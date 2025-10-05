Che Tempo Che Fa, Fazio soffia Mara Venier alla Rai e arruola una star di Hollywood: le anticipazioni Fabio Fazio inaugura la nuova stagione di Che Tempo Che Fa con ospiti d’eccezione, l’attesa letterina di Luciana Littizzetto e i misteri sul Tavolo

È tutto pronto: Che Tempo Che Fa riapre le porte questa domenica, 5 ottobre 2025 alle 19.30 sul NOVE e in streaming su NOVE.tv e discovery+. Dopo il grande successo delle scorse stagioni, Fabio Fazio è pronto a tornare con il suo mix inconfondibile di interviste, attualità e momenti di leggerezza. Con lui ci saranno come sempre Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, che non mancherà di regalare sorrisi con la sua ormai celebre letterina.

Il programma si conferma un appuntamento che unisce politica, cultura, spettacolo e comicità, diventando di fatto un rito della domenica sera per milioni di spettatori. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata in onda stasera in tv

Che tempo che fa inizia sul Nove: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera (5 ottobre)

Gli ospiti annunciati per la prima puntata di Che tempo che fa sono davvero speciali. A sedersi accanto a Fazio ci sarà una leggenda del cinema internazionale come Richard Gere, protagonista di alcuni dei film più amati di Hollywood e da sempre impegnato anche in cause umanitarie. Il divo americano approfitterà della vetrina offertagli da Fazio per presentare il suo ultimo lavoro, il documentario Dalai Lama – La saggezza della felicità" diretto da Barbara Miller e Philip Delaquis e prodotto dallo stesso Richard Gere, nelle sale cinematografiche dal 13 al 15 ottobre. Al debutto stagionale di Che tempo che fa stasera parteciperà anche Ornella Vanoni, artista senza tempo, pronta a incantare ancora una volta con la sua ironia, la sua eleganza e il suo carisma che l’hanno resa un’icona della musica italiana.

Tra le interviste più attese della diretta di stasera c’è quella a Dan Brown, autore bestseller mondiale, in tournée per presentare il suo nuovo romanzo L’ultimo segreto, sesto episodio della saga con Robert Langdon, già tradotto in 56 lingue e portato sul grande schermo con Tom Hanks.

Ma non solo. Tra gli ospiti letterari e giornalistici, spazio a Enzo Iacchetti con la sua autobiografia, Giovanni Floris con il nuovo libro Asini che volano, la giornalista Cecilia Sala e Nello Scavo, il prof Roberto Burioni, Michele Serra e l’editorialista Massimo Giannini che presenterà il suo nuovo programma su NOVE, Circo Massimo.

Che tempo che fa, Fabio Fazio soffia Mara Venier alla Rai

Stasera Fabio Fazio potrà contare sulla presenza di Mara Venier, storica conduttrice di Domenica In, al centro di una piccola "guerra interna" con la Rai. Lo scorso estate, infatti, la conduttrice aveva manifestato il desiderio di diventare ospite fissa di Che tempo che fa, ma l’azienda non sembrava convinta di concedere il via libera, poco allettata dalla prospettiva di vedere il volto simbolo della domenica di Rai 1 partecipare a uno show di una rete concorrente. Alla fine, però, Mara Venier avrà il suo momento con Fazio: sarà intervistata e parteciperà anche al Tavolo di chiusura. Ancora da chiarire se l’autorizzazione riguardi più puntate o solo questa serata. A ‘Zia Mara’, probabilmente, farà bene cambiare un po’ aria dopo l’inizio deludente di Domenica In: le prime due puntate della nuova edizione con Teo Mammucari, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, infatti, hanno incassato risultati di share al di sotto delle aspettative.

Il Tavolo, chi c’è stasera con Fazio: da Nino Frassica a Giucas Casella

Torna anche stasera l’immancabile appuntamento con "Che tempo che fa – il Tavolo", l’appendice finale dello show in cui Fabio Fazio si confronta con una serie di ospiti tra conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Il blocco è tra i più amati del programma, grazie a siparietti spesso esilaranti che diventano virali sui social nei giorni successivi.

Una stagione da non perdere

Tra grandi ospiti, ironia e l’inconfondibile stile di Fazio e Littizzetto, Che Tempo Che Fa promette di regalare una stagione piena di momenti indimenticabili. La prima puntata di domenica 5 ottobre è già una delle più attese, e il mix di sorprese e curiosità non farà mancare le emozioni. Ci saranno risate, riflessioni e sicuramente qualche colpo di scena, perché il bello di questo show è proprio la sua capacità di sorprendere anche dopo tanti anni. Un ritorno che sa di certezza ma che al tempo stesso riesce sempre a rinnovarsi, tenendo viva la curiosità del pubblico domenica dopo domenica.

