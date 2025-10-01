Garlasco in Tv, scoop di Federica Sciarelli: “documenti inediti” svelati su Mario Venditti e la famiglia Sempio Stasera a “Chi l’ha visto?” focus sull’ex procuratore che chiese l'archiviazione per Andrea Sempio: le anticipazioni della puntata del 1 ottobre 2025.

Torna in onda Chi l’ha visto? in una settimana in cui tutti gli occhi sono puntati sul delitto di Garlasco. Appuntamento fisso del mercoledì, stasera la trasmissione di Federica Sciarelli analizzerà i nuovi, clamorosi, colpi di scena nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi e non solo. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata di oggi mercoledì 1° ottobre 2025 e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco: gli ultimi aggiornamenti a Chi l’ha visto?. Le anticipazioni

È una settimana di fuoco per le indagini sul delitto di Garlasco. La nuova inchiesta della Procura di Brescia su Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che archiviò le indagini su Andrea Sempio nel 2017, potrebbe infatti aprire nuovi scenari (così come i risultati dei nuovi esami della professoressa Cattaneo). L’ipotesi è di corruzione in atti giudiziari, anche e soprattutto considerati gli importanti flussi di denaro (oltre 40mila euro) interni alla famiglia Sempio rintracciati proprio prima dell’interrogatorio su cui peraltro ci sono ancora molti dubbi. I genitori di Andrea hanno davvero pagato il magistrato per ‘scagionare’ il figlio? Nella puntata di oggi mercoledì 1° ottobre 2025 a Chi l’ha visto? – condotto da Federica Sciarelli – si parlerà degli ultimi sviluppi del caso Chiara Poggi e, stando alle anticipazioni forniti dal sito Rai, verranno svelati "documenti inediti" sull’ex magistrato finito al centro delle indagini.

Gli altri casi e le inchieste di stasera su Rai 3

Stasera a Chi l’ha visto? si tornerà a parlare anche del ‘problema’ giovani, raccontando la storia di Daniele e Andrea, rimasti smarriti, isolati e senza la sicurezza di prendere una via dopo la scuola, ricorrendo solo a ChatGPT. Il programma di Federica Sciarelli raccoglierà il grido di allarme delle famiglie in una serata in cui si tornerà anche sulla tragica storia di Paolo, preso in giro dai bulli per il suo aspetto gentile e toltosi la vita a soli 15 anni. Spazio anche caso Elena Vergari e alla lettera anonima arrivata agli inquirenti nel 2017 (che indicava il posto dove sarebbe la donna stata uccisa e il cadavere occultato) e alla misteriosa scomparsa di Nicola in una vacanza a Termoli dopo avere incontrato una donna conosciuta sui social. Infine tutti gli appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e streaming (mercoledì 1° ottobre 2025)

La nuova puntata di Chi l’ha visto? va in onda stasera in tv. Appuntamento in prima serata su Rai 3 a partire dalle 21:20. Streaming disponibile live e on demand sulla piattaforma RaiPlay, tramite app e sito ufficiale.

