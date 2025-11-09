Che Tempo Che Fa, Fazio 'soffia' Nek e Alessia Marcuzzi alla Rai e arruola la sportiva più amata d'Italia Le anticipazioni della puntata di domenica 9 novembre sul Nove: tra gli ospiti Carlo Verdone e Pierfrancesco Favino.

Oggi, domenica 9 novembre 2025 torna un nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, il celebre talk show condotto da Fabio Fazio. Come ogni settimana, il programma andrà in onda dalle 19.30 sul NOVE e sarà disponibile anche in streaming su NOVE.tv e discovery+. Accanto a Fazio, immancabili le presenze di Luciana Littizzetto, pronta con la sua ironica "letterina" della domenica, e Filippa Lagerback, che accompagna con eleganza la presentazione degli ospiti. La trasmissione, ormai un punto di riferimento per chi ama unire informazione e intrattenimento, continua a proporre interviste esclusive, momenti di satira e spunti di riflessione grazie ai contributi di ospiti dal mondo della politica, della cultura, della scienza e dello spettacolo.

Anticipazioni Che tempo che fa (9 novembre): Carlo Verdone ospite speciale

Oggi a Che tempo che fa il protagonista assoluto della serata sarà Carlo Verdone, grande attore e regista romano, pronto a raccontarsi ai microfoni di Fabio Fazio. L’occasione è l’imminente uscita – prevista per il 28 novembre – del nuovo capitolo di "Vita da Carlo", la serie che svela con ironia e sincerità la vita privata e professionale dell’artista. Con oltre quarantacinque anni di carriera, Verdone è una delle figure più amate del cinema nazionale: ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra cui 9 David di Donatello, 11 Nastri d’Argento, 3 Globi d’Oro, oltre al Premio Truffaut, Premio Bianchi, Premio Bresson, Premio Hemingway e il Ciak d’Oro proprio per Vita da Carlo.

Gli altri ospiti di domenica 9 novembre: Favino e Federica Pellegrini

Oltre a Verdone, oggi Fazio ospiterà anche un altro ‘big’ del cinema italiano. Si tratta di Pierfrancesco Favino, protagonista de Il Maestro, nuovo film di Andrea Di Stefano, già suo regista in L’ultima notte di Amore. Presentato fuori concorso all’82ª Mostra del Cinema di Venezia, il film arriverà nelle sale il 13 novembre e vede Favino nei panni di un sedicente ex campione a cui verrà affidata la crescita di una giovane promessa del tennis.

Spazio anche al mondo dello sport con Federica Pellegrini, la "Divina" del nuoto italiano — 58 medaglie e 11 record mondiali — e Matteo Giunta, suo storico allenatore e nonché suo marito. Insieme hanno scritto il libro In un tempo solo nostro, in cui raccontano, con due voci complementari, la loro nuova vita da genitori. In coppia, inoltre, hanno partecipato all’edizione 2023 di Pechino Express chiudendo al secondo posto alle spalle del duo Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

Tra gli altri ospiti della serata:

Paolo Giordano , vincitore del Premio Strega e del Premio Campiello;

, vincitore del Premio Strega e del Premio Campiello; Fiorenza Sarzanini , vicedirettrice del Corriere della Sera;

, vicedirettrice del Corriere della Sera; Massimo Giannini , editorialista di Repubblica;

, editorialista di Repubblica; Francesco Costa , direttore de Il Post;

, direttore de Il Post; Nello Scavo , inviato di Avvenire;

, inviato di Avvenire; Roberto Burioni , professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele;

, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Franco Locatelli , responsabile del Dipartimento di Oncoematologia del Bambino Gesù, ospite in occasione de I Giorni della Ricerca AIRC;

, responsabile del Dipartimento di Oncoematologia del Bambino Gesù, ospite in occasione de I Giorni della Ricerca AIRC; il climatologo Luca Mercalli.

Il Tavolo e i protagonisti fissi della serata

Dopo le interviste e gli spazi dedicati all’attualità, non mancherà il momento più spensierato del programma: "Il Tavolo".Stasera la line-up dell’appendice finale di Che tempo che fa vedrà riuniniti: Alessia Marcuzzi, conduttrice del nuovo reality The Traitors – Italia; Mara Maionchi; Nek, tra i nuovi coach di The Voice Senior e in tour da novembre negli USA e in Canada con Nek Hits Live; Nino Frassica; Enzo Miccio, al fianco di Mara Venier nella conduzione di Domenica In; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Raul Cremona, attualmente nei teatri con Bravissssssimo!; Ubaldo Pantani; Diego Abatantuono; Federica Pellegrini e Matteo Giunta; e Giucas Casella

