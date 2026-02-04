Anticipazioni Chi l'ha visto?, l'omicidio di Anastasia e Andromeda: tutti i dettagli e gli interrogativi sul processo Dal processo contro Francis Kaufmann al ritrovamento del teschio di Daniela Ruggi, ecco tutti i retroscena sui casi più chiacchierati del momento.

Il terribile omicidio di Anastasia e Andromeda, mamma e figlia ritrovate morte a Villa Pamphili, a Roma, la scorsa estate, torna al centro dell’attenzione. Del caso si occuperà questa sera, mercoledì 4 febbraio, anche il nuovo appuntamento di Chi l’ha visto?. Il programma di servizio pubblico di Rai 3, condotto da Federica Sciarelli, farà il punto sul processo appena iniziato contro Francis Kaufmann, spazio però anche a molti altri casi di cronaca.

Anticipazioni Chi l’ha visto? stasera 4 febbraio: il caso di Anastasia e Andromeda

A Chi l’ha visto? questa sera si parlerà dunque dell’omicidio di Anastasia e della piccola Andromeda, ritrovate senza vita a Villa Pamphili la scorsa estate. Con l’inizio del processo contro Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, l’attenzione si concentra anche sulla richiesta della difesa di una perizia psichiatrica. In studio verranno ricostruiti i passaggi principali dell’indagine e il contesto in cui è maturata questa istanza, mentre la famiglia della vittima ribadisce la convinzione che l’uomo fosse pienamente consapevole delle proprie azioni. In trasmissione interverrà anche Tatiana, la mamma di Anastasia, che ha espresso parole molto dure sulla linea difensiva dell’imputato: "Lui sa bene quello che fa, programma ogni suo passo, aveva un piano…. Trova sempre una giustificazione, ma non è un pazzo e deve rispondere a pieno per quello che ha fatto". Una testimonianza forte, che accompagnerà il racconto di una vicenda che ha profondamente colpito l’opinione pubblica.

Chi l’ha visto? gli altri casi di questa sera con Federica Sciarelli

Nel corso della puntata, Federica Sciarelli tornerà anche sul caso di Daniela Ruggi. È suo il teschio ritrovato in una torre abbandonata a poche centinaia di metri da casa sua. Una scoperta che apre interrogativi inquietanti: qualcuno l’ha uccisa e poi ha cercato di far scomparire il suo corpo? La trasmissione proverà a fare luce su una vicenda ancora piena di ombre, ripercorrendo gli elementi emersi finora.

Spazio poi all’omicidio di Franka Ludwig, la 52enne tedesca uccisa per intascare il premio delle assicurazioni. In carcere si trovano il compagno e una complice, ma il dubbio degli inquirenti è che possano esserci state altre vittime. Nel corso della serata verranno proposte testimonianze inedite che potrebbero aggiungere nuovi tasselli a una storia già drammatica.

Quando e dove seguire la puntata

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è per questa sera, mercoledì 4 febbraio, alle 21.20 su Rai 3. La puntata sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, la piattaforma che consente di rivedere anche le puntate precedenti del programma.

