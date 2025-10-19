Trova nel Magazine
Che Tempo Che Fa, anticipazioni 19 ottobre: Fazio canta con Bruce Springsteen e si riprende Mara Venier

Bruce Springsteen e Jeremy Allen White ospiti di Fabio Fazio per presentare “Springsteen: Liberami dal Nulla”, tra musica, cinema e introspezione artistica.

La nuova puntata di Che Tempo Che Fa, in onda domenica 19 ottobre 2025 alle 19.30 sul NOVE e in streaming su NOVE.tv e discovery+, promette di essere uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Fabio Fazio accoglierà due ospiti d’eccezione: Bruce Springsteen, leggenda vivente del rock, e Jeremy Allen White, l’attore statunitense diventato celebre grazie a The Bear e oggi protagonista del film Springsteen: Liberami dal Nulla. L’incontro tra due generazioni di talento, unite da una profonda sensibilità artistica, offrirà al pubblico un dialogo inedito sulla musica, il cinema e le sfumature più intime della creatività.

Anticipazioni Che tempo che fa stasera: ospiti Springsteen e White (19 ottobre)

Fabio Fazio si prepara ad accogliere due ospiti straordinari nella nuova puntata di Che tempo che fa: Bruce Springsteen e Jeremy Allen White. L’occasione è l’arrivo nelle sale, il 23 ottobre, di "Springsteen: Liberami dal Nulla", film che segna il primo vero racconto cinematografico dedicato al "Boss".

Nella pellicola, diretta da Scott Cooper, il protagonista della serie The Bear, premiato con tre Golden Globe e due Emmy, interpreta il ‘boss’ Springsteen, icona del rock mondiale con oltre 140 milioni di album venduti e un palmarès che comprende 20 Grammy, un Oscar, due Golden Globe e uno Special Tony Award.

La storia prende ispirazione dal libro di Warren Zanes, "Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska", e ripercorre il momento cruciale in cui il musicista compose "Nebraska" (1982): un disco spoglio, essenziale e profondamente umano che cambiò per sempre il suo modo di fare musica e di raccontarsi, diventando uno dei migliori album della storia musicale americana.

Che tempo che fa, Virginia Raffaele torna da Fabio Fazio

Non ci sarà solo Bruce Springsteen nella puntata di Che tempo che fa di stasera 19 ottobre. Fabio Fazio accoglierà in studio anche tre volti amatissimi dello spettacolo italiano: Virginia Raffaele, Aldo Baglio e Diego Abatantuono, protagonisti del film di Riccardo Milani, "La vita va così". La pellicola, ispirata alla storia vera del pastore sardo Ovidio Marras (che rifiutò le offerte milionarie degli immobiliaristi a Capo Malfatano), arriverà nelle sale giovedì 23 ottobre dopo aver inaugurato, fuori concorso, la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Nella pellicola c’è anche Geppi Cucciari.

Pupi Avati e gli altri ospiti della serata

Nel corso della puntata, Fazio dialogherà anche con il regista Pupi Avati, che lo scorso maggio ha ricevuto il David di Donatello alla carriera e che presenta il suo nuovo libro "Rinnamorarsi. Cronaca di sentimenti veri e immaginari".
Spazio poi a padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia a Gaza, a Chiara Amirante – autrice di "Liberi di amare. La vocazione" – e a don Davide Banzato. Non mancheranno gli interventi del virologo Roberto Burioni, del fisico Carlo Rovelli, che firma "Sull’eguaglianza di tutte le cose – Lezioni americane", e della giornalista Cecilia Sala, ormai diventata una habitue del programma di Fazio. In studio anche Massimo Giannini, editorialista di Repubblica e conduttore di "Circo Massimo" su NOVE, Francesco Costa, direttore de il Post, Marco Varvello e Michele Serra.

Che tempo che fa – Il Tavolo: chi ci sarà stasera

A chiudere la serata, il consueto appuntamento con "Che tempo che fa – Il Tavolo", tra ironia e leggerezza. Accanto agli ospiti fissi Nino Frassica, Mara Maionchi, Mago Forest, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani e la Signora Coriandoli, siederanno anche:

  • Mara Venier
  • Francesco Gabbani
  • Aldo Vitali
  • Diego Abatantuono
  • Gigi Marzullo
  • Giucas Casella

