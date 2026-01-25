Che Tempo Che Fa, Noemi festeggia il suo compleanno con Fazio: le anticipazioni Oggi domenica 25 gennaio 2026 torna in onda il talk show di Nove: ospite anche il pluripremiato attore statunitense Noah Wyle, poi il celebre ‘Tavolo’

Nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa. Il talk show di Fabio Fazio, infatti, torna in onda oggi domenica 25 gennaio 2026 con quella che sarà la prima puntata ‘classica’ dell’anno dopo il successo del tributo a Ornella Vanoni della scorsa settimana. Ospiti della serata Noah Wyle e Noemi, che festeggerà il suo compleanno proprio su Nove. Al fianco del conduttore, ovviamente, non mancheranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Che Tempo Che Fa, cosa vedremo stasera: tutti gli ospiti di Fabio Fazio

Che Tempo Che Fa torna in onda per un nuovo appuntamento all’insegna dell’attualità, dell’intrattenimento e anche della musica. Oggi domenica 25 gennaio 2026 – in quella che sarà la prima puntata ‘classica’ dell’anno dopo lo speciale Ornella senza fine che ha fatto volare il talk show negli ascolti tv – ci sarà infatti Noemi. Come annunciato sui canali social di CTCF, la cantante romana festeggerà il suo compleanno proprio con Fabio Fazio e in studio canterà alcuni dei suoi più grandi successi, compreso il suo ultimo singolo ‘Bianca’, uscito lo scorso novembre.

Super ospite internazionale di stasera sarà Noah Wyle, salito alla ribalta nella seconda metà degli anni Novanta con la serie E.R. – Medici in prima linea. Lo scorso anno l’attore statunitense è tornato a vestire il ‘camice’ e i panni del dottor Robinavitch, protagonista di The Pitt. La serie ha conquistato 2 Golden Globe come Miglior Serie Drammatica e Miglior Attore Protagonista e 5 Emmy Awards come Miglior Serie Drammatica, Miglior Attore Protagonista, Miglior Attrice Non Protagonista, Miglior Guest Star e Miglior Casting per una Serie Drammatica.

Il gran finale: l’immancabile lettera di Luciana Littizzetto e il ‘Tavolo’

Dopo l’iconica ‘lettera’ di Luciana Littizzetto la serata di Che Tempo Che Fa su Nove si chiuderà come da tradizione, con la seconda parte del ‘Tavolo’. Accanto a Fazio siederanno volti amatissimi della tv come Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani.

Dove e quando vedere Che Tempo Che Fa stasera in tv (domenica 25 gennaio 2026)

Condotto da Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa va in onda stasera in tv su Nove. Appuntamento a partire dalle ore 19:30; alle 22:45 spazio alla seconda parte del ‘Tavolo’. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sul sito ufficiale del canale e sulla piattaforma discovery+.

