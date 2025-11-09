Che Tempo Che Fa, Fazio 'soffia' Nek e Alessia Marcuzzi alla Rai e arruola la sportiva più amata d'Italia
Le anticipazioni della puntata di domenica 9 novembre sul Nove: tra gli ospiti Carlo Verdone e Pierfrancesco Favino.
Oggi, domenica 9 novembre 2025 torna un nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, il celebre talk show condotto da Fabio Fazio. Come ogni settimana, il programma andrà in onda dalle 19.30 sul NOVE e sarà disponibile anche in streaming su NOVE.tv e discovery+. Accanto a Fazio, immancabili le presenze di Luciana Littizzetto, pronta con la sua ironica "letterina" della domenica, e Filippa Lagerback, che accompagna con eleganza la presentazione degli ospiti. La trasmissione, ormai un punto di riferimento per chi ama unire informazione e intrattenimento, continua a proporre interviste esclusive, momenti di satira e spunti di riflessione grazie ai contributi di ospiti dal mondo della politica, della cultura, della scienza e dello spettacolo.
Anticipazioni Che tempo che fa (9 novembre): Carlo Verdone ospite speciale
Oggi a Che tempo che fa il protagonista assoluto della serata sarà Carlo Verdone, grande attore e regista romano, pronto a raccontarsi ai microfoni di Fabio Fazio. L’occasione è l’imminente uscita – prevista per il 28 novembre – del nuovo capitolo di "Vita da Carlo", la serie che svela con ironia e sincerità la vita privata e professionale dell’artista. Con oltre quarantacinque anni di carriera, Verdone è una delle figure più amate del cinema nazionale: ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra cui 9 David di Donatello, 11 Nastri d’Argento, 3 Globi d’Oro, oltre al Premio Truffaut, Premio Bianchi, Premio Bresson, Premio Hemingway e il Ciak d’Oro proprio per Vita da Carlo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Gli altri ospiti di domenica 9 novembre: Favino e Federica Pellegrini
Oltre a Verdone, oggi Fazio ospiterà anche un altro ‘big’ del cinema italiano. Si tratta di Pierfrancesco Favino, protagonista de Il Maestro, nuovo film di Andrea Di Stefano, già suo regista in L’ultima notte di Amore. Presentato fuori concorso all’82ª Mostra del Cinema di Venezia, il film arriverà nelle sale il 13 novembre e vede Favino nei panni di un sedicente ex campione a cui verrà affidata la crescita di una giovane promessa del tennis.
Spazio anche al mondo dello sport con Federica Pellegrini, la "Divina" del nuoto italiano — 58 medaglie e 11 record mondiali — e Matteo Giunta, suo storico allenatore e nonché suo marito. Insieme hanno scritto il libro In un tempo solo nostro, in cui raccontano, con due voci complementari, la loro nuova vita da genitori. In coppia, inoltre, hanno partecipato all’edizione 2023 di Pechino Express chiudendo al secondo posto alle spalle del duo Joe Bastianich e Andrea Belfiore.
Tra gli altri ospiti della serata:
- Paolo Giordano, vincitore del Premio Strega e del Premio Campiello;
- Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera;
- Massimo Giannini, editorialista di Repubblica;
- Francesco Costa, direttore de Il Post;
- Nello Scavo, inviato di Avvenire;
- Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele;
- Franco Locatelli, responsabile del Dipartimento di Oncoematologia del Bambino Gesù, ospite in occasione de I Giorni della Ricerca AIRC;
- il climatologo Luca Mercalli.
Il Tavolo e i protagonisti fissi della serata
Dopo le interviste e gli spazi dedicati all’attualità, non mancherà il momento più spensierato del programma: "Il Tavolo".Stasera la line-up dell’appendice finale di Che tempo che fa vedrà riuniniti: Alessia Marcuzzi, conduttrice del nuovo reality The Traitors – Italia; Mara Maionchi; Nek, tra i nuovi coach di The Voice Senior e in tour da novembre negli USA e in Canada con Nek Hits Live; Nino Frassica; Enzo Miccio, al fianco di Mara Venier nella conduzione di Domenica In; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Raul Cremona, attualmente nei teatri con Bravissssssimo!; Ubaldo Pantani; Diego Abatantuono; Federica Pellegrini e Matteo Giunta; e Giucas Casella
Potrebbe interessarti anche
Che Tempo Che Fa, Fazio soffia Mara Venier alla Rai e arruola una star di Hollywood: le anticipazioni
Fabio Fazio inaugura la nuova stagione di Che Tempo Che Fa con ospiti d’eccezione, l...
Che Tempo Che Fa, da Fazio Annalisa e la cantante simbolo della Rai (dopo Mara Venier): le anticipazioni e gli ospiti
Tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata del talk del canale Nove: da...
Che Tempo Che Fa, Fazio omaggia Giorgia e Rosolino parla dopo le lacrime di Magnini
Stasera 26 ottobre nuova puntata di Che tempo che fa sul Nove: ecco anticipazioni e ...
Che Tempo Che Fa, da Fazio Greta Thunberg e l'attore più amato d'Italia: le anticipazioni
Stasera 2 novembre nuova puntata del talk sul canale Nove: in studio anche Margaret ...
Che Tempo Che Fa, anticipazioni 19 ottobre: Fazio canta con Bruce Springsteen e si riprende Mara Venier
Bruce Springsteen e Jeremy Allen White ospiti di Fabio Fazio per presentare “Springs...
Che Tempo che fa, pagelle: il 'Doc' Argentero offeso con Verdone (8), Ornella Vanoni regala bare (7), Greta Thunberg dà buca a Fazio (4)
Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 2 novembre 2025 dello sto...
Che Tempo Che Fa, pagelle: Filippa Lagerback "hot" (8) imbarazza Fazio (5), Jeremy Allen White oscurato dal 'boss' (4)
Promossi e bocciata, top e flop della puntata di domenica 19 ottobre 2025 dello stor...
Che Tempo Che Fa, pagelle: Giorgia pronta per condurre Sanremo (8), Paolantoni e il Telegatto scippato (5)
Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 26 ottobre 2025 dello sto...