Chi l'ha visto?, la verità su Tatiana Tramacere: testimonianze choc in diretta da Nardò
In studio con Federica Sciarelli anche le novità sul caso Resinovich e la scomparsa di Domenico Manzo con l'intervento in diretta della figlia.
Chi l’ha visto? torna questa sera, mercoledì 10 dicembre 2025, con un nuovo appuntamento. In diretta con la consueta conduzione di Federica Sciarelli, il programma di servizio pubblico di Rai 3 si occuperà, tra gli altri casi, anche del ritrovamento di Tatiana Tramacere, la 27enne sparita per 11 giorni a Nardò e ritrovata nella mansarda di un amico, Dragos Gheormescu. Proprio quell’amico che, intervistato da Raffaella Griggi, aveva detto: "Non le ho fatto del male. Spero che torni, ci manca a tutti". Tutta l’Italia si era preoccupata insieme ai familiari per la sorte di questa giovane e ora ci si interroga su cosa sia successo in quei giorni. Spazio in puntata anche alla scomparsa di Domenico Manzo e alle novità sul caso di Liliana Resinovich.
Anticipazioni Chi l’ha visto? stasera 10 dicembre: nuove testimonianze sul caso Tatiana Tramacere
Federica Sciarelli, nella puntata in onda stasera di Chi l’ha visto?, sarà in diretta da Nardò con nuove testimonianze inedite per la storia di Tatiana Tramacere. La ragazza era scomparsa per 11 giorni prima di essere ritrovata nella mansarda dell’amico Dragos Gheormescu. Pare che il suo sia stato un allontanamento volontario, le cui ragioni sono ancora da ricostruire, e per ora per gli inquirenti non pare ci sia alcuna ipotesi di reato. Sulla vicenda si è sollevata una bufera mediatica, tra chi ora vorrebbe far pagare le spese delle ricerche alla 27enne e chi invece, come la famiglia, ha tirato un sospiro di sollievo nel saperla sana e salva. Ma nonostante tutti ci si interroga su cosa sia successo in quei giorni.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Chi l’ha visto? gli altri casi di questa sera con Federica Sciarelli
In puntata anche gli aggiornamenti sul caso di Liliana Resinovich: il fratello ha querelato Alfonso Buonocore che afferma che Liliana gli aveva chiesto due sacchi neri nel 2019, due anni prima di scomparire, ma che un carabiniere gli aveva consigliato di farsi gli affari suoi. Ma questo fantomatico carabiniere muore nel 2020 – sempre a detta di Buonocore – quando Liliana non era ancora scomparsa.
E poi la scomparsa di Domenico Manzo che si allontana arrabbiato durante la festa di compleanno della figlia Romina. Tra pochi giorni l’udienza preliminare: sono imputati per sequestro due amici di Romina e per favoreggiamento Romina stessa che sarà in studio in diretta a Chi l’ha visto?: "Non c’entro nulla, sono la prima a voler sapere cosa è successo a mio padre".
Quando e dove seguire la puntata
L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per questa sera, mercoledì 10 dicembre, alle 21.20 su Rai 3. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, piattaforma che consente di rivedere anche le puntate precedenti.
Potrebbe interessarti anche
Tatiana Tramacere, chi è la ragazza scomparsa a Nardò e poi ritrovata: età, lavoro, il rapporto con Dragos Gheormescu
Un caso di cronaca che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’epilogo sorpren...
Tatiana Tramacere, svolta clamorosa: con Dragos amore segreto, lui racconta come è nata la loro storia
Dopo undici giorni di tensione e ansia, Dragos racconta la quotidianità vissuta con ...
Anticipazioni Chi l'ha visto?, colpo di scena sul caso Resinovich, ma il fratello di Liliana non ci sta: "Ho querelato"
In studio con Federica Sciarelli anche i casi di Romina Del Gaudio e di Marco, il gi...
Liliana Resinovich, Visintin sbotta a 'Chi l'ha visto?': “Loro sanno di più”. Il fratello Sergio attacca: “Mio cognato spieghi tutto”
Nella puntata del 27 novembre 2025, Chi l’ha visto? ripercorre la nuova testimonianz...
Anticipazioni Chi l'ha visto?, Liliana Resinovich e il mistero dei sacchi neri: la svolta raccontata da Visintin
In studio stasera 26 novembre anche la storia di Claudio Mandia e quella di Marzia C...
Caso Resinovich, Milo Infante tuona sui sacchi: “Davvero lo contestiamo a Visintin?”. E Bruzzone sbotta: “Forse è carta straccia”
A "Ore 14" nella puntata di mercoledì 26 novembre 2025 si è parlato del testimone ch...
Caso Liliana Resinovich a Ore 14, il mistero dei sacchi neri e il nuovo testimone che 'salva' Visintin
A Ore 14 nella puntata di oggi, lunedì 24 novembre, è stata affrontata la novità rel...
Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', caccia all'uomo in diretta: Sciarelli stana il latitante Salvatore Del Campo?
Nel nuovo appuntamento con la trasmissione di Rai 3, Federica Sciarelli presenta anc...