".

Quando e dove seguire la puntata

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per questa sera, mercoledì 10 dicembre, alle 21.20 su Rai 3. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, piattaforma che consente di rivedere anche le puntate precedenti.

