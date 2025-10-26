Che Tempo Che Fa, Fazio omaggia Giorgia e Massimiliano Rosolino parla dopo le lacrime di Magnini Stasera 26 ottobre nuova puntata di Che tempo che fa sul Nove: ecco anticipazioni e ospiti di Fabio Fazio.

Prosegue con grande successo la nuova stagione di Che Tempo Che Fa, in onda ogni domenica dalle 19.30 sul NOVE e in streaming su NOVE.tv. Alla guida del talk show troviamo come sempre Fabio Fazio, affiancato dalla brillante Luciana Littizzetto e dall’elegante Filippa Lagerbäck.

Il programma continua a confermarsi uno degli appuntamenti più amati del weekend, capace di unire informazione, ironia e momenti di puro spettacolo. Ogni settimana Fazio accoglie nel suo studio ospiti di primo piano dal mondo della politica, della cultura, della musica, del cinema e dello sport, offrendo al pubblico interviste esclusive e spunti di riflessione accompagnati dal suo inconfondibile tono garbato e intelligente. Ma chi saranno gli ospiti della puntata di stasera? Scopriamo insieme con le anticipazioni del 26 ottobre 2025.

Anticipazioni Che tempo che fa (26 ottobre): Giorgia super ospite

L’ospite principale di questa settimana sarà Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana e, da quest’anno, anche conduttrice di X Factor. L’artista sarà al centro di un’intensa intervista con Fabio Fazio, in cui racconterà la sua esperienza alla guida del talent show, i progetti futuri e l’emozione del suo nuovo tour nei palasport italiani. Inoltre, Giorgia si esibirà con il suo nuovo singolo Golpe, per poi raccontare il suo nuovo album ‘G’, in uscita il 7 novembre.

Gli altri ospiti di Fazio: da Elly Schlein e Massimiliano Rosolino

Oltre a Giorgia, domenica 26 ottobre Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa (ore 19.30, Nove e discovery+), accoglierà in studio una varietà di ospiti dal mondo della politica, del cinema e della musica. Tra gli intervistati, Elly Schlein, segretaria del PD, e Luc Besson, il regista di cult come Léon e Il quinto elemento, accompagnato da Matilda De Angelis per presentare il film Dracula – L’amore perduto, in uscita il 29 ottobre.

In studio anche Paolo Virzì e Valerio Mastandrea, protagonisti del film Cinque secondi, ed Enrico Brignano, in scena con il suo spettacolo teatrale I sette re di Roma. Il comico romano sarà scortato in studio dalla moglie Flora Canto, che parlerà del suo tour con Cantando sotto la pioggia e del nuovo show Me la Canto e me la sogno… ancora! Ci saranno anche esperti e intellettuali come Flavio Caroli, Roberto Burioni e Massimo Giannini, oltre a giornalisti come Annalisa Cuzzocrea e Cecilia Sala.

Che tempo che fa, il Tavolo di stasera 26 ottobre

A chiudere la puntata, l’immancabile "Il Tavolo", con i suoi ospiti di sempre: Nino Frassica, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Giucas Casella. Mi ci saranno anche altri personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, come Massimiliano Rosolino, Carlo Cracco, Alan Sorrenti, Gabriele Cirilli, Takahide Sano.

Massimiliano Rosolino in Tv dopo le lacrime di Magnini

C’è particolare attesa per la partecipazione di Massimiliano Rosolino, co-conduttore di Ballando con le stelle. Ieri sera, durante la diretta di Rai 1, il suo amico Filippo Magnini è esploso in lacrime tirando in ballo proprio ‘Max’: "Lo vedo sempre sorridente ma ognuno di noi combatte delle battaglie che non sappiamo. Lui lo sa che gli sono vicino e non vedo l’ora di tornare ad abbracciarlo". Nessuno in studio ha chiarito cosa stia succedendo a Rosolino e qual è la battaglia che sta combattendo, ma le parole di Magnini hanno creato molta apprensione tra i fan di Massimiliano, che stasera potrebbe decidere di chiarire cosa sta succedendo e come sta.

