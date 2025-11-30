Che Tempo Che Fa, Fazio torna in Tv dopo le lacrime: con lui Alberto Angela e la rocker più amata d’Italia
Domenica 30 novembre Fabio Fazio ospita Loredana Bertè a Che Tempo Che Fa: un’intervista tra musica, ricordi e comicità con Littizzetto.
Prosegue la nuova stagione di Che Tempo Che Fa, il talk show domenicale condotto da Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Ogni settimana il programma porta sul piccolo schermo grandi personalità del mondo della cultura, della musica, del cinema, dello sport e della politica, alternando interviste esclusive a momenti di intrattenimento e comicità. Ecco le anticipazioni della puntata in programma oggi, domenica 30 novembre 2025, a partire dalle ore 19.30 sul canale Nove.
Che tempo che fa oggi: ospite Loredana Bertè
Domenica 30 novembre sarà un appuntamento speciale per gli appassionati di musica: nello studio di Fabio Fazio arriverà infatti Loredana Bertè. La cantante, icona della scena musicale italiana, racconterà la sua carriera, i successi e i momenti più intensi della sua vita artistica e personale, ripercorrendo tappe fondamentali che l’hanno resa un simbolo di originalità e forza espressiva, capace di reinventarsi costantemente e di influenzare intere generazioni di artisti. L’intervista, attesa dai fan, promette di svelare aneddoti inediti e curiosità sul suo percorso, dalla nascita dei suoi brani più celebri fino alla sua influenza nel panorama musicale contemporaneo.
Anticipazioni Che tempo che fa, gli altri ospiti di oggi 30 novembre
Tra gli ospiti più attesi della puntata odierna c’è Alberto Angela, protagonista di Rai1 e amatissimo divulgatore scientifico. A Che Tempo Che Fa presenterà il suo nuovo libro, "Cesare. La conquista dell’eternità", raccontando il progetto e le ricerche che lo hanno ispirato. Angela, inoltre, si appresta a tornare in prima serata nella serata di Natale, quando la prima rete trasmetterà lo speciale "Una notte a…" dedicato alla città di Torino. Oggi a Che tempo che fa ci sarà anche un volta simbolo di Mediaset: Alfonso Signorini. Il ‘papà’ del Grande Fratello, che a inizio 2026 potrebbe tornare al timone dell’edizione VIP del reality, racconterà del suo debutto come romanziere con "Amami quanto io t’amo"
La puntata vedrà inoltre la presenza di:
- Umberto Orsini, in scena dal 2 dicembre al Piccolo Teatro Paolo Grassi con "Prima del Temporale"
- Ferruccio de Bortoli, editorialista del Corriere della Sera
- Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini, firme de la Repubblica
- Cecilia Sala, giornalista e podcaster
- Marco Varvello, corrispondente Rai dal Regno Unito
- Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia
- Paolo Antonio Ascierto, oncologo e direttore dell’Unità Melanoma dell’Istituto Pascale
- Michele Serra, scrittore e giornalista
Che Tempo Che Fa, chi c’è al Tavolo stasera 30 novembre
Non mancheranno momenti di leggerezza e sorrisi grazie all’ironia di Luciana Littizzetto, pronta a intrattenere il pubblico con la sua comicità brillante e ironica, e alla presenza elegante e spontanea di Filippa Lagerback, che accompagna Fazio e gli ospiti con garbo. Insieme formano un trio affiatato che alterna interviste approfondite a momenti di leggerezza.
La seconda parte della serata sarà come sempre dedicata a "Che Tempo Che Fa – Il Tavolo", con una squadra ricchissima di ospiti: Mara Venier, Orietta Berti (in uscita con il singolo "Chi Ama Chiama"), Gabry Ponte — che il 27 giugno 2026 sarà protagonista di San Siro Dance 2026 — oltre a Nino Frassica, Mara Maionchi, Rocío Muñoz Morales, Gigi Marzullo, La Signora Coriandoli, Raul Cremona, Ubaldo Pantani e Giucas Casella.
Il ricordo della scorsa puntata di Che Tempo che Fa per Ornella Vanoni
La scorsa settimana Che Tempo Che Fa ha dedicato gran parte della puntata a un momento di forte commozione: la scomparsa della grande Ornella Vanoni. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno ricordato la cantante con aneddoti, riflessioni e canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. La puntata è stata caratterizzata da momenti di grande intensità emotiva, con Fazio che non ha trattenuto le lacrime mentre rievocava la carriera straordinaria e l’umanità della Vanoni, regalando al pubblico un tributo sincero e toccante. Non è da escludere che anche stasera, nel corso della diretta, ci sia un momento per ricordare la cantante milanese, che per anni è stata ospite ricorrente e simbolo del talk.
